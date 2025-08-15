Die ETF-Märkte verzeichneten im Juli Zuflüsse von 169 Milliarden Dollar. Besonders US-Aktien erlebten ein Comeback. Das zeigen Daten von Blackrock und Vanguard.

Aktien-ETFs führten die Zuflüsse im Juli an, während sich die Mittelzuflüsse in Anleihen-ETFs zum dritten Mal in Folge abschwächten.

Die weltweiten ETF-Märkte haben im Juli 2025 mit Zuflüssen von 169,1 Milliarden US-Dollar den höchsten Monatswert des laufenden Jahres verzeichnet. Das zeigt der aktuelle Monatsreport von Blackrock. Aktien-ETFs führten dabei mit 106,7 Milliarden Dollar die Zuflüsse an, während sich die Mittelzuflüsse in Anleihen-ETFs zum dritten Mal in Folge abschwächten.

Die hohen Zuflüsse spiegeln sich auch in den Daten von Vanguard wider. Demnach investierten Anleger insgesamt 30,1 Milliarden Dollar in europäische ETFs, wobei Aktien-ETFs mit 25,4 Milliarden Dollar den Löwenanteil ausmachten. Dies war der zweitbeste Monat des Jahres nach Februar.

US-Aktien feiern Comeback

Nach mehreren schwächeren Monaten kehrte im Juli das Vertrauen in US-Aktien zurück. Mit 57,7 Milliarden Dollar verzeichneten US-Aktien-ETFs laut Blackrock die höchsten Zuflüsse seit Januar. Die positive Stimmung wurde durch Handelsabkommen zwischen den USA und mehreren Partnern sowie gute Quartalsergebnisse zahlreicher S&P-500-Unternehmen befeuert.

Zuflüsse Aktien-ETFs © Blackrock/Markit

Dennoch setzen europäische Anleger auch verstärkt auf den Heimatmarkt. Europa-Aktien-ETFs machten im bisherigen Jahresverlauf 34 Prozent der gesamten Aktien-ETF-Zuflüsse in der Region aus – deutlich mehr als die historische Spanne von minus 9 bis plus 15 Prozent seit 2024, wie aus den Zahlen von Blackrock hervorgeht.

Besonders beliebt sind den Daten von Vanguard zufolge Core-ETFs, die das Feld mit 17,7 Milliarden Dollar anführen – das zweitbeste Ergebnis im laufenden Jahr. ETFs auf Aktien aus Industrieländern waren mit 5,7 Milliarden Dollar besonders gefragt. Japan-ETFs hingegen gerieten unter Druck. Vanguard meldet hier Nettoabflüsse von 536 Millionen Dollar.

Anleihen-ETFs verlieren an Schwung

Die Zuflüsse in Anleihen-ETFs schwächten sich im Juli dagegen ab. Während Blackrock globale Zuflüsse von 42,3 Milliarden Dollar meldet, verzeichneten Anleihen-ETFs bei Vanguard nur 4,3 Milliarden Dollar – mehr als die Hälfte weniger als im Vormonat. Besonders gefragt waren Strategien für den Euroraum und die USA.

Dabei zeigte sich eine deutliche Verschiebung: ETFs auf Unternehmensanleihen sammelten nach Vanguard-Daten 2,6 Milliarden Dollar ein, während Staatsanleihen-ETFs mit Abflüssen von 2,5 Milliarden Dollar zu kämpfen hatten. Dies deckt sich mit den globalen Blackrock-Daten, die ebenfalls Abflüsse aus Staatsanleihen zeigen.

Sektorrotation in Gange

Auf Sektorebene verzeichneten Finanzwerte-ETFs laut Blackrock mit 8,3 Milliarden Dollar die stärksten globalen Zuflüsse seit November 2024. Auch andere zyklische Sektoren wie Grundstoffe und Industrie waren gefragt. Technologie-ETFs erholten sich mit Zuflüssen von 8,4 Milliarden Dollar, während Gesundheitswerte zum vierten Mal in fünf Monaten Abflüsse von 2,5 Milliarden Dollar hinnehmen mussten.

© Blackrock/Markit

Rekordergebnis in Sicht

Insgesamt betrachtet, steuert der europäische ETF-Markt laut Vanguard auf ein Rekordergebnis zu: Seit Januar haben Anleger laut Vanguard 193,1 Milliarden Dollar in europäische ETFs investiert – deutlich mehr als die 137,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.