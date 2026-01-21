Welche ETFs dominieren die Absatzlisten der Berater? DAS INVESTMENT hat nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten Produkte für das Gesamtjahr 2025 erstellt.

der

ETF-Topseller der Maklerpools

ETF-Topseller der Maklerpools

ETF-Topseller der Maklerpools Das sind die 10 meistverkauften ETFs der Maklerpools in 2025

Jeden Monat veröffentlichen wir bei DAS INVESTMENT im Zuge einer exklusiven Umfrage die aktiv gemanagten Fonds und ETFs, die die Absatzlisten der deutschen Berater dominieren.

Statt eines Einzelrankings für den Dezember haben wir nun ein Gesamtranking für das Jahr 2025 erstellt. Dafür wurden die Ergebnisse aller Einzelauswertungen von Januar bis Dezember zusammengezählt.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wie schon bei den Monatsrankings stammen auch in diesem Fall die Daten von Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt.

Stand der Fonds-Daten unter den Charts (wenn nicht anders angegeben): 21. Januar 2026; Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer.

Hinweis: Jung DMS & Cie. wurden ebenfalls angefragt, wollten sich aber nicht an der ETF-Auswertung beteiligen.

Platz 10 (20 Punkte): iShares Eb Rexx Government Germany 0-1yr ETF

Sektor: Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro

Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Auflegung: 29.07.2008

29.07.2008 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland

Blackrock Asset Management Deutschland ISIN: DE000A0Q4RZ9

DE000A0Q4RZ9 Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%

2,00% Performance YTD: 0,10%

0,10% Performance 1 Jahr: 2,02%

2,02% Performance 3 Jahre: 8,03%

8,03% Performance 5 Jahre: 6,12%

6,12% Performance 10 Jahre: 1,97%

1,97% Sum. lfd. Kosten: 0,14%

0,14% Volatilität 3 Jahre: 0,34%

0,34% Volumen in Mio. EUR: 1.660

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF bildet den Eb Rexx Government Germany 0-1 Index ab und investiert in deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Mit einer Volatilität von 0,34 Prozent über drei Jahre gehört er zu den stabilsten Produkten in dieser Übersicht. Die Wertentwicklung über ein Jahr beträgt 2,02 Prozent, über drei Jahre 8,03 Prozent. Mit laufenden Kosten von 0,14 Prozent liegt er im mittleren Bereich. Das Fondsvolumen beträgt 1,66 Milliarden Euro, die Erträge werden ausgeschüttet.

Platz 9 (28 Punkte): Xtrackers S&P 500 Swap ETF hedged

Sektor: Aktienfonds Large Cap USA

Aktienfonds Large Cap USA Auflegung: 22.09.2021

22.09.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU2196472984

LU2196472984 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 1,75%

1,75% Performance 1 Jahr: 14,97%

14,97% Performance 3 Jahre: 73,86%

73,86% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,24%

0,24% Volatilität 3 Jahre: 11,91%

11,91% Volumen in Mio. EUR: 254

Kurzbeschreibung des ETFs:

Dieser ETF bildet den S&P 500 Index durch Swaps ab und ist währungsgesichert. Über drei Jahre erzielte er eine Performance von 73,86 Prozent bei einer Volatilität von 11,91 Prozent. Die einjährige Wertentwicklung liegt bei 14,97 Prozent. Mit einem Volumen von 254 Millionen Euro ist er deutlich kleiner als andere Produkte im Ranking. Der Fonds wurde 2021 aufgelegt und thesauriert seine Erträge.

Platz 8 (30 Punkte): Amundi Stoxx Europe 600 ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 03.04.2013

03.04.2013 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg

Amundi Luxembourg ISIN: LU0908500753

LU0908500753 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 2,56%

2,56% Performance 1 Jahr: 19,42%

19,42% Performance 3 Jahre: 46,95%

46,95% Performance 5 Jahre: 71,06%

71,06% Performance 10 Jahre: 142,58%

142,58% Sum. lfd. Kosten: 0,07%

0,07% Volatilität 3 Jahre: 9,57%

9,57% Volumen in Mio. EUR: 14.375

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF investiert breit gestreut in 600 europäische Unternehmen über den Stoxx Europe 600 Net Return Index. Über zehn Jahre erzielte er eine Rendite von 142,58 Prozent, über fünf Jahre 71,06 Prozent. Mit laufenden Kosten von nur 0,07 Prozent gehört er zu den günstigsten Produkten. Die Volatilität über drei Jahre beträgt 9,57 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.

Platz 7 (38 Punkte): Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 29.01.2019

29.01.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: IE00BGV5VN51

IE00BGV5VN51 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 1,58%

1,58% Performance 1 Jahr: 13,02%

13,02% Performance 3 Jahre: 143,05%

143,05% Performance 5 Jahre: 121,38%

121,38% Performance 10 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,49%

0,49% Volatilität 3 Jahre: 18,66%

18,66% Volumen in Mio. EUR: 5.941

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Big Data nach dem Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Die laufenden Kosten betragen 0,49 Prozent. Mit einem Volumen von 5,94 Milliarden Euro gehört er zu den größeren thematischen ETFs. Die Erträge werden thesauriert.

Platz 6 (40 Punkte): Vanguard FTSE All World ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 25.07.2019

25.07.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland)

Vanguard Group (Ireland) ISIN: IE00BK5BQT80

IE00BK5BQT80 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 3,28%

3,28% Performance 1 Jahr: 9,16%

9,16% Performance 3 Jahre: 60,65%

60,65% Performance 5 Jahre: 77,06%

77,06% Performance 10 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,24%

0,24% Volatilität 3 Jahre: 10,44%

10,44% Volumen in Mio. EUR: 44.540

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF bietet eine breite globale Streuung über entwickelte und Schwellenländer durch den FTSE All World Index. Über fünf Jahre erzielte er eine Performance von 77,06 Prozent bei einer Volatilität von 10,44 Prozent über drei Jahre. Die laufenden Kosten liegen bei 0,24 Prozent. Die Erträge werden thesauriert. Die Performance über ein Jahr beträgt 9,16 Prozent.

Platz 5 (44 Punkte): iShares Core MSCI EM IMI ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Aktienfonds All Cap Emerging Markets Auflegung: 30.05.2014

30.05.2014 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00BKM4GZ66

IE00BKM4GZ66 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 6,67%

6,67% Performance 1 Jahr: 23,94%

23,94% Performance 3 Jahre: 44,29%

44,29% Performance 5 Jahre: 30,10%

30,10% Performance 10 Jahre: 145,07%

145,07% Sum. lfd. Kosten: 0,23%

0,23% Volatilität 3 Jahre: 11,09%

11,09% Volumen in Mio. EUR: 27.393

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Fonds investiert in Schwellenländer-Aktien über den MSCI Emerging Markets Investable Market Index und deckt dabei auch Small und Mid Caps ab. Über zehn Jahre erzielte er 145,07 Prozent, über ein Jahr 23,94 Prozent – die höchste einjährige Performance in dieser Aufstellung. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei 11,09 Prozent. Die laufenden Kosten betragen 0,23 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.

Platz 4 (58 Punkte): Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF

Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt

Aktienfonds Large Cap Welt Auflegung: 23.05.2016

23.05.2016 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management

Vaneck Asset Management ISIN: NL0011683594

NL0011683594 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 2,04%

2,04% Performance 1 Jahr: 21,93%

21,93% Performance 3 Jahre: 58,44%

58,44% Performance 5 Jahre: 130,00%

130,00% Performance 10 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,47%

0,47% Volatilität 3 Jahre: 9,30%

9,30% Volumen in Mio. EUR: 4.780

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF konzentriert sich auf 100 dividendenstarke Aktien aus Industrieländern nach dem Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index. Über fünf Jahre erzielte er mit 130 Prozent eine sehr gute Rendite bei vergleichsweise niedriger Volatilität von 9,30 Prozent. Die laufenden Kosten liegen bei 0,47 Prozent. Das Volumen beträgt 4,78 Milliarden Euro. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Platz 3 (125 Punkte): Vaneck Defense ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 31.03.2023

31.03.2023 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management

Vaneck Asset Management ISIN: IE000YYE6WK5

IE000YYE6WK5 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 23,52%

23,52% Performance 1 Jahr: 72,69%

72,69% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,58%

0,58% Volatilität 3 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 6.185

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der jüngste ETF in dieser Übersicht wurde 2023 aufgelegt und investiert in Verteidigungstechnologie, Cybersicherheit und verteidigungsrelevante Dienstleister über den Market Vector Global Defense Industry Index. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 23,52 Prozent, über ein Jahr 72,69 Prozent. Die laufenden Kosten betragen 0,58 Prozent. Mit einem Volumen von 6,19 Milliarden Euro hat der Fonds bereits eine beachtliche Größe erreicht. Die Erträge werden thesauriert.

Platz 2 (224 Punkte): Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF

Sektor: Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro

Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Auflegung: 25.05.2007

25.05.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0290358497

LU0290358497 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 0,10%

0,10% Performance 1 Jahr: 2,19%

2,19% Performance 3 Jahre: 9,57%

9,57% Performance 5 Jahre: 9,04%

9,04% Performance 10 Jahre: 6,30%

6,30% Sum. lfd. Kosten: 0,10%

0,10% Volatilität 3 Jahre: 0,23%

0,23% Volumen in Mio. EUR: 18.746

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der Geldmarkt-ETF bildet den Eonia Total Return Index ab und investiert in übertragbare Wertpapiere sowie Derivate. Über drei Jahre erzielte er 9,57 Prozent, über fünf Jahre 9,04 Prozent. Mit einer Volatilität von nur 0,23 Prozent über drei Jahre ist er das stabilste Produkt in dieser Aufstellung. Die laufenden Kosten betragen 0,10 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.

Platz 1 (308 Punkte): iShares Core MSCI World ETF

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 25.09.2009

25.09.2009 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B4L5Y983

IE00B4L5Y983 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Performance YTD: 3,10%

3,10% Performance 1 Jahr: 8,03%

8,03% Performance 3 Jahre: 60,76%

60,76% Performance 5 Jahre: 87,52%

87,52% Performance 10 Jahre: 232,40%

232,40% Sum. lfd. Kosten: 0,20%

0,20% Volatilität 3 Jahre: 11,02%

11,02% Volumen in Mio. EUR: 111.032

Kurzbeschreibung des ETFs:

Der ETF bildet den MSCI World Index ab und investiert in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Über zehn Jahre erzielte er 232,40 Prozent, über fünf Jahre 87,52 Prozent. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei 11,02 Prozent. Mit laufenden Kosten von 0,20 Prozent gehört er zu den günstigsten globalen Aktien-ETFs. Das Volumen von 111,03 Milliarden Euro macht ihn zum mit Abstand größten ETF in dieser Aufstellung. Die Erträge werden thesauriert.