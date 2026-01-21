Topseller: Die meistverkauften ETFs der Maklerpools (2025)
Jeden Monat veröffentlichen wir bei DAS INVESTMENT im Zuge einer exklusiven Umfrage die aktiv gemanagten Fonds und ETFs, die die Absatzlisten der deutschen Berater dominieren.
Statt eines Einzelrankings für den Dezember haben wir nun ein Gesamtranking für das Jahr 2025 erstellt. Dafür wurden die Ergebnisse aller Einzelauswertungen von Januar bis Dezember zusammengezählt.
Wie schon bei den Monatsrankings stammen auch in diesem Fall die Daten von Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, FNZ Bank und Blau Direkt.
Stand der Fonds-Daten unter den Charts (wenn nicht anders angegeben): 21. Januar 2026; Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer.
Hinweis: Jung DMS & Cie. wurden ebenfalls angefragt, wollten sich aber nicht an der ETF-Auswertung beteiligen.
Platz 10 (20 Punkte): iShares Eb Rexx Government Germany 0-1yr ETF
- Sektor: Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
- Auflegung: 29.07.2008
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland
- ISIN: DE000A0Q4RZ9
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Performance YTD: 0,10%
- Performance 1 Jahr: 2,02%
- Performance 3 Jahre: 8,03%
- Performance 5 Jahre: 6,12%
- Performance 10 Jahre: 1,97%
- Sum. lfd. Kosten: 0,14%
- Volatilität 3 Jahre: 0,34%
- Volumen in Mio. EUR: 1.660
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der ETF bildet den Eb Rexx Government Germany 0-1 Index ab und investiert in deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Mit einer Volatilität von 0,34 Prozent über drei Jahre gehört er zu den stabilsten Produkten in dieser Übersicht. Die Wertentwicklung über ein Jahr beträgt 2,02 Prozent, über drei Jahre 8,03 Prozent. Mit laufenden Kosten von 0,14 Prozent liegt er im mittleren Bereich. Das Fondsvolumen beträgt 1,66 Milliarden Euro, die Erträge werden ausgeschüttet.
Platz 9 (28 Punkte): Xtrackers S&P 500 Swap ETF hedged
- Sektor: Aktienfonds Large Cap USA
- Auflegung: 22.09.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: LU2196472984
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 1,75%
- Performance 1 Jahr: 14,97%
- Performance 3 Jahre: 73,86%
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,24%
- Volatilität 3 Jahre: 11,91%
- Volumen in Mio. EUR: 254
Kurzbeschreibung des ETFs:
Dieser ETF bildet den S&P 500 Index durch Swaps ab und ist währungsgesichert. Über drei Jahre erzielte er eine Performance von 73,86 Prozent bei einer Volatilität von 11,91 Prozent. Die einjährige Wertentwicklung liegt bei 14,97 Prozent. Mit einem Volumen von 254 Millionen Euro ist er deutlich kleiner als andere Produkte im Ranking. Der Fonds wurde 2021 aufgelegt und thesauriert seine Erträge.
Platz 8 (30 Punkte): Amundi Stoxx Europe 600 ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Europa
- Auflegung: 03.04.2013
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg
- ISIN: LU0908500753
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 2,56%
- Performance 1 Jahr: 19,42%
- Performance 3 Jahre: 46,95%
- Performance 5 Jahre: 71,06%
- Performance 10 Jahre: 142,58%
- Sum. lfd. Kosten: 0,07%
- Volatilität 3 Jahre: 9,57%
- Volumen in Mio. EUR: 14.375
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der ETF investiert breit gestreut in 600 europäische Unternehmen über den Stoxx Europe 600 Net Return Index. Über zehn Jahre erzielte er eine Rendite von 142,58 Prozent, über fünf Jahre 71,06 Prozent. Mit laufenden Kosten von nur 0,07 Prozent gehört er zu den günstigsten Produkten. Die Volatilität über drei Jahre beträgt 9,57 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.
Platz 7 (38 Punkte): Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 29.01.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: IE00BGV5VN51
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 1,58%
- Performance 1 Jahr: 13,02%
- Performance 3 Jahre: 143,05%
- Performance 5 Jahre: 121,38%
- Performance 10 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,49%
- Volatilität 3 Jahre: 18,66%
- Volumen in Mio. EUR: 5.941
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Big Data nach dem Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Die laufenden Kosten betragen 0,49 Prozent. Mit einem Volumen von 5,94 Milliarden Euro gehört er zu den größeren thematischen ETFs. Die Erträge werden thesauriert.
Platz 6 (40 Punkte): Vanguard FTSE All World ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 25.07.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Vanguard Group (Ireland)
- ISIN: IE00BK5BQT80
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 3,28%
- Performance 1 Jahr: 9,16%
- Performance 3 Jahre: 60,65%
- Performance 5 Jahre: 77,06%
- Performance 10 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,24%
- Volatilität 3 Jahre: 10,44%
- Volumen in Mio. EUR: 44.540
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der ETF bietet eine breite globale Streuung über entwickelte und Schwellenländer durch den FTSE All World Index. Über fünf Jahre erzielte er eine Performance von 77,06 Prozent bei einer Volatilität von 10,44 Prozent über drei Jahre. Die laufenden Kosten liegen bei 0,24 Prozent. Die Erträge werden thesauriert. Die Performance über ein Jahr beträgt 9,16 Prozent.
Platz 5 (44 Punkte): iShares Core MSCI EM IMI ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets
- Auflegung: 30.05.2014
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00BKM4GZ66
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 6,67%
- Performance 1 Jahr: 23,94%
- Performance 3 Jahre: 44,29%
- Performance 5 Jahre: 30,10%
- Performance 10 Jahre: 145,07%
- Sum. lfd. Kosten: 0,23%
- Volatilität 3 Jahre: 11,09%
- Volumen in Mio. EUR: 27.393
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der Fonds investiert in Schwellenländer-Aktien über den MSCI Emerging Markets Investable Market Index und deckt dabei auch Small und Mid Caps ab. Über zehn Jahre erzielte er 145,07 Prozent, über ein Jahr 23,94 Prozent – die höchste einjährige Performance in dieser Aufstellung. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei 11,09 Prozent. Die laufenden Kosten betragen 0,23 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.
Platz 4 (58 Punkte): Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF
- Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt
- Auflegung: 23.05.2016
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management
- ISIN: NL0011683594
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 2,04%
- Performance 1 Jahr: 21,93%
- Performance 3 Jahre: 58,44%
- Performance 5 Jahre: 130,00%
- Performance 10 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,47%
- Volatilität 3 Jahre: 9,30%
- Volumen in Mio. EUR: 4.780
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der ETF konzentriert sich auf 100 dividendenstarke Aktien aus Industrieländern nach dem Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index. Über fünf Jahre erzielte er mit 130 Prozent eine sehr gute Rendite bei vergleichsweise niedriger Volatilität von 9,30 Prozent. Die laufenden Kosten liegen bei 0,47 Prozent. Das Volumen beträgt 4,78 Milliarden Euro. Die Erträge werden ausgeschüttet.
Platz 3 (125 Punkte): Vaneck Defense ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 31.03.2023
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management
- ISIN: IE000YYE6WK5
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 23,52%
- Performance 1 Jahr: 72,69%
- Performance 3 Jahre: -
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,58%
- Volatilität 3 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 6.185
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der jüngste ETF in dieser Übersicht wurde 2023 aufgelegt und investiert in Verteidigungstechnologie, Cybersicherheit und verteidigungsrelevante Dienstleister über den Market Vector Global Defense Industry Index. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 23,52 Prozent, über ein Jahr 72,69 Prozent. Die laufenden Kosten betragen 0,58 Prozent. Mit einem Volumen von 6,19 Milliarden Euro hat der Fonds bereits eine beachtliche Größe erreicht. Die Erträge werden thesauriert.
Platz 2 (224 Punkte): Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF
- Sektor: Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
- Auflegung: 25.05.2007
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: LU0290358497
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 0,10%
- Performance 1 Jahr: 2,19%
- Performance 3 Jahre: 9,57%
- Performance 5 Jahre: 9,04%
- Performance 10 Jahre: 6,30%
- Sum. lfd. Kosten: 0,10%
- Volatilität 3 Jahre: 0,23%
- Volumen in Mio. EUR: 18.746
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der Geldmarkt-ETF bildet den Eonia Total Return Index ab und investiert in übertragbare Wertpapiere sowie Derivate. Über drei Jahre erzielte er 9,57 Prozent, über fünf Jahre 9,04 Prozent. Mit einer Volatilität von nur 0,23 Prozent über drei Jahre ist er das stabilste Produkt in dieser Aufstellung. Die laufenden Kosten betragen 0,10 Prozent. Die Erträge werden thesauriert.
Platz 1 (308 Punkte): iShares Core MSCI World ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 25.09.2009
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00B4L5Y983
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 3,10%
- Performance 1 Jahr: 8,03%
- Performance 3 Jahre: 60,76%
- Performance 5 Jahre: 87,52%
- Performance 10 Jahre: 232,40%
- Sum. lfd. Kosten: 0,20%
- Volatilität 3 Jahre: 11,02%
- Volumen in Mio. EUR: 111.032
Kurzbeschreibung des ETFs:
Der ETF bildet den MSCI World Index ab und investiert in Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Über zehn Jahre erzielte er 232,40 Prozent, über fünf Jahre 87,52 Prozent. Die Volatilität über drei Jahre liegt bei 11,02 Prozent. Mit laufenden Kosten von 0,20 Prozent gehört er zu den günstigsten globalen Aktien-ETFs. Das Volumen von 111,03 Milliarden Euro macht ihn zum mit Abstand größten ETF in dieser Aufstellung. Die Erträge werden thesauriert.