ETF der Woche Food & Beverage-ETF: Gegessen und getrunken wird immer

Schokolade und Getränke wie Kaffee und Bier werden auch in Krisenzeiten konsumiert. Sie zählen zur Kategorie der sogenannten Basiskonsumgüter. Aber sind sie auch zwangsläufig ein gutes Investment? Das hängt ganz stark von der persönlichen Einstellung ab. Wir stellen die Branche und einen ETF vor.

Top 10: Das sind die besten und schlechtesten Aktien seit Jahresbeginn

Konsumgüter wie Lebensmittel und Getränke sind Klassiker für Anleger:innen. Dieser Meinung sind Sebastian Hofbeck und Manuel Zeuch, Analysten im Research bei DJE Kapital AG. Von allen Konsumgüterkategorien waren in den vergangenen Jahren Heimtiernahrung und Kaffee aus Sicht der Experten die am stärksten wachsenden Kategorien.

Der globale Markt für Heimtiernahrung ist rund 115 Milliarden Euro groß und wuchs in den vergangenen fünf Jahren um rund 9 Prozent pro Jahr. Die DJE-Experten erwarten, dass das Wachstum auch in den kommenden vier Jahren bei über sieben Prozent pro Jahr liegen wird.

Der weltweite Kaffeemarkt hat aus Sicht der Experten eine Größe von 495 Milliarden US-Dollar pro Jahr. In den vergangenen 40 Jahren ist der Markt kontinuierlich gewachsen. Aktuell entfällt knapp die Hälfte der globalen Kaffeeverkäufe auf Nordamerika und Westeuropa. Das Wachstum kommt immer mehr aus den Schwellenländern, vor allem aus dem Mittleren Osten und Afrika. Dort ist die Kategorie in den vergangenen vier Jahren um 10 Prozent pro Jahr gewachsen.

China ist als Markt aus Sicht der DJE-Experten für den Konsumgütersektor sehr wichtig. Das Land erholt sich nach der Corona-Wiedereröffnung allerdings deutlich langsamer als erwartet. Auch Unternehmen, die ihren Umsatz in Schwellenländern gemacht haben, hatten eine harte Zeit. Aber auch in diesen Regionen setzt die Erholung nach der Pandemie nun wieder ein.

Mehr Nachfrage nach Food & Beverage durch eine größere Mittelschicht

Bis 2030 sollen nach Expertenschätzungen außerdem weitere 800 Millionen Menschen in die globale Mittelschicht aufsteigen. Diese Menschen legen den Fokus mehr auf erschwingliche und gleichzeitig hochwertige Produkte. Auch gesundheitsfördernde Produkte und Waren, die den täglichen Nährstoffbedarf decken, fragen diese Personen laut den DJE-Experten stark nach.

Herausfordernd waren für alle Konsumgüterfirmen weltweit vor allem die weiterhin angespannten Lieferketten und die rasant steigenden Inputkosten:

Herstellungskosten machen circa 50 Prozent des Umsatzes aus.

Davon entfallen wiederum circa 80 Prozent auf Rohstoffkosten. Diese stiegen im Vergleich zu 2021 um circa 16 Prozent.

Um Schwierigkeiten auszugleichen,

haben die Firmen die Lieferketten gestärkt,

die Produktion durch mehr Automatisierung effizienter und flexibler aufgestellt und

die Preise deutlich erhöht. Bei den Branchenriesen lagen diese Preisanstiege zuletzt bei neun bis 13 Prozent.

Mittel- bis langfristig bestehen daher aus Sicht der DJE-Experten attraktive Wachstumsmöglichkeiten für Konsumgüter-Unternehmen.

Besonders in unsicheren und rezessionsgeprägten Zeiten hat sich für Anleger:innen der Food & Beverage-Sektor in der Vergangenheit des Öfteren als defensiver Value-Bereich erwiesen.

Food & Beverage-Branche: Nachhaltigkeitsmanagement könnte besser sein

Doch das Nachhaltigkeitsmanagement vieler Firmen aus der europäischen Lebensmittel- und Getränkebranche sieht die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn als kritisch an. Zusammen mit dem B2B-Food-Zulieferer Bösch Boden Spies hat die Hochschule untersucht, wie konsequent die 200-umsatzstärksten Food- und Beverage-Produzenten Europas ihr Nachhaltigkeitsmanagement umsetzen.

Im Durchschnitt konnten die befragten Firmen nur einen Durchschnittswert von 37 Prozent für ihr Nachhaltigkeitsmanagement erzielen. Top-Sektoren, die ein gutes Nachhaltigkeitsmanagement haben, sind laut den Studienautoren Kaffee- und Tee-Hersteller sowie Erzeuger alkoholischer Getränke.

Mit ihrem Nachhaltigkeitsmanagement haben die folgenden Firmen bei der diesjährigen Studie der DHBW am besten abgeschnitten:

1 Coca Cola 83 Prozent 2 Lavazza 82 Prozent 3 Carlsberg 82 Prozent 4 Jacobs Douwe Egberts 81 Prozent 5 AB InBev 79 Prozent 6 Lindt Sprüngli 78 Prozent 7 Heineken 78 Prozent 8 Orkla 77 Prozent 9 Tchibo 77 Prozent 10 General Mills 76 Prozent

Quelle: Bösch Boden Spies

Schwierigkeiten beim Nachhaltigkeitsmanagement treten bei den untersuchten Unternehmen im Alltag unter anderem:

durch das fehlende Know–How,

die fehlende Datengrundlage in der Lieferkette sowie

die Rohstoffknappheit und die erschwerte Verfügbarkeit auf.

Diese Probleme haben wohl auch Firmen aus anderen Branchen. Und diese Umstände werden sich wohl nur langsam ändern, da die globalen Lieferketten weiter sehr komplex bleiben.

Wer sich für ein Investment in den europäischen Lebensmittel- und Getränkesektor interessiert, könnte sich den iShares Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (ISIN: DE000A0H08H3) einmal anschauen.

/fonds/vergleich/DE000A0H08H3

Sektor : Aktienfonds Konsum Europa

: Aktienfonds Konsum Europa Wertentwicklung 5 Jahre : 27,53 Prozent (4,98 Prozent p.a.)

: 27,53 Prozent (4,98 Prozent p.a.) Wertentwicklung lfd. Jahr : 4,03 Prozent

: 4,03 Prozent Wertentwicklung 10 Jahre: 6,48 Prozent

6,48 Prozent ETF-Volumen : 270 Millionen Euro (Stand: 31.05.2023)

: 270 Millionen Euro (Stand: 31.05.2023) ETF-Auflage : 8. Juli 2002

: 8. Juli 2002 Laufende Kosten : 0,50 Prozent

: 0,50 Prozent Volatilität 5 Jahre : 15,13 Prozent

: 15,13 Prozent Volatilität 10 Jahre : 13,44 Prozent

: 13,44 Prozent Maximum Drawdown : 40,02 Prozent

: 40,02 Prozent Empfohlene Haltedauer: 60 Monate

Der ETF bildet den Preisindex Stoxx Europe 600 Food & Beverage möglichst genau ab. Dieser Index misst, wie sich der Wert des Europäischen Lebensmittel- und Getränkesektors gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB) entwickelt hat.

Food & Beverage-ETF: Nestlé, Diageo und Anheuser-Busch als Top 3

Zu den drei größten Holdings des ETFs gehören die weltweit tätigen Konzerne Nestlé, Diageo und Anheuser-Busch. Gemeinsam machen sie 55 Prozent des Volumens des ETFs aus.

Nestlé : Das Unternehmen ist ein multinationaler Nahrungsmittel- und Getränkekonzern mit Hauptsitz in der Schweiz, den wohl jeder schon einmal gehört hat. Nestlé stellt knapp 2.000 Marken aus den Bereichen Babynahrung, Getränke, Milchprodukte, Frühstückscerealien, Süßigkeiten, Tiefkühlkost und Tiernahrung her. Zu den bekanntesten Marken gehören Kitkat, Crunch, Smarties, Nescafé, Nespresso und Maggi. Die Getränkemarken Perrier und San Pellegrino gehören ebenfalls zu dem Konzern. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, sich unethisch zu verhalten, insbesondere im Zusammenhang mit der Vermarktung von Babynahrung in Entwicklungsländern und dem Umgang mit Wasserressourcen. (Anteil 31,08 Prozent)

: Das Unternehmen ist ein multinationaler Nahrungsmittel- und Getränkekonzern mit Hauptsitz in der Schweiz, den wohl jeder schon einmal gehört hat. Nestlé stellt knapp 2.000 Marken aus den Bereichen Babynahrung, Getränke, Milchprodukte, Frühstückscerealien, Süßigkeiten, Tiefkühlkost und Tiernahrung her. Zu den bekanntesten Marken gehören Kitkat, Crunch, Smarties, Nescafé, Nespresso und Maggi. Die Getränkemarken Perrier und San Pellegrino gehören ebenfalls zu dem Konzern. Kritiker werfen dem Unternehmen vor, sich unethisch zu verhalten, insbesondere im Zusammenhang mit der Vermarktung von Babynahrung in Entwicklungsländern und dem Umgang mit Wasserressourcen. (Anteil 31,08 Prozent) Diageo : Die Firma gehört zu den weltweit größten Konzernen, die alkoholische Getränke herstellen. Diageo besitzt und betreibt eine Vielzahl bekannter Marken in verschiedenen Kategorien wie Bier, Wein und Spirituosen. Zu dem Produktportfolio gehören zahlreiche Whisky-, Wodka-, Rum-, Tequila-, Gin- und Likörsorten. Zu den bekanntesten Marken gehören Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray, Crown Royal und viele weitere. (Anteil 14,61 Prozent)

: Die Firma gehört zu den weltweit größten Konzernen, die alkoholische Getränke herstellen. Diageo besitzt und betreibt eine Vielzahl bekannter Marken in verschiedenen Kategorien wie Bier, Wein und Spirituosen. Zu dem Produktportfolio gehören zahlreiche Whisky-, Wodka-, Rum-, Tequila-, Gin- und Likörsorten. Zu den bekanntesten Marken gehören Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray, Crown Royal und viele weitere. (Anteil 14,61 Prozent) Anheuser-Busch: Anheuser-Busch ist ebenfalls im Bereich der alkoholischen Getränke unterwegs. Im Vergleich zu Diageo ist die belgische Firma Anheuser-Busch aber auf das Brauen von Getränken spezialisiert. Das Unternehmen entstand im Jahr 2008 durch die Fusion der belgischen Brauerei InBev mit dem US-amerikanischen Unternehmen Anheuser-Busch. Heute ist Anheuser-Busch InBev der größte Brauereikonzern der Welt. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Brahma und Hoegaarden. (Anteil 8,43 Prozent)

Food & Beverage-ETF: Die zehn größten Holdings in der Übersicht

Insgesamt beinhaltet der ETF 26 Unternehmen. Die Top 10 haben insgesamt einen Anteil von knapp 83 Prozent am Gesamtvolumen des ETFs.

Unternehmen Prozentualer Anteil Nestlé 31,01 Prozent Diageo 14,61 Prozent Anheuser-Busch 8,43 Prozent Pernod Ricard 7,65 Prozent Danone SA 6,7 Prozent Heineken NV 4,63 Prozent DSM Firmenich AG 3,44 Prozent Kerry Group Plc 2,70 Prozent Carlsberg 2,67 Prozent Chocoladenfabrik Lindt & Sprüngli 2,02 Prozent

Quelle: iShares

Vorteile und Nachteile dieses Food & Beverage-Investments im Überblick:

Vorteile:

Basiskonsumgüter wie Kaffee und alkoholische Getränke sind seit Jahrzehnten eine stabile Branche. Daher hat der ETF eine lange und erfolgreiche Historie seit knapp 20 Jahren mit positiven jährlichen Renditen.

Die Mittelschicht weltweit wächst, also gibt es weiterhin eine steigende Nachfrage nach diesen Produkten. Davon profitieren auch die europäischen Hersteller in dem ETF.

Der ETF ist in 26 Firmen investiert. Viele davon sind europäische Marktführer.

Nachteile: