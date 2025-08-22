Die Gehälter im ETF-Sektor steigen kräftig – besonders in Europa. Eine neue Studie zeigt deutliche regionale Unterschiede und ein hartnäckiges Problem bei der Gleichberechtigung.

Erhebung von Blackwater ETF Europa holt auf: ETF-Profis bekommen 13 Prozent mehr Gehalt als im Vorjahr

Gute Nachrichten für Beschäftigte im ETF-Sektor: In Europa stiegen die Gehälter 2025 so stark wie nirgendwo sonst auf der Welt. Mit einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr liegt der alte Kontinent deutlich vor Amerika und Asien. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Analyse- und Personalberatungshauses Blackwater ETF.

Die Experten befragten für ihre Studie rund 1.000 Beschäftigte aus der ETF-Branche weltweit. Das Ergebnis: Während europäische ETF-Profis sich über zweistellige Zuwächse freuen dürfen, müssen sich ihre Kollegen im Asien-Pazifik-Raum mit 6 Prozent und in Amerika mit 5 Prozent Gehaltsplus begnügen.

Starkes Marktwachstum treibt Gehälter

Der kräftige Anstieg in Europa hat klare Gründe: Der ETF-Markt wächst hier besonders dynamisch, gleichzeitig herrscht ein harter Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt und suchen händeringend nach Experten.

Trotz der starken Zuwächse bleibt Amerika bei den absoluten Gehaltszahlen weiter vorn. ETF-Experten in den USA verdienen im Schnitt 35 Prozent mehr als ihre europäischen Kollegen und 27 Prozent mehr als Beschäftigte im Asien-Pazifik-Raum.

Große Unterschiede je nach Position

Die Studie offenbart auch erhebliche Gehaltsunterschiede zwischen verschiedenen Tätigkeitsbereichen. An der Spitze stehen Geschäftsleiter mit durchschnittlich 1,1 Millionen US-Dollar Jahresgehalt. Mitarbeiter im Handelsbereich kommen auf 510.000 US-Dollar, Beschäftigte im operativen Bereich auf 197.000 US-Dollar.

Besonders gefragt sind derzeit Produktmanager: Sie verzeichneten ein Gehaltsplus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegle die hohe Nachfrage nach Innovationen und neuen Anlagestrategien wider, erklären die Marktbeobachter.

Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen bleibt Problem

Ein Wermutstropfen bleibt: Die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen sind auch in der ETF-Branche erheblich. Frauen verdienen im Schnitt 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Studienautoren mahnen, dass das geschlechtsspezifische Lohngefälle dringend Aufmerksamkeit erfordere.

Der ETF-Boom dürfte die Gehaltsentwicklung weiter antreiben. Mit steigenden Mittelzuflüssen und neuen Produktinnovationen bleibt die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften hoch – gute Aussichten für alle, die in diesem dynamischen Marktumfeld arbeiten oder dort Fuß fassen wollen.