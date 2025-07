Europäische Banken im Aufwind

Die Banken aus dem Euro Stoxx Index zeigten sich trotz aller Marktturbulenzen in der ersten Jahreshälfte widerstandsfähig. Viele Institute konnten ihre Effizienz steigern, was sich in niedrigeren Kosten und verbesserten Gewinnmargen niederschlug. Trotz der Erwartung sinkender Zinsmargen haben Banken zudem von hohen Nettozinserträgen profitiert: Dies wurde von einem starken Kreditwachstum getragen, vor allem im Einzelhandel- und Verbraucherkreditgeschäft. Auch im Investmentbanking wurden dank der positiven Kapitalmarktentwicklung bessere Ergebnisse erzielt. Zu guter Letzt trug eine florierende Geschäftsentwicklung im Privatkundenbereich zu einer erheblichen Gewinnsteigerung der Institute bei.

Vor allem die spanische Banco Santander und die französische Société Générale konnten kräftig an Wert zulegen. Auch die deutschen Banken verzeichneten starke Kurssteigerungen. So legte die Commerzbank um rund 80 Prozent an Wert zu, aus eigener Kraft und getrieben von der anhaltenden Übernahmefantasie durch die italienische Unicredit, die ihrerseits einen Zuwachs um 45 Prozent verzeichnen konnte. Selbst bei der Deutschen Bank, in den letzten Jahren immer wieder in Skandale verwickelt, scheint der Turnaround vollzogen zu sein. Mit einer deutlichen Gewinnsteigerung im ersten Quartal meldete sich die größte deutsche Bank zurück.

Amundi Euro Stoxx Banks ETF

Mit einem Wertzuwachs von 44 Prozent hat der thesaurierende Amundi Euro Stoxx Banks ETF (ISIN: LU1829219390) im laufenden Jahr bereits kräftig an Wert zugelegt. Vollständig physisch wird die Wertentwicklung des Euro Stoxx Banks Net Return Index abgebildet, der sich aus 28 Banken der Eurozone zusammensetzt.

Größter Wert mit einer Gewichtung von gut 12 Prozent in dem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index ist die spanische Banco Santander, gefolgt von der italienischen Großbank Unicredit und der französischen BNP Paribas. Die Top 10, zu denen auch die Deutsche Bank und Commerzbank zählen, machen rund 75 Prozent des Index aus. Regional dominieren spanische Banken mit einem Anteil von 27 Prozent, gefolgt von Italien und Frankreich.

Das Fondsvolumen des im November 2018 in Luxemburg aufgelegten Amundi-ETF, konnte in diesem Jahr kräftig gesteigert werden und beträgt inzwischen 2,3 Milliarden Euro. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,31 Prozent pro Jahr.

In den vergangenen drei Jahren konnte der Amundi Euro Stoxx Banks ETF seinen Wert um mehr als 200 Prozent steigern, was einer jährlichen Rendite von mehr als 40 Prozent entspricht. Der Aufwärtstrend bei den Bankaktien der Eurozone scheint ungebrochen und mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 10 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1 sind die Titel wohl längst noch nicht überbewertet.

Ungebremste Goldnachfrage

Gold verzeichnet seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rally, die den Preis des glänzenden Edelmetalls auf ein Rekordhoch von über 3.400 US-Dollar je Unze in die Höhe schießen ließ. Dabei ist die Goldnachfrage zuletzt deutlich gestiegen, nicht nur bei Privatinvestoren, sondern vor allem bei Zentralbanken, die ihre Reserven inzwischen vermehrt in Gold umschichten.

Hintergrund ist eine zunehmende Verunsicherung des weltweiten Handels aufgrund der erratischen Zollpolitik von US-Präsident Trump und die Sorge vor weiteren politischen Eskalationen zwischen Staaten in Ost und West. Goldinvestments gelten als sicherer Hafen und fungieren darüber hinaus auch als Inflationsschutz. Historisch haben sich unruhige Zeiten an den Finanzmärkten meist positiv auf den Goldpreis ausgewirkt. Das macht Gold und Goldminenaktien zu einem attraktiven Investment.

L&G Gold Mining ETF

Der auf dem Höhepunkt der Finanzkrise am 11. September 2008 in Irland aufgelegte thesaurierende L&G Gold Mining ETF (ISIN: IE00B3CNHG25) bildet den Global Gold Miners Index vom Indexprovider Stoxx vollständig physisch nach.

Der Index bietet Zugang zu 37 Unternehmen der Goldbergbau-Branche weltweit, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen mit der Goldproduktion erzielen. Der Goldbergbau umfasst Explorationsbohrungen, geologische Bewertungen, Finanzierung, Entwicklung, Förderung, Veredelung und die Lieferung von Golderz.

Regional entfallen mehr als 60 Prozent der Gewichtung des L&G Gold Mining ETF auf Nordamerika, gefolgt von Südafrika, Australien und Großbritannien. Größter Titel ist das US-Unternehmen Newmont, der größte Goldproduzent der Welt, mit einer Gewichtung von rund 15 Prozent. Es folgen das kanadischen Goldbergbauunternehmen Agnico Eagle Mines mit einem Anteil von 12 Prozent und der britische Goldproduzent Anglogold Ashanti mit rund 10 Prozent. Anglogold Ashanti ist im Jahr 2004 aus der Fusion des ghanaischen Bergbauunternehmen Ashanti Goldfields Corp mit dem südafrikanischen Bergbaukonzern Anglo American entstanden und hat seinen Firmensitz inzwischen in das Vereinigte Königreich verlegt.

Das Fondsvolumen des ETF beträgt rund 290 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,55 Prozent pro Jahr. Im laufenden Jahr legte der L&G ETF bereits um rund 44 Prozent an Wert zu, über die vergangenen drei Jahre ist sogar eine Wertsteigerung von 115 Prozent zu verzeichnen. Das entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 30 Prozent.

Es ist also schon kräftig aufwärts gegangen bei den Goldminenaktien – dennoch könnte sich der Kursaufschwung auch weiter fortsetzen, sofern der Goldpreis sich zu neuen Höhen aufmacht.

Verteidigung: Das Top-Thema 2025

Beim jüngsten Nato-Gipfel in Den Haag haben sich die Mitgliedsstaaten auf ein neues Ausgabenziel geeinigt: Bis spätestens 2035 sollen mindestens 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der Länder jährlich in militärische Ausgaben fließen. Dieses Ziel setzt sich aus 3,5 Prozent für klassische Verteidigungsausgaben und 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur zusammen.

Insbesondere die europäischen Nato-Staaten stehen vor großen Herausforderungen. Einerseits geht es darum, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu reaktivieren, um die Bündnisgrenzen zu sichern. Andererseits gilt es, die Ukraine weiterhin mit militärischer Ausrüstung zur Abwehr des russischen Angriffskrieges zu unterstützen.

Doch nicht nur bei den Staaten aus dem Verbund der Nato, sondern weltweit steigen die Militärausgaben kräftig an. Davon profitieren vor allem Unternehmen aus der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie, die sich angesichts der stark gestiegenen Nachfrage kaum Sorgen um Aufträge machen müssen.

Global X Defence Tech ETF

Der erst im September 2024 in Irland aufgelegte Global X Defence Tech ETF (ISIN: IE000JCW3DZ3) investiert weltweit in führende Unternehmen, die Lösungen und Technologien für die Verteidigungsindustrie entwickeln. Dazu zählen die Bereiche Cybersicherheit, künstliche Intelligenz und Militärsysteme.

Über den physischen Erwerb aller Indexbestandteile wird die Entwicklung des Mirae Asset Defence Tech Index vollständig abgebildet. Der Index enthält derzeit 42 Unternehmen, von denen mehr als 61 Prozent ihren Sitz in den USA haben. Auf die europäische Verteidigungsindustrie entfallen rund 31 Prozent, gefolgt von Asien-Pazifik mit einem Anteil von rund 8 Prozent.

Größter Wert im Index mit einer Gewichtung von mehr als 8 Prozent ist General Dynamics, ein US-amerikanischer Rüstungskonzern, neben Boeing wohl einer der wichtigsten Hersteller und Entwickler von Lenkflugkörpern. Mit jeweils 8 Prozent Gewichtung folgen der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, vor allem für die Kampfpanzer Panther und Leopard bekannt, und der US-amerikanische Hersteller von Rüstungstechnik Northrop Grumman Corporation.

Das Fondsvolumen des thesaurierenden Global X Defence Tech ETF ist innerhalb kürzester Zeit auf 225 Millionen Euro angewachsen und damit ein Spiegelbild des enormen Anlegerinteresses an Verteidigungs-ETFs. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr und im ersten Halbjahr 2025 konnte der Global X ETF um rund 44 Prozent an Wert zulegen.

Die Auftragsbücher der Unternehmen sind angesichts der anhaltenden globalen Unsicherheit mehr als voll und die Gewinnentwicklung für die kommenden Jahre damit wohl bereits gesichert. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 25 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von über 4 sind die Rüstungsaktien derzeit jedoch alles andere als günstig bewertet.