Der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF investiert in die größten Unternehmen der Welt. US-Konzerne dominieren mit 86 Prozent. Lohnt sich der Einstieg trotz hoher Kosten?

Der Dow Jones Global Titans Index bündelt die 50 größten multinationalen Unternehmen weltweit, die an den wichtigsten Börsen der Welt gelistet sind und von der Indexfamilie der Dow Jones Global Indizes berücksichtigt werden. Der Index wurde erstmals im Juli des Jahres 1999 berechnet und dient seitdem auch als eine Benchmark für die Entwicklung der globalisierten Weltwirtschaft.

Die Zusammenstellung des Index unterliegt festen Regeln, so basieren 60 Prozent auf der Marktkapitalisierung der Unternehmen, darüber hinaus werden die Nettogewinne und Umsätze mit einem Anteil von jeweils 20 Prozent berücksichtigt. Einmal jährlich im September findet das Rebalancing des Index statt, bei dem die Gewichtungen der Titel wieder adjustiert werden. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlich überprüft.

US-Unternehmen dominieren

Wenig überraschend dominieren US-Unternehmen die regionale Gewichtung im Dow Jones Global Titans Index noch stärker als im populären MSCI World Index. 37 Unternehmen aus den Vereinigten Staaten machen rund 86 Prozent des konzentrierten Index aus.

Unter den Top-Ten-Holdings stellen die Vereinigten Staaten sogar neun von zehn der größten Unternehmen. Allein der taiwanesische Chip-Hersteller Taiwan Semiconductors schafft es mit einem Anteil von 3,3 Prozent in die Phalanx der US-Unternehmen einzudringen. Das Dax-Schwergewicht SAP ist im internationalen Vergleich jedoch noch zu klein für den Auswahlindex, sodass derzeit kein deutsches Unternehmen im Global Titans enthalten ist. Immerhin die Schweiz ist mit den Pharma-Riesen Roche und Novartis sowie dem Lebensmittel-Giganten Nestlé mit drei Unternehmen vertreten.

Die Dominanz der Vereinigten Staaten zeigt sich auch in der Gewichtung der Sektoren. Mit einem Anteil von rund 55 Prozent dominieren Technologieaktien (IT und Kommunikation), gefolgt von zyklischen Konsumgütern, die gut 13 Prozent ausmachen und Gesundheitsaktien mit einem Anteil von rund 11 Prozent.

Größter Titel im Index ist der US-Chip-Gigant Nvidia mit einer Gewichtung von mehr als 8 Prozent, gefolgt von Microsoft und Apple, die ebenfalls beide mit gut 8 Prozent gewichtet sind. Trotz zwischenzeitlicher Schwankungen verzeichneten die Kurse von Nvidia und Microsoft zuletzt neue Höchststände und konnten darüber hinaus sogar erstmals die Vier-Billion-Dollar-Grenze an Marktkapitalisierung überspringen.

iShares Dow Jones Global Titans 50: ETF der ersten Generation

Der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (ISIN: DE0006289382) zählt zu der ersten Generation der in Europa aufgelegten ETFs. Er ging im August 2001 in Deutschland an den Start, kurze Zeit nach der ersten Berechnung des zugrundeliegenden Index. Der ETF bildet den Index physisch über den Erwerb aller Indexbestandteile nach. Das Fondsvolumen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und inzwischen auf mehr als 2,3 Milliarden Euro angewachsen.

Der iShares-ETF schüttet seine Dividendenerträge vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember aus. Die Ausschüttungsrendite betrug zuletzt rund 0,6 Prozent pro Jahr. Die Gesamtkostenquote (TER) ist leider noch ein Relikt aus der Anfangszeit der ETFs in Deutschland und mit 0,51 Prozent pro Jahr für heutige Verhältnisse hoch gegriffen. Im Vergleich zu globalen MSCI World ETFs, deren Gesamtkosten inzwischen unter 0,20 Prozent gefallen ist, ist das nicht mehr zeitgemäß.

Mit dem ebenfalls ausschüttenden Amundi DJ Global Titans 50 ETF (ISIN: FR0007075494), dessen Gesamtkostenquote (TER) etwas günstigere 0,40 Prozent pro Jahr beträgt, gibt es eine Alternative. Bei dieser ist allerdings zu beachten, dass die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index synthetisch abgebildet wird.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Einfache Investmentmöglichkeit in weltbekannte Marken

Getrieben von den alles dominierenden US-Technologieaktien wie Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta und Alphabet legte der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF in den vergangenen Jahren um mehr als 115 Prozent an Wert zu, was einer jährlichen Rendite von 16,5 Prozent entspricht. Über zehn Jahre konnte er eine Wertsteigerung von rund 250 Prozent erzielen, was immer noch mehr als 13 Prozent Rendite pro Jahr entspricht. Zwar sind die Kosten mit 0,51 Prozent pro Jahr längst nicht mehr zeitgemäß, waren angesichts der überragenden Performance in den vergangenen Jahren allerdings zu vernachlässigen.

Die großen Technologieunternehmen und die weltweit bekannten Marken wie Coca-Cola, McDonalds und Nestlé gelten in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten als krisenresistenter als kleinere Unternehmen und sollten daher in keinem Portfolio fehlen. Es gibt wohl kaum eine einfachere Möglichkeit am Erfolg der weltweit größten Unternehmen teilzuhaben als über eine Investition im iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF.