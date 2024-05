Kann ich sehen, was in einem ETF enthalten ist? Wann sollte ich mit dem Investieren beginnen? Wieviel Geld sollte ich monatlich investieren? Fragen wie diese beantworten junge Menschen in farbenfrohen Settings auf einer von iShares eigens eingerichteten Video-Seite. Ob in 34 Sekunden oder 2 Minuten – knackig wird auf den Punkt gebracht, was für den Einstieg in den ETF-Markt wichtig ist.

So wird, um bei den genannten Fragen zu bleiben, erklärt,

dass die meisten ETF-Anbieter ihre ETF-Bestände und die dazugehörigen Informationen transparent online aufführen. Das hilft zu verstehen, welche Unternehmen in einem bestimmten ETF enthalten sind,

dass Investieren eine langfristige Angelegenheit ist. Je länger Geld investiert wird, desto größer ist auch die Chance, dass es sich vermehrt,

und dass es sinnvoll ist, nur den Betrag zu investieren, ohne den man auch nach Abzug der persönlichen monatlichen Ausgaben gut auskommen kann. In Deutschland liegt die durchschnittliche Sparrate von ETF-Sparplänen bei 170 Euro pro Monat, aber einige Broker bieten einen monatlichen Sparplan sogar schon ab 1 Euro an.

Die ganze Welt der ETFs in kurzen Videos erklärt. Reinschauen lohnt sich.