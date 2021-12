ETF-Kolumne: ETFs lassen sich nicht so wie aktive Fonds analysieren

Folgt man bei der ETF-Analyse diesen Annahmen, so ergeben sich daraus in meinen Augen drei geeignete Kennzahlen: die relative Wertentwicklung, der Tracking Error und die Korrelation zu dem jeweiligen Index. Die monatliche relative Wertentwicklung sollte möglichst Null betragen und der Fonds somit keine höhere oder niedrigere Wertentwicklung als der Index aufweisen.Zugleich sollte der auch als Abweichungsfehler bekannte Tracking Error möglichst gering sein; idealerweise läge er bei Null. Bei der Analyse des Gleichlaufs von Fonds und Index gilt dagegen: Je höher der errechnete Korrelationskoeffizient ist (maximal 1), desto genauer bildet der ETF den Index ab.Zusätzlich zu diesen Kennzahlen sollten Investoren bei der ETF-Auswahl auch auf das verwaltete Volumen achten. Zwar spielt die Größe eines ETFs im Vergleich zu aktiv gemanagten Produkten eine untergeordnete Rolle. Dennoch könnte sie im Falle einer Marktkonsolidierung aus Sicht des Fondsinitiatoren entscheidend für den Fortbestand eines Fonds sein. Bei den großen Marktindizes - zum Beispiel dem S&P 500 und dem Euro Stoxx 50 - können Investoren diesen Aspekt vernachlässigen. Denn für diese Indizes finden sie viele alternative Produkte. Schwierig dürfte die Suche nach geeigneten Anschlussinvestments werden, wenn es um ETFs auf exotische Indizes geht. Gerade Investoren, die einen ETF auf einen Trend-Index als langfristige Investments in ihre Portfolios aufnehmen wollen, sollten auf die Entwicklung des Fondsvermögens achten.Aus der Entwicklung des Fondsvermögens in Kombination mit dem Tracking Error können Investoren Rückschlüsse auf die Qualität des ETF-Managements ziehen. Denn wenn der Tracking Error trotz hoher Mittelzu- oder -abflüsse niedrig bleibt, zeugt dies von guten Prozessen im Management. Auch die Ausschüttungstermine von Dividenden sollten den Tracking Error eines ETFs idealerweise kaum beeinflussen.Zudem sollten Investoren beachten, dass selbst die beste quantitative Analyse nicht alle Fragen rund um einen Fonds beantworten kann. Sie sollte daher nur einen Teil des Analyseprozesses ausmachen und von einer ebenso tiefgehenden qualitativen Analyse begleitet werden.Für den Inhalt der Kolumne ist allein der Verfasser verantwortlich. Der Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder, nicht die von Thomson Reuters.