ETF-Kolumne: Personalwechsel künden nicht von überhitztem Markt

Dieser Austausch von Personal führt auch zu einem Austausch von Fachwissen und Ideen zwischen den Anbietern. Dies wird meiner Meinung nach neue Produkte mit sich bringen. Denn schließlich werden sich die neuen Kollegen schnell beweisen und ihre Ideen umsetzen wollen. Daher sollte sich das Wachstum der ETF-Branche zumindest auf der Produktebene in den nächsten Monaten fortsetzen.Das Vermischen von Ideen dürfte aber auch dazu führen, dass die Angebote der einzelnen Emittenten noch vergleichbarer werden. Dadurch wird es für die Anbieter schwieriger, sich von Wettbewerbern abzugrenzen.Ich wundere mich, dass einige Anbieter die nun besetzten Leitungspositionen nicht eher geschaffen haben. Haben sie das Wachstum des Marktes und ihren eigenen Erfolg unterschätzt? Oder sind die Neueinstellungen in einigen Fällen ein letztes verzweifeltes Aufbäumen, bevor man eventuell den Rückzug antreten muss? Dann würde sich die aktuelle Entwicklung im Nachhinein doch als frühes Anzeichen einer Marktbereinigungherausstellen.Aber: In meinen Augen hat es in den vergangenen Jahren in der ETF-Branche nicht besonders viele Neueinstellungen gegeben. Nun scheinen die Anbieter nachzuholen, was durch das rasante Wachstum des Marktes notwendig geworden ist. In Bezug auf einemögliche Überhitzung heißt das: Die jüngsten personellen Veränderungen sollten zwar mit Interesse beobachtet, aber nicht überbewertet werden.