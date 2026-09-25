Demnächst flackert an einer US-Börse ein Kürzel auf, das auf keinem seriösen Kurszettel je stand: Yank, die New York Yankees als börsengehandelter Fonds . Daneben Fenw für die Boston Red Sox, Wrig für die Chicago Cubs. Wer in Frankfurt denselben Knopf drückt, sieht: nichts. Und genau das ist die Geschichte.

Dass die Fondsindustrie inzwischen schneller auflegt, als Anleger kaufen, und dass sich unter dem ETF-Etikett immer öfter reine Wett-Konstruktionen verbergen, berichtete die Redaktion zuletzt. Was dort als Trend beschrieben wurde, bekommt jetzt ein Gesicht. Oder besser: ein Trikot. Die Team-ETFs sind das Anschauungsstück, an dem sich die ganze Debatte festmachen lässt.

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Erst Eishockey, dann Baseball

Den Testlauf lieferte das Eishockey. In vier Tagen, am 28. September, will die CME Group die weltweit ersten indexbasierten Team-Futures listen, gebaut auf Echtzeit-Statistiken aller 32 NHL-Mannschaften, vorbehaltlich regulatorischer Prüfung.

Die Fondsindustrie brauchte nur Tage, um aufzuspringen. Sechs Wochen später folgte das Baseball: Der Indexanbieter Future Sports schloss eine Vereinbarung mit der Major League Baseball über Indizes auf alle 30 Franchises, prompt reichten Häuser wie League Shares, Rex Shares und Roundhill ihre Fondsanträge ein, gehebelte 2x-Varianten inklusive. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas zählt inzwischen rund 120 Anträge über beide Ligen.

Was in den Fonds steckt, ist kein Team

Anteile an einer Franchise erwirbt dabei niemand. Der Index übersetzt offizielle Spielstatistiken in einen Punktestand, der zu Saisonbeginn bei 7.500 startet und 32 Kalendertage nach dem letzten Spiel der World Series wieder auf genau diesen Wert zurückfällt. Weil der Index selbst nicht investierbar ist, holen sich die Fonds ihr Engagement über Futures – gehalten in einer Tochtergesellschaft auf den Cayman-Inseln, aus steuerlichen Gründen. Eine klassische Fundamentalanalyse gibt es nicht. Hier managt jemand aktiv einen Fonds, der keine einzige Unternehmenskennzahl kennt, sondern nur Tore, Treffer und Strafzeiten.

Wie heikel das ist, verraten die Antragsunterlagen selbst. Trainer, Spieler, Betreuer, medizinisches Personal und Schiedsrichter könnten über kursrelevante, nicht öffentliche Informationen verfügen – „undisclosed injuries to key players or undisclosed lineup changes“ könnten den Index bewegen, heißt es bei League Shares. Und der rechtliche Rahmen gegen Insiderhandel sei bei Warentermingeschäften „less developed“ als am Wertpapiermarkt. Im Klartext: Der Physiotherapeut weiß vor allen anderen, ob der Star aufläuft – und darf womöglich noch darauf setzen.

Was das für deutsche Anleger heißt

In dieser Form landet kein einziger dieser Fonds in einem deutschen Depot. Der Ucits-Rahmen verlangt investierbare, bewertbare Vermögenswerte – ein Punktestand für Strafzeiten ist das nicht. Für den hiesigen Anleger ist das weniger Verzicht als Schutz.

Ganz ohne Sport-Engagement bleibt der Markt trotzdem nicht. Wer auf Fußball setzen will, kann Aktien börsennotierter Klubs kaufen – in der Bundesliga bleibt Borussia Dortmund der einzige. Dazu kommen Fan Token und, ganz frisch, erste Anläufe zu regulierten „Sports Equity Tokens“. Selbst in den USA gibt es die seriöse Verwandte: Gabelli hat einen ETF beantragt, der nicht auf Spielstatistiken zielt, sondern auf die börsennotierten Eigentümer von Sportklubs.

Bleibt die Frage hinter dem Spektakel. Der ETF-Mantel kann inzwischen fast alles umhüllen – ob darunter noch etwas steckt, das man einem Kunden erklären kann, entscheidet sich von Fall zu Fall. Solange die ehrlichste Antwort „ein Wettschein“ lautet, ist es keine schlechte Nachricht, dass der Bildschirm in Frankfurt dunkel bleibt.