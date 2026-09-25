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Sport-ETFs: Was hinter der Wette im Fondsmantel steckt
ETF-Trends Sport-ETFs aus den USA: Was hinter der Wette im Fondsmantel steckt
Demnächst flackert an einer US-Börse ein Kürzel auf, das auf keinem seriösen Kurszettel je stand: Yank, die New York Yankees als börsengehandelter Fonds. Daneben Fenw für die Boston Red Sox, Wrig für die Chicago Cubs. Wer in Frankfurt denselben Knopf drückt, sieht: nichts. Und genau das ist die Geschichte.
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