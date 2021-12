ETF-Markt: Amundi klotzt weiter

DER FONDS

Aktuelle Ausgabe



Interview: AGI-Manager über die weiteren Aussichten der Börse Bangkok



Crashtest: Die besten Fonds für globale Value-Aktien



>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe (PDF) Dividenden-ETFs. Sie enthalten die Titel mit der höchsten Dividendenrendite aus der Eurozone (MSCI EMU High Dividend – A0RF42) und Europa (MSCI Europe High Dividend – A0RF44).



Die übrigen neun ETFs beziehen sich auf Rentenindizes. Sechs enthalten Euro-Staatsanleihen in verschiedenen Laufzeitbändern, einer bezieht sich auf den Geldmarkt (EuroMTS Cash 3 Months – A0RNWC), einer auf inflationsgebundene Anleihen (Euro Inflation – A0RNWD) und der letzte auf Euro-Unternehmensanleihen (Euro Corporates - A0RNWE).



Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,14 Prozent bei den Staatsanleihen- und Geldmarkt-ETFs gehören die Amundi-Fonds mit zu den günstigsten in Deutschland. Nur einzelne Anbieter wie wieder mal Comstage (0,12 Prozent) liegen noch tiefer.



Die Inflations- und Unternehmensanleihen-ETFs sind mit jährlich 0,16 Prozent dagegen derzeit konkurrenzlos billig.



Die komplette Palette entnehmen Sie der Grafik, die Sie Hinzu kommen zwei. Sie enthalten die Titel mit der höchsten Dividendenrendite aus der Eurozone (MSCI EMU High Dividend – A0RF42) und Europa (MSCI Europe High Dividend – A0RF44).Die übrigen neun ETFs beziehen sich auf Rentenindizes. Sechs enthaltenin verschiedenen Laufzeitbändern, einer bezieht sich auf den(EuroMTS Cash 3 Months – A0RNWC), einer auf(Euro Inflation – A0RNWD) und der letzte auf(Euro Corporates - A0RNWE). Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,14 Prozent bei den Staatsanleihen- und Geldmarkt-ETFs gehören die Amundi-Fonds mit zu den günstigsten in Deutschland. Nur einzelne Anbieter wie wieder mal Comstage (0,12 Prozent) liegen noch tiefer.Die Inflations- und Unternehmensanleihen-ETFs sind mit jährlich 0,16 Prozent dagegen derzeit konkurrenzlos billig.Die komplette Palette entnehmen Sie der Grafik, die Sie hier vergrößern können.

Zehn der neuen ETFs von Amundi – früher bekannt als Credit Agricole Structured Asset Management (CASAM) – bildenab. Davon gibt es zwar von der Konkurrenz bereits einige, nur beziehen die sich auf Europa-Indizes der Marke „Stoxx“. Amundi nutzt dagegen die Branchenpalette von MSCI. Unterschiede in der Performance sind trotzdem minimal und eher zufällig, da sich die Baupläne sehr gleichen.Mit einer Gesamtkostenquote von durchweg 0,25 Prozent im Jahr liegt Amundi am unteren Ende der in Deutschland üblichen Spanne. Nur die Branchen-ETFs von Comstage sind genau so günstig.