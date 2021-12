ETF-Markt: Comstage bringt Rentenfonds

Die Palette Comstage ETF iBoxx Euro Germany Covered Capped besteht aus drei Rentenfonds mit verschiedenen Laufzeitspektren: 3 bis 5 Jahre (Isin: LU0488317370), 5 bis 7 Jahre (Isin: LU0488317453) und 7 bis 10 Jahre (Isin: LU0488317537).Die Indizes kommen von Markit, einem Indexanbieter, der sich auf Anleihen spezialisiert hat. Sie bestehen aus in Deutschland emittierten und Euro-notierten Covered Bonds – besicherten Anleihen. Das sind zum größten Teil Pfandbriefe, also Anleihen, die durch eine Grundschuld oder einen Kredit an Vater Staat besichert sind.