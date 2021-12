ETF-Markt Europa Aktien-Indexfonds überholen Rentenprodukte

Doch die in Europa gelisteten Aktienmarkt-Produkte wie zum Beispiel ETFs verzeichnen mit 2,8 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil der insgesamt 4 Milliarden US-Dollar, die im November in die börsengehandelten Produkte floss. Rentenmarkt-Investments folgen mit 925 Millionen US-Dollar erst auf dem zweiten Platz, gefolgt von schwachen Rohstoffprodukten. Seit Jahresbeginn summieren sich die gesamten Nettozuflüsse der ETP-Branche auf 72,6 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen 42,3 Milliarden US-Dollar auf Aktien- und 24,9 Milliarden US-Dollar auf Renten-Indexprodukte. Auf die Rohstoffmärkte setzten die Anleger dagegen gerade einmal 1,2 Milliarden US-Dollar.Unter den Emittenten führt Ishares das Ranking an: Allein im November verzeichnete die Blackrock-Tochter Nettozuflüsse von 2,1 Milliarden US-Dollar. Seit Januar flossen ihr 28,7 Milliarden US-Dollar zu. Auf Jahressicht folgt die ETP-Tochter der Deutsche Asset & Wealth Management sowie Lyxor mit 10,3 beziehungsweise 8,6 Milliarden US-Dollar.