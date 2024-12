in Fonds

Während iShares seine Vormachtstellung in Europa behauptet, intensiviert sich der Wettbewerb unter den Verfolgern. Das zeigt eine Untersuchung von Morningstar.

Die anhaltende Nachfrage nach passiven Anlagelösungen treibt das ETF-Wachstum in Europa. Der Wettbewerb zwischen den Anbietern verschärft sich zunehmend – nicht nur was Preise angeht, sondern auch die Produkte. Besonders dynamisch entwickelt sich das Geschehen auf den Plätzen hinter dem unangefochtenen Marktführer. Das zeigt eine Auswertung von Morningstar. Klicken Sie sich hier durch die Top 10 der Asset Manager mit den höchsten YTD-Nettozuflüssen bei ETFs in Europa (Stand: 31.10.2024).

Platz 10 - Vaneck: 3,2 Milliarden Euro

© Imago Images / Sopa Images

Der Nischenanbieter konnte seit Jahresbeginn 3,2 Milliarden Euro an Neugeldern einsammeln und bestätigt damit seine Position im europäischen Markt. Populär sind derzeit etwa der Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF und der Vaneck Defense Ucits ETF.