Im März brachen die ETF-Zuflüsse in Europa auf 9,4 Milliarden Euro ein. Was Anleger kauften – und was sie abgestoßen haben, zeigen aktuelle Daten von Morningstar.

Der europäische ETF-Markt erlebte im März 2026 einen abrupten Stimmungsumschwung. Nachdem Anleger in den ersten beiden Monaten des Jahres noch Rekordsummen in börsengehandelte Indexfonds gepumpt hatten, sank das Neugeschäft im März auf nur noch 9,4 Milliarden Euro – nach 45,4 Milliarden im Februar und 46,8 Milliarden im Januar. Das zeigt der aktuelle Morningstar-Bericht zu den europäischen ETF-Zuflüssen.

Flows im ETF- und ETC-Markt auf Monatssicht | Bildquelle: Morningstar Direct, Stand: 31. März 2026

Trotz des schwachen Abschlusses stellen die Zuflüsse im erste Quartal 2026 mit insgesamt 101,7 Milliarden Euro dennoch einen neuen Rekord in der historischen Quartalsdatenreihe auf.

Verantwortlich für den Einbruch im März waren nach Einschätzung von Morningstar-Analyst Jose Garcia-Zarate vor allem die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten: „Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der steigenden Marktvolatilität wurden die Anleger vorsichtiger und zogen sich aus breiten Aktien- und Rentenengagements zurück. Zwar war in Bereichen wie dem Energiesektor selektives Interesse zu beobachten, doch insgesamt hielten sich die Anleger weitgehend zurück und stellten Liquidität und Flexibilität vor große Richtungswetten.“

Aktien-ETFs: Energie gefragt, Finanzwerte abgestoßen

Aktien-ETFs sammelten im März 8,8 Milliarden Euro ein – deutlich weniger als die 39,7 Milliarden im Februar und 36,9 Milliarden im Januar. Beliebt blieben nach wie vor Large-Cap-Kategorien aus Industrieländern, also globale, Eurozone- und US-Werte.

Klarer Gewinner im schwachen Marktumfeld waren Energie-Sektor-ETFs mit Zuflüssen von 1,7 Milliarden Euro. Das Interesse an dieser Kategorie hatte sich laut Morningstar schon seit Jahresbeginn aufgebaut – der Ausbruch des Nahost-Konflikts dürfte den Zustrom zuletzt aber deutlich beschleunigt haben. Hintergrund ist die Erwartung, dass anhaltende Kampfhandlungen Ölangebot und Ölpreise stützen oder sogar weiter nach oben treiben könnten.

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Auf der anderen Seite standen Finanzwerte-ETFs, die mit Abflüssen von 3,7 Milliarden Euro den höchsten monatlichen Mittelabfluss in ihrer historischen Datenreihe verzeichneten. Als Grund nennt Morningstar die gestiegene Rezessionsgefahr: Ein stagflationäres Umfeld trübt die Gewinnaussichten von Finanzunternehmen erheblich.

Anleihen-ETFs mit höchsten Abflüssen seit 2022

Anleihen-ETFs verzeichneten im März Abflüsse von 2,4 Milliarden Euro – nach Zuflüssen von 5,2 Milliarden im Vormonat. Zuletzt waren vergleichbare Abflüsse im Jahr 2022 zu sehen, als Russland die Ukraine angriff.

Gefragt waren dagegen auf den Euro lautende inflationsgebundene Anleihe-ETFs, die mit 388 Millionen Euro Zuflüssen überraschend stark nachgefragt wurden – obwohl sie in den vergangenen drei Jahren kaum eine Rolle gespielt hatten. Offenbar rücken Inflationsrisiken infolge des Krieges wieder stärker in den Blick der Investoren.

Unter Druck standen Euro-Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen: Sie verloren 1,7 Milliarden beziehungsweise 2,1 Milliarden Euro – wohl aufgrund von Rezessionssorgen. Schwellenländer-Anleihen, die sich im vergangenen Jahr noch als gefragte Alternative zur US-Dollar-Abhängigkeit positioniert hatten, erlitten ebenfalls deutliche Abflüsse.

Goldverkäufe setzen sich fort

Edelmetall-ETCs – vorwiegend Gold – verzeichneten im März weitere Abflüsse von rund 900 Millionen Euro. Damit beliefen sich die Mittelabflüsse im gesamten ersten Quartal 2026 auf 5,2 Milliarden Euro.

Aktive ETFs gewinnen Marktanteile

Aktive ETFs sammelten im März rund 2,4 Milliarden Euro ein, leicht mehr als die 2,2 Milliarden im Februar. Aktive Aktienstrategien steuerten 817 Millionen Euro bei, aktive Anleihen-ETFs knapp 1,2 Milliarden. Allerdings verweist Morningstar darauf, dass der Anleihe-Wert durch einen Sonderzufluss von etwas über einer Milliarde Euro in den Schroder Global IG Corporate Bond Active ETF verzerrt sei.

Da das Gesamtvolumen des Marktes im März ungewöhnlich niedrig ausfiel, repräsentierten aktive ETFs 25 Prozent aller Neugelder. Das verwaltete Vermögen aktiver ETFs in Europa beläuft sich auf 85,7 Milliarden Euro – das entspricht 3,1 Prozent des gesamten ETF-Markts.

Verwaltetes Vermögen fällt auf 2,8 Billionen Euro

Das verwaltete Vermögen im europäischen ETF- und ETC-Markt sank im März auf 2,80 Billionen Euro, nach 2,95 Billionen im Februar. Der Rückgang ging laut Morningstar vollständig auf Kursverluste an den globalen Aktien- und Anleihemärkten zurück – die schwachen Mittelzuflüsse glichen diesen Effekt kaum aus.

Verwaltetes Vermögen in europäischen ETFs und ETCs | Bildquelle: Morningstar Direct, Stand: 31. März 2026

Aktien-ETFs verwalteten zum Monatsende 2,02 Billionen Euro (Februar: 2,14 Billionen), Anleihen-ETFs 508 Milliarden Euro (Februar: 518 Milliarden) und Rohstoffprodukte 208 Milliarden Euro (Februar: 227 Milliarden).

Top- und Flop-Anbieter nach Zuflüssen im März

UBS (3,72 Milliarden Euro), Vanguard (2,99 Milliarden Euro) und Amundi (2,04 Milliarden Euro) konnten besonders stark von den Zuflüssen im März profitieren. Auf der anderen Seite musste Xtrackers, iShares und HSBC besonders hohe Abflüsse verkraften.