Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Vier neue ETFs von State Street Global Advisors

Die Investmentgesellschaft State Street Global Advisors bringt die vier nachhaltigen Aktien-ETFs SPDR MSCI World Climate Paris Aligned (ISIN: IE00BYTH5594), SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned (IE00BYTH5487), SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned (IE00BQQPV184) und SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned (IE00BYTH5719) auf den Markt. Die laufenden Kosten des weltweit und in Europa anlegenden ETFs belaufen sich je auf 0,15 Prozent pro Jahr. Für den in Japan und den USA anlegenden ETF werden je 0,12 Prozent per annum fällig.



UBAM EM Sustainable Local Bond (LU2351016709)

Union Bancaire Privée startet den UBAM EM Sustainable Local Bond (LU2351016709). Portfoliomanager Lamine Bougueroua investiert in Anleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung.

ETC Group und Han-ETF starten Metaverse-ETF

Die ETC Group lanciert mit dem ETF-Anbieter Han-ETF den Metaverse-ETF. Das Anlageprodukt wird im März auf Xetra, an der London Stock Exchange sowie der Borsa Italiana gelistet und ist für den Handel in ganz Europa zugelassen. Es bildet den Solactive ETC Group Global Metaverse Index ab.

Apo Vivace Megatrends ( DE000A0M2BQ0)

Die Investmentgesellschaft Apo Asset Management benennt ihren Apo Vivace Inka in Apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) um. Das Management des Mischfonds soll künftig in Megatrends investieren – vor allem in Form von ETFs.

Taunus Trust TT Multi Assets Balanced (LU0908857666)

Taunus Trust will den Multi-Asset-Fonds TT Multi Assets Balanced (LU0908857666) einem breiteren Publikum öffnen. Am 15. März legt die Fondsgesellschaft deshalb eine Tranche für Privatanleger auf. Das Portfoliomanagement liegt in Händen von Min Sun, Daniel Hartmann und David Meyer.