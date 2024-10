Der europäische ETF-Markt hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die 2-Billionen-Euro-Marke beim verwalteten Vermögen überschritten. Das markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Branche und unterstreicht das anhaltende Wachstum des ETF-Segments in Europa.

Der europäische ETF-Markt hat im dritten Quartal 2024 zudem nicht nur neue Höchststände erreicht, sondern auch unerwartete Entwicklungen offenbart. Eine detaillierte Analyse von Morningstar zeigt folgende bemerkenswerte Trends:

Gleichgewichtung auf dem Vormarsch

US-Large-Caps dominieren zwar weiterhin die Märkte, doch gleichgewichtete Indizes gewinnen rasant an Popularität. Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight ETF und der iShares S&P Equal Weight ETF führten im September die Zuflüsse in der Kategorie US Large-Cap Blend an, mit Quartalszuflüssen von 2,07 beziehungsweise 1,40 Milliarden Euro. Insgesamt waren drei der zehn zuflussstärksten ETFs in dieser Kategorie gleichgewichtete S&P 500-Produkte – ein deutliches Signal für den Wunsch nach Risikostreuung. Gleichzeitig verzeichneten US Small-Cap Equity ETFs den größten Quartalszufluss seit Ende 2020, was auf ein wachsendes Interesse an diesem Segment hindeutet.

Anleihen-ETFs überraschen positiv

Anleihen-ETFs verzeichneten einen sprunghaften Anstieg der Zuflüsse von 11,4 auf 18,8 Milliarden Euro. ETFs mit Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro führten mit Zuflüssen von 4,4 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist der Erfolg von ETFs mit fester Laufzeit: Sie erreichten organische Wachstumsraten von mehr als 200 Prozent und zogen im dritten Quartal 1,7 Milliarden Euro an. Das Vermögen in diesen Produkten stieg auf 5,3 Milliarden Euro. Interessanterweise verzeichneten ETFs mit inflationsgebundenen Anleihen Abflüsse, was auf nachlassende Inflationssorgen hindeuten könnte.

ESG: Anleihen überholen Aktien

ESG-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 7,5 Milliarden Euro, wobei Anleihen-ESG-ETFs mit fast 4,0 Milliarden Euro die Aktien-ESG-ETFs (3,6 Milliarden Euro) überholten. Der Anteil von ESG-Produkten an den Gesamtzuflüssen stieg von 9,4 Prozent im Vorquartal auf 12,0 Prozent.

Thematische ETFs unter Druck

Thematische ETFs verzeichneten Abflüsse von 1,6 Milliarden Euro. Am stärksten betroffen waren Energiewende-ETFs, insbesondere der JPM Carbon Transition Global Equity ETF. Das verwaltete Vermögen in thematischen ETFs sank von 36,4 auf 35,6 Milliarden Euro.

Aktive ETFs gewinnen an Relevanz © Morningstar

Auch ETFs für japanische Large-Cap-Aktien verzeichneten im September signifikante Abflüsse, möglicherweise aufgrund lokaler politischer Nachrichten.

Aktive ETFs gewinnen an Bedeutung

Aktive ETFs zogen 4,8 Milliarden Euro an, was 7,7 Prozent der Gesamtzuflüsse entspricht. Bemerkenswert ist die Einführung des ersten CLO-ETFs in Europa durch Fair Oaks Capital. Auch American Century debütierte mit zwei aktiven ETFs: dem Avantis Global Equity Ucits ETF und dem Avantis Global Small Cap Value Ucits ETF.

Anbieter-Rangliste: iShares dominiert weiterhin

iShares führte mit Zuflüssen von 24,0 Milliarden Euro die Anbieter-Rangliste an, gefolgt von Amundi (7,9 Milliarden Euro) und Xtrackers (7,5 Milliarden Euro). Auffällig: iShares sicherte sich 60 Prozent aller Zuflüsse in Anleihen-ETFs im dritten Quartal.

Die Studie zeigt auch interessante geografische Trends: Während US-Aktien weiterhin die Zuflüsse dominierten, gab es auch ein gesteigertes Interesse an globalen Schwellenmarkt-ETFs, insbesondere solchen mit Exposure zu China.