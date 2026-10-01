Seit 2001 bietet UBS AM ETFs an. Im Videointerview erklärt Henning Kahre von UBS AM, warum aktive Strategien in die ETF-Hülle drängen und wie ein neuer Aktien-ETF drei Ertragsquellen kombiniert.

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Der ETF-Markt hat in 25 Jahren eine bemerkenswerte Wandlung hinter sich. Was 2001 als Werkzeug für Spezialisten begann, ist heute fester Bestandteil vieler Privatdepots und zunehmend die Hülle für Strategien, die mit klassischem Indextracking wenig gemein haben. UBS Asset Management feiert in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert im ETF-Geschäft. Im Videointerview mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Malte Dreher blickt Henning Kahre, ETF & Index Fund Sales Germany & Austria, UBS AM, zurück und nach vorn.

Vom Spezialwerkzeug zum Standardinstrument

„Als einer der fünf großen Anbieter haben wir die gesamte Entwicklung am europäischen Markt direkt nachvollzogen“, sagt Kahre. Am deutlichsten zeige sich der Wandel beim Anlegerkreis. Während ETFs anfangs vor allem Profis vorbehalten waren, sind sie heute gerade in Deutschland bei Selbstentscheidern weit verbreitet. „Wir sehen ETFs, bei denen ein einzelner Anteil gehandelt wird. Gleichzeitig gibt es Trades, die in die Hunderte Millionen gehen.“

DAS INVESTMENT Herausgeber Malte Dreher (links) im Gespräch mit Henning Kahre, ETF & Index Fund Sales Germany & Austria, UBS AM | Bilderquelle: Marvin Dibbern

Parallel wuchs das Angebot: Auf die klassischen Aktienindizes folgten Anleihen-ETFs mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsstufen, später Rohstoffe und Multi-Asset-Lösungen. Auch Grundsatzdebatten prägten die Branche: Nach der Finanzkrise etwa die Frage nach synthetischer oder physischer Replikation, später das Fondsdomizil. Kahre plädiert für Pragmatismus: Ein Vollsortimenter brauche ein Setup, das alle Märkte effizient abdeckt, mit synthetischen wie physisch replizierenden Plattformen und verschiedenen Domizilen.

Wie schnell sich Prioritäten verschieben können, zeigt das Thema ESG. 2020 und 2021 floss nach Kahres Worten gut die Hälfte der ETF-Gelder in Produkte mit ESG-Filtern. Heute seien es noch 10 bis 15 Prozent.

Aktive Strategien als Wachstumstreiber

Klassische Kernbausteine wie S&P-500- oder Dax-ETFs sind inzwischen weitgehend ausgepreist. Wachstum sieht Kahre deshalb an anderer Stelle: „Das Stichwort ist sicherlich Aktivität.“ Gemeint sind aktive Investmentstrategien, die die Vorzüge der ETF-Hülle nutzen. Konkret nennt er Lösungen für Anleger mit regelmäßigem Ausschüttungsbedarf wie Stiftungen und Produkte für ein verändertes Zinsumfeld. Overnight-ETFs etwa verzeichnen seit 2022 und 2023 enormen Zulauf. Hinzu kommen regulatorische Erleichterungen, unter anderem bei AAA-Tranchen von CLOs, sowie Themeninvestments, die sich besetzen lassen, sobald genügend liquide Titel verfügbar sind.

Henning Kahre, ETF & Index Fund Sales Germany & Austria, UBS AM | Bilderquelle: Marvin Dibbern

Dass aktive ETFs derzeit so stark an Bedeutung gewinnen, liegt aus Kahres Sicht vor allem an den Vertriebswegen. „In gewissen Distributionskanälen ist der ETF einfach die Hülle, die man benötigt, um dort stattzufinden.“ Nicht jeder Kunde brauche die Börsenhandelbarkeit, räumt er ein. Auf digitalen Plattformen aber sei der ETF das bevorzugte Vehikel, auch wegen seiner Transparenz und des Mechanismus, über den Anteile geschaffen und zurückgegeben werden. Die Folge: „Wir sehen derzeit, überspitzt gesagt, fast wöchentlich, dass Asset Manager, die sich komplett dem aktiven Investieren verschrieben haben, ihre Strategien auch in einer ETF-Hülle anbieten.“

Drei Ertragsquellen in einem ETF

Auch UBS AM selbst geht diesen Weg. Mit dem Global Equity Income Plus ETF hat der Anbieter jüngst seinen ersten aktiv gemanagten Aktien-ETF lanciert. Das Produkt kombiniert drei Ertragsquellen: Dividenden, Aktienrückkäufe und Optionsprämien.

Klassische Dividendenstrategien sind laut Kahre auf Sektorebene oft eng aufgestellt, mit Schwerpunkt auf nicht zyklischen Branchen und wenig Growth-Exposure. Covered-Call-Strategien wiederum verkaufen Aufwärtspotenzial und kommen auf ein Beta deutlich unter eins. Der neue ETF stellt der Dividendenrendite deshalb eine Buyback-Rendite zur Seite. „Damit hat man schon mal mehr den Blick auf den gesamten Return für Aktionäre“, so Kahre. Mehr als 25 Prozent der Unternehmen in den gängigen globalen Indizes kaufen inzwischen eigene Aktien zurück. Das erlaubt eine breitere Sektorstreuung, große Tech-Titel inklusive. Zusammen mit den Optionsprämien ergibt sich ein Einkommensstrom von derzeit rund 9 Prozent pro Jahr.

Einkommen, ohne auf Aufwärtspotenzial zu verzichten

Covered Calls kosten in steigenden Märkten in der Regel Rendite. Genau das wollten viele Anleger nicht hinnehmen, berichtet Kahre: Sie wünschten sich Einkommen, ohne von der Aufwärtsbewegung der marktkapitalisierungsgewichteten Indizes abgehängt zu werden. Deshalb ergänzt UBS AM das Call-Overlay um ein Long-Future-Overlay, das das Marktbeta gegenüber dem globalen Aktienmarkt nahe eins hält.

Malte Dreher und Henning Kahre | Bilderquelle: Marvin Dibbern

Hier liegt eine der aktiven Komponenten des Produkts: Das Portfoliomanagement prüft täglich, welche Strikes und Laufzeiten nötig sind, um das Beta stabil zu halten. Das Team verwaltet in diesen Strategien bereits rund 9 Milliarden US-Dollar in klassischen Fonds und Mandaten. „Jetzt ist es das erste Mal, dass wir diese Expertise den ETF-Anlegern zur Verfügung stellen“, sagt Kahre. Wie bei jeder Optionsstrategie hängen die Prämien allerdings vom Marktumfeld ab: Die rund 9 Prozent sind eine Momentaufnahme.

ETF und Index: Eine Verbindung löst sich auf

Was ihn in seiner ETF-Laufbahn am meisten überrascht hat? Kahre begann 2010 bei einem Indexanbieter. Damals galt: Ein ETF braucht einen Index. „ETF und Index waren untrennbar, zwei Seiten derselben Medaille.“ Diese Verbindung habe sich mittlerweile komplett aufgelöst. Viele neue ETFs tracken keinen Index mehr und orientieren sich allenfalls an einer Benchmark. „Dass die Hülle für sich steht und in diese Dominanz kommt, hätte ich damals definitiv nicht gedacht.“

Der Studio Talk zeigt: Nach 25 Jahren ist der ETF weit mehr als ein Indexprodukt. Wie UBS AM aktive Strategien in die Hülle bringt und wie der Global Equity Income Plus ETF im Detail funktioniert, erläutert Henning Kahre im Videointerview mit Malte Dreher.

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