Fast die Hälfte des amerikanischen Leitindex S&P 500 gilt inzwischen als KI-Geschäft. Diese Einschätzung stammt nicht von einem Skeptiker, sondern von Goldman Sachs : Die Bank hat den KI-Anteil im wichtigsten Aktienindex der Welt vermessen. Wer dieses Gewicht aus dem eigenen Depot nehmen möchte, sucht allerdings vergeblich nach dem passenden Produkt. Einen ETF , der die künstliche Intelligenz sauber ausklammert und sich frei kaufen lässt, gibt es nicht. Warum eigentlich nicht?

Die Frage hat an Gewicht gewonnen. Ende Mai 2026 kamen Technologieaktien auf 37,5 Prozent des US-Aktienmarkts – ein höherer Anteil als auf dem Höhepunkt der Internetblase Ende der 1990er Jahre. Alphabet und Meta sind darin nicht enthalten, sie zählen zu den Kommunikationsdienstleistungen, ebenso wenig Amazon aus dem zyklischen Konsum. Alle drei sind eng mit der KI verbunden. Der globale KI-Index von Morningstar hat sich seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 mehr als verdreifacht. Wer breit in den US-Markt investiert, kauft die künstliche Intelligenz mit.

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KI ist kein Sektor, sondern ein Ökosystem

Für das fehlende Standardprodukt gibt es einen technischen Grund. „Einen wirklich KI-freien Ansatz zu entwickeln, ist eine anspruchsvolle Aufgabe des Index-Designs“, sagt Vincent Denoiseux, bei iShares zuständig für Produktrecherche und Innovationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „KI ist kein herkömmlicher Sektor.“ Anders als Tabak oder Kohle lässt sie sich nicht einfach aus einem Index streichen.

“ Einen wirklich KI-freien Ansatz zu entwickeln, ist eine anspruchsvolle Aufgabe des Index-Designs. Vincent Denoiseux

Denn KI ziehe sich quer durch die Wirtschaft, so Denoiseux – von Energie und Stromnetzen über Rechenzentren und Netzwerktechnik bis zu Halbleitern, Cloud-Diensten, den großen KI-Modellen und der Software darüber, bis hin zu Unternehmen, die KI im Tagesgeschäft einsetzen. Die Firmen seien dabei ganz unterschiedlich betroffen: Für die einen sei KI schon heute eine direkte Einnahmequelle, für andere gehe es um Investitionen, Produktivitätsgewinne oder künftiges Wachstum. Ein Konzern könne mehrere dieser Rollen zugleich ausfüllen.

Ein sauberer Ausschluss bräuchte daher, wie er betont, detaillierte Daten dazu, wie stark jedes einzelne Unternehmen wirtschaftlich an der KI hängt – über ein großes Anlageuniversum hinweg. Und eine Methodik, die sich anpasst, wenn sich Geschäftsmodelle, Berichtspflichten und das KI-Ökosystem verändern. Der Aufwand ist hoch. Eine Anfrage zum Thema ließ der Indexanbieter MSCI unbeantwortet.

Der einzige KI-freie Index gehört Goldman Sachs

Dass ein solcher Ausschluss möglich ist, hat Goldman Sachs gezeigt. Im Februar 2026 legte die Bank gemeinsam mit S&P Dow Jones Indices den S&P ex-AI Index auf, der die KI-nahen Werte aus dem S&P 500 entfernt. Dabei zeigt sich das Design-Problem in Zahlen: Um KI-nahe von KI-fernen Titeln zu trennen, mussten die Indexanbieter eine Grenze ziehen. Nach Goldman-Angaben entfielen rund 45 Prozent des S&P 500 auf KI-nahe Werte.

Kaufen lässt sich der Index nicht. Er steht ausschließlich Goldman-Kunden offen und ist als Absicherungsinstrument für institutionelle Anleger gedacht, nicht als Publikumsfonds. Den Effekt eines solchen Ausschlusses zeigt der Rückblick: Über drei Jahre legte der S&P 500 nach Angaben der Bank rund 76 Prozent zu, die KI-freie Variante 32 Prozent. Der Verzicht auf die KI-Werte kostete also einen erheblichen Teil der Rendite.

Was Anleger tatsächlich kaufen können

Für alle ohne Zugang zu Goldman bleibt der Umweg über das Konzentrationsrisiko. Die ETF-Branche hat dafür zuletzt mehrere Produkte aufgelegt, die die größten Titel oder den Tech-Sektor kappen. KI-frei sind sie damit nicht. Die Nachfrage nach solchen Werkzeugen wachse, beobachtet Denoiseux; Anleger wollten ihr Gewicht in den größten US-Technologie- und Wachstumswerten gezielter steuern. Er nennt drei Ansätze: Gleichgewichtung statt Marktkapitalisierung, Obergrenzen für einzelne Titel oder den Verzicht auf die größten Indexmitglieder.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Für den letzten Weg hat sein Haus ein Beispiel im Angebot. Der iShares Nasdaq 100 ex-Top 30 ETF (ISIN: IE000SVXJH05) kauft die Unternehmen auf den Plätzen 31 bis 100 des Nasdaq-100; die Spitzenwerte fallen weg. Für deutsche Anleger ist das Produkt handelbar. „Man sollte den ETF als Instrument zum Steuern der Konzentration verstehen, nicht als reine Ex-KI-Strategie“, sagt Denoiseux. Denn auch außerhalb der größten 30 Werte fänden sich Titel mit deutlichem KI-Bezug.

Ein zweites Beispiel führt vor, wie schwer sich KI wirklich aussperren lässt. Der UBS MSCI World ex Mega Cap ETF (ISIN: IE0002THYAT9), seit September 2025 am Markt, streicht die globalen Schwergewichte aus dem Index. Zu seinen größten Positionen zählen zuletzt aber Intel, Applied Materials und Lam Research – Chipausrüster, die zur KI-Infrastruktur gehören. Wer die Mega Caps meidet, kann also mitten in der KI-Lieferkette landen. In den USA ist die Auswahl größer, etwa mit dem Defiance Large Cap ex-Mag 7 oder Proshares S&P 500 Ex-Technology. Beide sind US-gelistet und für deutsche Investoren nicht regulär handelbar.

Die Alternative: Halo-Werte und Dividenden

Wer nicht am Ausschluss ansetzen, sondern aktiv umschichten will, findet bei Morningstar einen anderen Vorschlag: sogenannte Halo-Unternehmen. Das Kürzel steht für „Heavy Assets, Low Obsolescence“, also Firmen mit hohen Sachwerten und geringer Gefahr, von neuer Technologie verdrängt zu werden. Gemeint sind kapitalintensive Geschäftsmodelle aus Industrie, Infrastruktur, Energie und von Versorgern. Für europäische Anleger ist das ein Vorteil: Der hiesige Markt ist stärker von diesen Branchen geprägt als der US-Markt.

Verwandt damit ist die Dividendenstrategie. Anfang 2026 zählten dividendenstarke Sektoren wie Versorger, Grundstoffe und defensive Konsumwerte zu den Marktführern; im ersten Quartal flossen fast 22 Milliarden Dollar in Dividenden-ETFs, so viel wie seit Mitte 2022 nicht mehr. Der Zeitpunkt ist heikel. Morningstar-Stratege Dan Lefkovitz weist darauf hin, dass Anleger den Einstieg meist spät wählen: Sie greifen zu, wenn die defensive Phase bereits läuft, und liegen zurück, sobald der Technologiesektor wieder anzieht. Hinzu kommt die Konkurrenz vom Anleihemarkt. Der Morningstar US Core Bond Index rentierte Ende März 2026 mit 4,5 Prozent, der US High Dividend Yield Index mit 2,3 Prozent. Defensive Erträge finden sich derzeit eher bei Anleihen.

Der Befund ist eindeutig: Ein kaufbares, wirklich KI-freies Produkt für Privatanleger existiert nicht. KI ist so breit in der Wirtschaft verankert, dass jede Trennlinie eine Definitionsfrage bleibt – die 45 Prozent aus dem Goldman-Index verdeutlichen das. Selbst Versorger hängen inzwischen an der KI, über die steigende Stromnachfrage der Rechenzentren.

Die praktikable Frage lautet daher weniger „Wie werde ich KI los?“ als „Wie stark will ich von wenigen Werten abhängen?“. Darauf gibt es Antworten: die Konzentration über Ex-Top-Ansätze verringern, Halo- und Dividendentitel beimischen, um Small Caps und internationale Aktien ergänzen und mit Anleihen abfedern. Einen Schalter, der die künstliche Intelligenz abschaltet, gibt es nicht. Ein Depot, das breiter aufgestellt ist, sehr wohl.