Der KI-freie ETF: eine Idee, die an der Wirklichkeit scheitert
Fast die Hälfte des amerikanischen Leitindex S&P 500 gilt inzwischen als KI-Geschäft. Diese Einschätzung stammt nicht von einem Skeptiker, sondern von Goldman Sachs: Die Bank hat den KI-Anteil im wichtigsten Aktienindex der Welt vermessen. Wer dieses Gewicht aus dem eigenen Depot nehmen möchte, sucht allerdings vergeblich nach dem passenden Produkt. Einen ETF, der die künstliche Intelligenz sauber ausklammert und sich frei kaufen lässt, gibt es nicht. Warum eigentlich nicht?