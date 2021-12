ETF Praxis-Wissen: Erschaffen und Zurücknehmen

Designated Sponsors gibt es für jeden ETF. Mindestens ist es die Mutterbank der Fondsgesellschaft, häufig sind es mehrere Unternehmen. So hat beispielweise der Lyxor ETF Dax (WKN: LYX0AC) gleich sieben solcher Sponsoren, darunter neben der Konzernmutter Société Générale auch die Commerzbank.ividenden Viele Unternehmen lassen ihre Aktionäre durch eine Ausschüttung am Erfolg teilhaben, häufig sogar mehrmals im Jahr. Diese Dividenden fallen natürlich auch in ETFs an. Was mit ihnen passiert, hängt von der Bauart des Fonds ab. Bildet der ETF einen Preisindex ab, schüttet der Fonds üblicherweise viermal im Jahr die gesammelten Dividenden an die Anleger aus. Denn solche Cash-Bestände werden nicht wieder in Aktien angelegt – ein Preisindex tut das auch nicht. Sie wirken im Portfolio wie ein Bremsklotz und müssen deshalb so schnell wie möglich abfließen. Kopiert der ETF einen Total-Return-Index, der Dividenden rechnerisch wieder mit anlegt, thesauriert auch der Fonds die Dividenden. Das ist eine rein kosmetische Aktion, um dem Steuerrecht zu genügen. Die einzelnen Dividenden werden im Fonds bereits am Zahltag wieder in Aktien desselben Unternehmens investiert.