Im März brachen die ETF-Zuflüsse in Europa auf 9,4 Milliarden Euro ein. Welche Indexfonds trotzdem viel Geld anziehen konnten – und wo Anleger massiv Vermögen abgezogen haben.

Ranking Die ETFs mit den höchsten Zu- und Abflüssen im März

Der europäische ETF-Markt erlebte im März 2026 einen abrupten Stimmungswechsel. Nachdem Anleger in den ersten beiden Monaten des Jahres noch Rekordsummen in börsengehandelte Indexfonds gepumpt hatten, sank das Neugeschäft im März auf nur noch 9,4 Milliarden Euro – nach 45,4 Milliarden Euro im Februar und 46,8 Milliarden Euro im Januar. Das zeigen Daten des Analysehauses Morningstar.

Verantwortlich für den Einbruch waren nach Einschätzung von Morningstar-Analyst Jose Garcia-Zarate vor allem die eskalierenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten und der steigenden Marktvolatilität hätten sich Anleger zunehmend aus breiten Aktien- und Anleiheengagements zurückgezogen und stattdessen auf Liquidität und Flexibilität gesetzt.

Von dem Rückzug waren dabei nicht alle Segmente gleichermaßen betroffen. Während Finanzwerte-ETFs mit Abflüssen von 3,7 Milliarden Euro den höchsten monatlichen Mittelabfluss ihrer Geschichte verzeichneten und auch Anleihen-ETFs unter Druck gerieten, zogen Energie-Sektor-ETFs 1,7 Milliarden Euro an.

Welche einzelnen ETFs im März die meisten Mittel anzogen haben und wo Anleger besonders stark das Weite suchten, zeigt die folgende Klickstrecke – sortiert jeweils von Platz fünf bis zum Spitzenreiter.

Flow-Daten: Morningstar Direct, Stand: 31. März 2026 / Fonds-Daten: FWW Fondsexplorer, Stand: 27. April 2026

Top 5: iShares $ Treasury Bond 0-3 Month ETF

Zuflüsse im März: 895 Millionen Euro

Sektor: Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar

Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Auflegung: 24.09.2024

24.09.2024 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management

Blackrock Asset Management ISIN: IE000SSFEUS3

IE000SSFEUS3 Performance YTD: 1,60%

1,60% Performance 1 Jahr: 1,57%

1,57% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 0,17%

0,17% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 4.231

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Kurzbeschreibung des ETFs: Der iShares $ Treasury Bond 0-3 Month ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index nachzubilden. Im Index sind auf US-Dollar lautende Staatsanleihen enthalten, die vom US-Finanzministerium ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten haben. Der thesaurierende ETF von Blackrock wurde im September 2024 aufgelegt und hat inzwischen ein Fondsvolumen von 4,2 Milliarden Euro erreicht. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,17 Prozent zählt er zu den kostengünstigen Produkten seiner Kategorie. Dreijahresdaten zur Performance und Volatilität liegen aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht vor.