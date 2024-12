Die ETF-Branche verzeichnete im November 2024 einen neuen Rekord: Weltweit flossen den börsengehandelten Indexfonds 204,6 Milliarden US-Dollar zu, wie die jüngsten Daten von Blackrock zeigen. Damit wurde der bisherige Höchststand vom Dezember 2023 mit Zuflüssen von 145,9 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen.

Als Haupttreiber erwiesen sich US-Aktien-ETFs, in die Anleger 149,2 Milliarden US-Dollar investierten. Der Großteil davon floss nach der US-Präsidentschaftswahl: Während die Zuflüsse in US-Aktien-ETFs am 4. November bei 547 Milliarden US-Dollar lagen, stiegen sie bis Monatsende auf 690 Milliarden US-Dollar.

„Der November war ein historischer Monat für ETF-Zuflüsse“, erläutert David Wenicker, Leiter Wealth Business bei Blackrock in Deutschland. „Die Bereitschaft der Anleger, wieder mehr Risiko einzugehen, wurde durch mehrere Faktoren begünstigt: Klarheit über den Ausgang der US-Wahl, eine überraschend starke Berichtssaison mit Ergebnissen über den Erwartungen sowie eine wachsende Diskrepanz in der makroökonomischen und kapitalmarkttechnischen Performance zwischen den USA und Europa.“

Anleger setzen wie 2016 auf zyklische Werte

Ähnlich wie nach der US-Wahl 2016 setzten Investoren verstärkt auf zyklische Werte. Small-Caps verzeichneten Zuflüsse von 14,4 Milliarden US-Dollar, Mid-Caps von 9,1 Milliarden Dollar und der Finanzsektor von 7,7 Milliarden US-Dollar. Den Löwenanteil der Zuflüsse verbuchten allerdings Large-Caps mit 86 Milliarden US-Dollar.

Bei Faktor-ETFs waren vor allem Momentum-Strategien gefragt. Mit Zuflüssen von 4,8 Milliarden US-Dollar erreichten sie einen neuen Rekord. Value-ETFs sammelten 2,1 Milliarden US-Dollar ein – der höchste Wert seit Mai 2022 mit damals 8,2 Milliarden US-Dollar.

Andere Regionen verlieren

Während US-Aktien boomen, ziehen sich Anleger aus anderen Regionen zurück. Japanische Aktien-ETFs verzeichneten Abflüsse von 2,9 Milliarden US-Dollar, europäische von 5,1 Milliarden US-Dollar und Schwellenländer-ETFs von 3,8 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichneten diese drei Regionen zum ersten Mal seit Mai 2019 gleichzeitig monatliche Abflüsse.

Auch Anleihen-ETFs schwächelten im November. Die Zuflüsse gingen von 49,9 Milliarden US-Dollar im Oktober auf 35,1 Milliarden US-Dollar zurück. Gold-ETFs verbuchten Abflüsse von 1,9 Milliarden US-Dollar.

2024 auf Rekordkurs

Insgesamt steuert die ETF-Branche 2024 auf ein Rekordjahr zu. Die bisherigen Zuflüsse von 1,6 Billionen US-Dollar übersteigen bereits den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2021 mit 1,3 Billionen US-Dollar. Anleihen-ETFs sammelten bisher 411,2 Milliarden US-Dollar ein, Aktien-ETFs 1,1 Billionen US-Dollar – beides neue Rekordwerte.