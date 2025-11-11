Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Schwierigkeit, auf das richtige Pferd zu setzen oder es überhaupt zu finden, kennt er also aus erster Hand. Und so wundert es nicht, dass Erik ETFs als den „großen Demokratisierer“ des Investierens bezeichnet.

Als Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital hilft er heute dabei, die Geldanlage für alle zugänglicher und transparenter zu machen.

Wir sprechen darüber, warum gerade bei kleinen Beträgen die Kosten einer Anlage den entscheidenden Unterschied machen, über den Mythos, dass junge Anleger nur zocken, und darüber, warum Tobias’ Oma mit ihrem Satz „Was nichts kostet, kann nichts sein“ gar nicht so falsch lag.

Außerdem geht’s um sinnvolle Defaults statt versteckter Stolperfallen und um die Frage, wie Technologie uns helfen kann, dranzubleiben, statt ständig „smarter“ handeln zu wollen

Investieren, aber richtig! ist eine Koproduktion von Edelstoff Media und State Street Investment Management Germany.

