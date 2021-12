ETF-Schwung von Lyxor

Hinzu kommen zwei Renten-ETFs. Der Lyxor ETF Euro MTS AAA Government Bond (WKN: LYX0FK) besteht aus Euro-Staatsanleihen mit bestem Rating (AAA) – Griechenland ist also nicht enthalten. Derzeit sind es die Länder Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande und Österreich.Der Lyxor ETF Euro Corporate ex Financials (WKN: LYX0FJ) enthält 20 Euro-Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von mindestens 1,5 Jahren und einem Rating von mindestens BBB. Bankanleihen sind ausdrücklich ausgeklammert.Damit hat Lyxor in Deutschland 82 ETFs zugelassen. Nur Marktführer Ishares (169) und die Deutsche-Bank-Tochter db x-Trackers (112) haben mehr.