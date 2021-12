ETF Securities 2 neue Rohstoff-ETFs an der Deutschen Börse

Der neue „ETFS All Commodities GO UCITS ETF“ (ISIN: DE000A2DQ7P3) verfolgt einen Index von Rohstoff-Futures („Front Month“). Er eignet sich nach Angaben des Anbieters „als taktisches Instrument, Herzstück der Diversifikation oder als Teil der Allokation für ein alternatives Portfolio“.

Der „ETFS Longer Dated All Commodities Ex-Agriculture And Livestock GO UCITS ETF“ (ISIN: DE000A2DQ7Q1) bildet dagegen einen Index von längerfristigen Rohstoff-Futures auf Energie und Metalle ab. Das Produkt richte sich unter anderem an „Investoren, die einen breiten Zugang zu Rohstoffen suchen, aber keine Beteiligung an solchen wünschen, die mit Nahrungsmitteln in Verbindung stehen“.