ETF der Woche Small Caps statt Big Tech: Favoritenwechsel bei US-Aktien

Am US-amerikanischen Aktienmarkt hat sich ein Favoritenwechsel eingestellt. Die bis dato unbeliebten Nebenwerte meldeten sich im Juli mit einer gewaltigen Trendwende zurück. Mit dem SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF können Anleger an der Aufholjagd teilhaben. Wir nehmen ihn genauer unter die Lupe.

© Christin Jahns mit Canva-KI

Anstehende Leitzinssenkungen sorgen massives Kaufinteresse

Die restriktiven Maßnahmen der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der Inflation scheinen sich auszuzahlen. Zwar hält sich die Teuerung in den USA hartnäckig, zuletzt sind die Verbraucherpreise allerdings nicht weiter gestiegen und auf Monatsbasis konnte sogar ein leichter Rückgang verzeichnet werden. Für Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, dürften die Inflationsdaten einen Grund mehr liefern, im September 2024 die Leitzinsen erstmals wieder zu senken. Im vergangenen Jahr waren diese stets unverändert geblieben.

Mit der erwarteten Zinswende hellen sich auch die Aussichten für US-Nebenwerte wieder auf. Es scheint allerdings, als wäre die Angst der Marktteilnehmer, etwas zu verpassen, mal weider ein wesentlicher Treiber bei diesem Stimmungswandel. Denn US-Nebenwerte kamen im Juli nicht einfach mal so auf die Kauflisten. Vielmehr war innerhalb weniger Handelstage ein massives Interesse festzustellen. Händler von Small-Cap-Aktien und Hedge-Fonds hielten offensichtlich gewaltige Short-Positionen und mussten sich zügig eindecken, was die Kurse weiter nach oben trieb. Auch Aktien-ETFs, die den Russell 2000 abbilden, verzeichneten Zuflüsse in Rekordhöhe.

In den vergangenen drei Jahren hatten die Marktteilnehmer die US-Nebenwerte zuvor links liegen gelassen und bevorzugten bei ihren Investitionen die schwergewichtigen Large Caps aus den US-Aktienmarktindizes S&P 500 und Nasdaq 100, die ein Allzeithoch nach dem anderen markierten. Um zum S&P 500 aufzuschließen, müssten die US-Nebenwerte deshalb weiter an Fahrt aufnehmen.

Bildunterschrift © Morningstar Direct

Russell 2000 Index: Das Nebenwerte-Barometer

Der Russell 2000 Index enthält die kleineren, rund 2.000 Unternehmen aus dem Universum des Russell 3000 Index. Die Unternehmen werden nach Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet. Indexanpassungen finden im Russell 2000 quartalsweise im März, Juni, September und Dezember statt. Der Russell 2000 wurde bereits 1984 als erster Index zur Messung des Marktsegments der Nebenwerte eingeführt. Seitdem hat sich der Index zur meistgenutzten Benchmark von US-Nebenwerten entwickelt und deckt mehr als 90 Prozent aller US-Nebenwerte ab. Das entspricht rund 8 Prozent des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes. Dabei ist der Russell 2000 Index über viele Branchen hinweg gut diversifiziert.

Sektoren im Russell 2000 © SPDR

SPDR Russell 2000 US Small Cap ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Small Cap USA

Aktienfonds Small Cap USA ISIN: IE00BJ38QD84

IE00BJ38QD84 Maximal Drawdown seit Auflage: 42,19%

42,19% Performance YTD: 14,12%

14,12% Performance 3 Jahre: 13,96%

13,96% Performance 5 Jahre: 54,00%

54,00% Performance 10 Jahre: 172,60%

172,60% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,34

0,34 Volatilität 5 Jahre: 23,71%

Vor zehn Jahren, am 30. Juni 2014 wurde der thesaurierende SPDR Russell 2000 US Small Cap Ucits ETF in Irland aufgelegt. Mit einem Fondsvolumen von rund 3 Milliarden Euro ist er mit Abstand der größte in Europa handelbare ETF, der den Russell 2000 Index physisch optimiert abbildet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,30 Prozent pro Jahr.

Seit Auflage konnte der ETF um 165 Prozent an Wert zulegen, das entspricht einer jährlichen Rendite von 10 Prozent. Über die vergangenen drei Jahre betrug der Wertzuwachs allerdings nur knapp 14 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 4,6 Prozent entspricht. Die Volatilität über drei Jahre liegt knapp unter 20 Prozent.

Höhere Risikoprämie: Unterbewertung als Einstiegsgelegenheit?

US-Nebenwerte blieben in den vergangenen Jahren deutlich zurück. Zahlreiche Studien zeigen: Langfristig bieten kleinere Unternehmen insgesamt oft höhere Renditechancen, da sie aufgrund ihres höheren Risikos eine größere Risikoprämie einpreisen. Das Ungleichgewicht in der Performance gegenüber dem S&P 500 könnte sich bei Russell 2000 ETFs daher als Einstiegsgelegenheit erweisen.