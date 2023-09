Teilen

Auto, Ausbildung, Auslandsaufenthalt ETF-Sparen für Kinder – das solltest du beachten

Wie sorgt man am besten für den Nachwuchs vor? In Zeiten hoher Inflation sind ETFs oft die einfachste und günstigste Option. Wie du das Geld fürs Kind am besten mit ETFs anlegst, auf welchen Namen das Depot laufen sollte und worauf du sonst noch achten musst.

Kleinkind bekommt Geld von Angehörigen: Eltern können für ihren Nachwuchs ein eigenes Juniordepot eröffnen, auf das auch Verwandte und Freunde Geld für die Zukunft einzahlen können.

© Christin Jahns mit Canva

