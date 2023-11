ETF-Kenner Jordan und Podzuweit „Der ETF-Sparplan ist das neue Statussymbol smarter Anleger“

DAS INVESTMENT: Herr Jordan, sie sind Gründer und Herausgeber des Extra-Magazins sowie Betreiber des Anlegerportals ExtraETF.com. Mit über 30 Jahren Erfahrung sind Sie ein ausgewiesener Experte im Bereich Finanzen und Geldanlage mit Schwerpunkten auf ETFs und digitalen Bankdienstleistungen. Wie entwickelt sich die ETF-Nachfrage?

Markus Jordan: Die Nutzung von ETFs durch Privatanleger hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Das wachsende Interesse an ETFs hat natürlich auch die Emittenten auf den Plan gerufen, um von diesem lukrativen Markt zu profitieren. Mit über 3.000 angebotenen ETFs ist der Markt zwar nicht mehr ganz so überschaubar wie früher, dafür lässt sich aus dem Angebot leicht und kostengünstig ein ETF-Portfolio zusammenstellen.

Abgesehen von den Anlagechancen – warum sind ETFs bei den Anlegern so beliebt?

Jordan: Zu den besonderen Vorteilen von ETFs zählen ganz klar die geringen laufenden Kosten, die einfache Möglichkeit der Diversifikation sowie die hohe Flexibilität. Und auch beim Thema Mindestanlage müssen sich Anleger keine Sorgen machen. Sparpläne sind bereits ab 1 Euro Sparrate möglich.

Könnten Sie den ETF-Boom in Zahlen belegen?

Jordan: Bis Ende 2023 werden Privatanleger in Kontinentaleuropa rund 200 Milliarden Euro in ETFs investiert haben. Davon entfallen 135 Milliarden Euro auf den deutschen und 65 Milliarden Euro auf den restlichen kontinentaleuropäischen Markt. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war die Einführung von ETF-Sparplänen in Deutschland vor gut zehn Jahren. Damit war es Privatanlegern erstmals möglich, auch kleinere Beträge regelmäßig und über Aktionsangebote zum Teil transaktionskostenfrei in ETFs zu investieren. In den Folgejahren beschleunigte sich die Entwicklung von regelmäßig ausgeführten ETF-Sparplänen. Im Juni 2017 wurde die Schwelle von 500.000 ETF-Sparplänen überschritten, im Mai 2019 waren es bereits eine Million ETF-Sparpläne und im Dezember 2020 wurde die Marke von zwei Millionen ETF-Sparplanausführungen überschritten. Eine neue Wachstumsdynamik setzte mit dem Markteintritt von Neobrokern wie Scalable Capital ein.

Herr Podzuweit, Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital, einem der größten Neobroker aus Deutschland. Warum investieren die Anleger vorzugsweise mittels Neo- und Online-Brokern?

Erik Podzuweit: ETF-Anleger sind sehr kostenbewusst. Das gilt nicht nur für die Auswahl einzelner ETFs, bei denen die laufenden Kosten oft nur zwischen 0,2 und 0,3 Prozent pro Jahr liegen, sondern auch für die Wahl des Brokers, über den der ETF-Sparplan abgewickelt wird. Vor allem Neobroker haben hierzulande das Sparen in ETFs für Privatanleger deutlich vereinfacht, bieten ETF-Sparpläne gebührenfrei schon ab 1 Euro an und haben somit die Verbreitung von ETFs und ETF-Sparplänen stark vorangetrieben.

Warum können denn die ETF-Sparpläne so günstig angeboten werden?

Podzuweit: Grund für die günstigen Konditionen ist zum einen das spezialisierte Angebot, in dessen Rahmen ETF-Sparpläne ein Instrument zur Neukundengewinnung und Kundenbindung sind. Zum anderen verfolgen die Neobroker einen stark digital getriebenen Ansatz, der automatisierte und effizientere Prozesse und damit höhere Kostensenkungspotenziale ermöglicht. Aufgrund der niedrigen Kostenstruktur bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften ist es nicht verwunderlich, dass vor allem die Neobroker die größte Anzahl sparplanfähiger ETFs anbieten.

Herr Jordan, Sie haben einen guten Überblick über die Entwicklung des Trends zu ETF-Sparplänen. Was tut sich da?

Jordan: Die hohe Wachstumsdynamik ist zum einen auf das niedrigschwellige Angebot zurückzuführen, das aus einem relativ leicht verständlichen Produkt zu geringen Kosten besteht. Andererseits hat die Corona-Pandemie – hier insbesondere die Jahre 2020 und 2021, in denen Privatanleger mehr Zeit hatten, sich mit der persönlichen Geldanlage zu beschäftigen – dem ETF-Sparplan einen starken Wachstumsimpuls gegeben.

Können Sie das mit Zahlen belegen?

Jordan: Aufgrund der genannten Einflussfaktoren ist die Zahl der ETF-Sparpläne in Europa seit 2014 von 158.000 Verträgen auf aktuell rund 7,6 Millionen Verträge gestiegen, die meisten davon in Deutschland.

Herr Podzuweit, wie viele Sparpläne bieten Sie an?

Podzuweit: Scalable Capital bietet mehr als 2.500 gebührenfreie ETF-Sparpläne ab einem Euro monatlicher Sparsumme an. Wir sind damit die Nummer eins in Deutschland.

Welches sind denn die beliebtesten Indizes im Rahmen eines ETF-Sparplans?

Jordan: Zu den Top 5-Indizes zählen der Industrieländerindex MSCI World, der Schwellenländerindex MSCI Emerging Markets, der US-Technologieindex Nasdaq 100, der deutsche Leitindex Dax und der marktbreite US-Index S&P 500.

Wie investiert die Scalable-Kundschaft das Geld?

Podzuweit: Breit gestreut, nie bereut: Die Sparpläne werden zu 90 Prozent in ETFs investiert und nur zu etwa 10 Prozent in Einzeltitel. Unter den beliebtesten Investments rangieren ETFs auf breit diversifizierte Indizes, wie etwa den MSCI World, MSCI All Country World oder MSCI Emerging Markets. Thematisch zählen nachhaltige Strategien wie beispielsweise auf erneuerbare Energien zu den beliebtesten Investments der Kundinnen und Kunden von Scalable Capital. Populär sind etwa der iShares Core MSCI World Ucits ETF oder Xtrackers MSCI Emerging Markets Ucits ETF.

Was müssen Anleger über die Allokation von Sparplänen im Portfolio wissen?

Podzuweit: Es ist nicht entscheidend, möglichst viele ETF-Sparpläne im Portfolio zu haben. Entscheidend ist, dass man eine Auswahl trifft, die den eigenen Zielen bei der Geldanlage entspricht. Das kann ein Mix aus globalen ETFs und ausgewählten Dividenden-ETFs, Nachhaltigkeits-ETFs oder Themen-ETFs sein.

Für welche Anlegergruppen sind Sparpläne besonders relevant?

Jordan: Sparpläne sind naturgemäß eher bei Anlegern beliebt, die sich mitten im Vermögensaufbau befinden. Aber auch Berufseinsteiger, die gerade ihr erstes eigenes Geld verdienen, greifen gerne auf ETF-Sparpläne zurück. Für beide Anlegergruppen ist die hohe Flexibilität von Sparplänen von großer Bedeutung.

Podzuweit: Die Mehrheit der Anlegenden bei Scalable Capital ist zwischen 18 und 35 Jahre alt, die nächstgrößere Gruppe liegt zwischen 36 und 45 Jahren. Auffällig ist, dass besonders Jüngere auf Sparpläne setzen. Sie haben bereits Geld zum Anlegen zur Verfügung, wollen niedrige Gebühren und sich nicht zu intensiv mit der Kapitalanlage auseinandersetzen. Unsere Anlegerinnen und Anleger investieren im Schnitt 450 Euro pro Monat in Sparpläne, die in drei ETFs investiert werden. Anfang 2023 hat unsere Investmentplattform den Meilenstein von einer Million Sparplänen getoppt.

Herr Jordan, könnten Sie einen Ausblick auf das in ETF-Sparplänen investierte Volumen geben?

Jordan: In diesem Jahr werden allein über Sparpläne rund 15 Milliarden Euro neu in ETFs investiert. Davon entfallen 14 Milliarden Euro auf Deutschland und eine Milliarde Euro auf das übrige Kontinentaleuropa. Zwar hat sich die Wachstumsdynamik insbesondere in Deutschland als europäischem Leit- und Schlüsselmarkt aufgrund der hohen Inflation und in der Folge gestiegener Zinsen etwas verlangsamt. Der inzwischen auch von der Politik erkannte Reformbedarf in der privaten Altersvorsorge dürfte sich jedoch tendenziell positiv auf die Nachfrage nach Sparplänen auswirken.

Podzuweit: Gerade im Hinblick auf die Altersvorsorge und den oftmals langen Anlagehorizont ist es sinnvoll, einen Teil seines Vermögens in ETFs und Aktien zu investieren. Es wird politisch kein Weg daran vorbeiführen, dass Wertpapiere über die Aktienrente bald in das Rentensystem integriert werden. Private Altersvorsorge und Geldanlage werden zukünftig unabdingbar sein, um die eigene Rentenlücke zu schließen.

Wohin könnte die Reise bei ETF-Sparplänen in den kommenden Jahren gehen?

Jordan: Wie eingangs erwähnt, werden Ende 2023 in Kontinentaleuropa monatlich 7,6 Millionen ETF-Sparpläne mit einem Sparvolumen von rund 15 Milliarden Euro ausgeführt. Allerdings befindet sich der Markt für Sparpläne in Kontinentaleuropa noch auf einem niedrigen Niveau. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl der ETF-Sparpläne in Kontinentaleuropa bis 2028 auf rund 32 Millionen monatlich ausgeführte Sparpläne ansteigen wird. Über diese Sparpläne werden dann jährlich rund 64,3 Milliarden Euro neu in ETFs investiert.

Podzuweit: Banken und Broker haben gerade erst begonnen, ETF-Sparpläne europaweit anzubieten. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren immer mehr Menschen diese Sparpläne für sich entdecken und eine ähnlich dynamische Entwicklung wie in Deutschland stattfinden wird. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Zahl der ETF-Sparpläne in Deutschland von Jahr zu Jahr nahezu verdoppelt.

Von unseren Nutzern bespart jede zweite Kundin beziehungsweise jeder zweite Kunde regelmäßig mindestens einen Sparplan. Der ETF-Sparplan ist das neue Statussymbol smarter Anleger.

