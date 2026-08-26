ETF-Stimmrechte: Der Machttransfer im Sparplan
Jedes Jahr werden die Stimmrechte aus Aktien ausgeübt, die deutsche Anleger über ihre ETF-Sparpläne halten, zehntausende Male, und kaum ein Sparer erfährt davon. Die Fonds von Vanguard votierten 2025 über 190.710 Tagesordnungspunkte bei 13.432 Unternehmen, die DWS über mehr als 60.000 Managementanträge auf 5.788 Hauptversammlungen. Zur Wahl stehen Aufsichtsräte, Vorstandsgehälter, Klimapläne, und mit auf dem Stimmzettel liegt das Geld von rund 14,5 Millionen Menschen, die laut Blackrocks „People & Money“-Studie 2025 in Deutschland in ETFs investieren. Selbst abgestimmt hat natürlich keiner von ihnen.
Wie weit die Anbieter auseinanderliegen, lässt sich aus ihren Geschäftsberichten nur eingeschränkt ablesen. Vanguard unterstützte 2025 keinen der 241 Umwelt- und Sozialanträge von Aktionären, über die seine Fonds in den USA abstimmten. Die DWS votierte weltweit über mehr als 60.000 vom Management eingebrachte Anträge und stellte sich bei rund 28 Prozent davon gegen dessen Empfehlung. Wegen der unterschiedlichen Regionen und Antragsarten lassen sich beide Quoten nicht unmittelbar vergleichen. Wie groß der transatlantische Abstand tatsächlich ist, zeigen vergleichbare Stichproben wie die von ShareAction.
ETF-Käufer feilschen in der öffentlichen Debatte um Basispunkte. Die Gebühr steht im Vergleichsrechner auf zwei Stellen hinterm Komma, wer die Stimmrechte ausübt, scheint dagegen kaum jemanden zu interessieren. Niklas Krämer, Gründer der „Weitergedacht Anlageberatung“ in Berlin, hat die Reihenfolge deshalb umgedreht: erst das Abstimmungsverhalten, dann Tracking Difference und Kosten. Kunden schrecke das kaum ab. „Voting spielt für mich eine entscheidende Rolle im Auswahlprozess für Fonds und ETFs“, sagt er. „In der Regel finden sich aus dem verbleibenden Angebot noch ausreichend Fonds, die klassischen Kriterien genügen. Ausnahme sind sicher die meisten Fondspolicen, aber auch bei manchen Depotbanken kann es mal eng werden. Hier muss am Ende der Kunde entscheiden. Ich bin aber noch niemandem begegnet, der wegen 0,05 Prozent TER zu grübeln beginnt, zumal wenn man zuvor über weniger sichtbare Posten wie Transaktionskosten oder Fremdwährungsgebühren bei in USD gehandelten Fonds aufklärt.“
Seine Begründung setzt beim Wertpapier selbst an. „Das Mitbestimmungsrecht als Aktionär steht für mich neben dem Gewinnbezugsrecht“, sagt Krämer. „Dass Anleger völlig unbewusst ihre Gestaltungsmöglichkeit abgeben, stört mich grundsätzlich.“