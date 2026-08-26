ETF-Käufer feilschen in der öffentlichen Debatte um Basispunkte. Die Gebühr steht im Vergleichsrechner auf zwei Stellen hinterm Komma, wer die Stimmrechte ausübt, scheint dagegen kaum jemanden zu interessieren. Niklas Krämer , Gründer der „Weitergedacht Anlageberatung“ in Berlin , hat die Reihenfolge deshalb umgedreht: erst das Abstimmungsverhalten, dann Tracking Difference und Kosten. Kunden schrecke das kaum ab. „Voting spielt für mich eine entscheidende Rolle im Auswahlprozess für Fonds und ETFs“, sagt er. „In der Regel finden sich aus dem verbleibenden Angebot noch ausreichend Fonds, die klassischen Kriterien genügen. Ausnahme sind sicher die meisten Fondspolicen , aber auch bei manchen Depotbanken kann es mal eng werden. Hier muss am Ende der Kunde entscheiden. Ich bin aber noch niemandem begegnet, der wegen 0,05 Prozent TER zu grübeln beginnt, zumal wenn man zuvor über weniger sichtbare Posten wie Transaktionskosten oder Fremdwährungsgebühren bei in USD gehandelten Fonds aufklärt.“ Seine Begründung setzt beim Wertpapier selbst an. „Das Mitbestimmungsrecht als Aktionär steht für mich neben dem Gewinnbezugsrecht“, sagt Krämer. „Dass Anleger völlig unbewusst ihre Gestaltungsmöglichkeit abgeben, stört mich grundsätzlich.“

Wie weit die Anbieter auseinanderliegen, lässt sich aus ihren Geschäftsberichten nur eingeschränkt ablesen. Vanguard unterstützte 2025 keinen der 241 Umwelt- und Sozialanträge von Aktionären , über die seine Fonds in den USA abstimmten. Die DWS votierte weltweit über mehr als 60.000 vom Management eingebrachte Anträge und stellte sich bei rund 28 Prozent davon gegen dessen Empfehlung . Wegen der unterschiedlichen Regionen und Antragsarten lassen sich beide Quoten nicht unmittelbar vergleichen. Wie groß der transatlantische Abstand tatsächlich ist, zeigen vergleichbare Stichproben wie die von ShareAction.

Jedes Jahr werden die Stimmrechte aus Aktien ausgeübt, die deutsche Anleger über ihre ETF-Sparpläne halten, zehntausende Male, und kaum ein Sparer erfährt davon. Die Fonds von Vanguard votierten 2025 über 190.710 Tagesordnungspunkte bei 13.432 Unternehmen, die DWS über mehr als 60.000 Managementanträge auf 5.788 Hauptversammlungen. Zur Wahl stehen Aufsichtsräte, Vorstandsgehälter, Klimapläne, und mit auf dem Stimmzettel liegt das Geld von rund 14,5 Millionen Menschen, die laut Blackrocks „People & Money“-Studie 2025 in Deutschland in ETFs investieren. Selbst abgestimmt hat natürlich keiner von ihnen.

Die Rolle des Stimmrechts

Krämer rückt damit ein Kriterium nach vorn, das in gängigen ETF-Vergleichen kaum sichtbar ist. Und es geht um immer mehr Geld. Weltweit steckten Ende Juli 2026 nach Zahlen des Datendienstes ETFGI 23,11 Billionen US-Dollar in ETFs. Europa kam auf 3,80 Billionen Dollar und verbuchte den 46. Monat in Folge mit Nettozuflüssen. In Deutschland erfasste der BVI zum 30. Juni 2026 ETF-Bestände von 585 Milliarden Euro. Weil die neue, auf Clearstream-Daten beruhende Statistik noch nicht sämtliche Bestände abdeckt, schätzt der Verband den tatsächlichen deutschen ETF-Markt auf mehr als 800 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal flossen 17,3 von insgesamt 18,1 Milliarden Euro frischem Publikumsfondsgeld in ETFs – rechnerisch rund 96 von 100 Euro.

Mit dem Geld verschiebt sich auch die Macht auf den Hauptversammlungen. BlackRock, Vanguard und State Street verwalten zusammen rund 26 Billionen Dollar, rechnet der Ökonom Dirk Schoenmaker in einer Untersuchung für die Denkfabrik Bruegel vor. Das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung schrieb im September 2025, dass Blackrock rund 11 Prozent der Anteile der Dax-Unternehmen halte. Und schon Ende 2021 kamen Lucian Bebchuk und Scott Hirst für die Big Three auf einen medianen Stimmenanteil von 27,6 Prozent bei S&P-500-Hauptversammlungen.

Wo die Stimme landet

Aus dieser Konzentration versucht ein deutsches Haus ein Argument zu machen. Bei der DWS gehört die Stimmrechtsausübung zum Stewardship-Ansatz, und sie soll raus aus der Nische. Zu oft gelte sie noch als Randthema, obwohl sich damit die Interessen der Anleger als Eigentümer vertreten ließen, heißt es dort.

“ „Dass Anleger völlig unbewusst ihre Gestaltungsmöglichkeit abgeben, stört mich grundsätzlich." Niklas Krämer Unabhängiger Finanzplaner mit Schwerpunkt nachhaltige Geldanlage

Jacqueline Mercedes Meier kennt diese Lücke aus Kundengesprächen. Sie arbeitet im Vertrieb von Xtrackers, dem ETF-Arm der DWS mit 347 Milliarden Euro Volumen, und trifft dort auf Sparkassen, Banken und Vermögensverwalter, bei denen sie oft von vorn anfangen muss.„Häufig muss zunächst erläutert werden, dass zwei ETFs auf denselben Index zwar dieselben Unternehmen enthalten können, die jeweiligen ETF-Anbieter ihre Aktionärsrechte aber sehr unterschiedlich wahrnehmen“, sagt sie. Dahinter steckt aus ihrer Sicht ein grundsätzliches Missverständnis. „Viele Anleger betrachten ETFs primär unter den Gesichtspunkten Kosten, Indexabbildung und Performance. Häufig wird dabei übersehen, dass ein ETF-Anbieter als Aktionär die mit den Fonds verbundenen Stimmrechte wahrnimmt und damit Einfluss auf die Unternehmensführung der Portfoliounternehmen ausüben kann.“



Steigendes Interesse beobachtet sie vor allem bei institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern mit Nachhaltigkeits- oder Governance-Fokus.

Was das Haus daraus macht, steht im eigenen Stewardship-Bericht. 2025 unterstützte die DWS demnach 30 klimabezogene Aktionärsanträge, stimmte bei 43 Unternehmen mit hohem Klimarisiko gegen die Wiederwahl des Verwaltungsratsvorsitzenden und führte 414 Gespräche mit 343 Portfoliounternehmen. „Die aktive Wahrnehmung von Stimmrechten ist ein wichtiger Bestandteil der Rolle als langfristig orientierter Investor und verantwortungsvoller Eigentümer“, sagt Meier.

Zwischen Anspruch und Stimmzettel liegt allerdings Technik, die in keinem Kostenvergleich auftaucht.

„Entscheidend ist zunächst, ob der Fonds physisch replizierend ist, also tatsächlich die Wertpapiere hält – und auch nicht über die stimmrechtsrelevanten Stichtage hinaus verleiht“, sagt Krämer. Synthetisch replizierende ETFs halten die im Index enthaltenen Aktien nicht unbedingt selbst, sondern bilden deren Wertentwicklung über einen Swap ab und halten daneben ein separates Trägerportfolio. Für Aktien, die lediglich über den Swap abgebildet werden, besitzt der Fonds keine Stimmrechte. Davon getrennt können Stimmrechte an Aktien im Trägerportfolio bestehen. „Bei Swap-ETFs liegt das Trägerportfolio in aller Regel dann doch wieder bei großen amerikanischen Gesellschaften“, sagt Krämer, der sich seit 2021 in die Forschung dazu eingelesen hat, angefangen beim „Investor’s Guide to Impact“ von Florian Heeb und Julian Kölbel.

0 von 241 Anträgen Vanguard unterstützte 2025 keinen einzigen der Umwelt- und Sozialanträge, über die die eigenen Fonds in den USA abstimmten.

Dann ist da die Wertpapierleihe. Fonds verleihen Aktien gegen Gebühr, das bringt Zusatzertrag. Solange eine Aktie verliehen ist, kann der Fonds das damit verbundene Stimmrecht jedoch nicht ausüben. Wer abstimmen will, muss das Papier rechtzeitig vor dem Stichtag zurückholen. Für direkt replizierende europäische Xtrackers-Ucits-ETFs sieht die Wertpapierleih-Policy vor, dass verliehene Aktien täglich zurückgerufen werden können. Bei wichtigen oder kontroversen Abstimmungen kann die DWS einen Rückruf veranlassen oder bereits vor der Hauptversammlung Leihbeschränkungen verhängen.

Ob sich ein Anbieter diese Mühe macht, ist keine Formalie. Die Finanzökonomen Tao Li und Qifei Zhu haben für ein Arbeitspapier die Leihgeschäfte einzelner Fonds mit deren Stimmverhalten abgeglichen. Zurückgerufene Aktien wurden häufiger gegen das Management und häufiger für Aktionärsanträge eingesetzt. In einer kontrafaktischen Modellrechnung kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass ein anderes Rückrufverhalten bei rund 14,5 Prozent der knappen Abstimmungen den Ausgang hätte verändern können. Fonds mit einer aktiveren Rückrufpolitik verzichteten in den untersuchten Fällen nur auf vergleichsweise geringe Leiherträge und verzeichneten zugleich höhere Zuflüsse institutioneller Anleger.

Null gegen neunzig

Zählt man die Stimmzettel zusammen, öffnet sich ein Graben mitten im Atlantik. Die NGO ShareAction untersuchte für den Bericht „Voting Matters 2024“ das Abstimmungsverhalten von 70 Asset Managern bei 279 ausgewählten Umwelt- und Sozialanträgen. Die 38 europäischen Häuser der Stichprobe unterstützten im Schnitt 81 Prozent dieser Anträge. Die 13 seit 2021 durchgehend beobachteten US-Anbieter kamen auf 19 Prozent. Im daraus gebildeten Ranking erzielten Amundi 96, Union Investment 95, Deka Investment 94 und die DWS 93 Prozent. State Street kam auf 10, BlackRock auf 5 und Vanguard gerundet auf 0 Prozent. Bei Amundi waren die Stimmen der US-Einheit allerdings nicht enthalten. Die US-Umweltorganisation Ceres protokolliert entsprechende Anträge in einer eigenen Datenbank und koordiniert mit vier weiteren Netzwerken Climate Action 100+, hinter der mehr als 600 Investoren stehen.

Ein Ausrutscher einer Saison ist das nicht. Morningstar-Analyst Lindsey Stewart zählte für die Big Three 7,5 Prozent Zustimmung zu Aktionärsanträgen im Jahr 2025, nach jeweils rund neun Prozent in den Jahren 2023 und 2024. Die zehn größten US-Manager kamen auf 12,4 Prozent, europäische Häuser bei den gewichtigen Nachhaltigkeitsanträgen in jedem Jahr auf mehr als 90.

81 zu 19 Prozent Durchschnittliche Zustimmung in der ShareAction-Stichprobe: 38 europäische Häuser 81 Prozent, 13 seit 2021 durchgehend beobachtete US-Anbieter 19 Prozent, Proxy-Saison 2024.

Genau hier wird die Sache für Anbieter interessant, die sich abheben wollen. „Bei großen Standardindizes wie dem MSCI World oder S&P 500 haben sich Kosten, Liquidität und Tracking-Differenz vieler ETFs teilweise stark angeglichen“, sagt Meier. „In solchen Fällen können qualitative Faktoren stärker in den Vordergrund rücken.“

Wer hinter den abgelehnten Anträgen radikale Kleingruppen vermutet, liegt meist falsch. „Man muss sich aber vor Augen halten, dass die Organisationen, die solche Anträge stellen, in der Regel institutionelle Investoren sind, keine aktivistischen Gruppen ohne Kapitalmarktbezug“, sagt Krämer.

Ein wesentlicher Faktor hinter den niedrigen US-Quoten dürfte der politische und regulatorische Druck in den Vereinigten Staaten sein. Daneben beeinflussen auch die Zusammensetzung der Anträge, die Unternehmensberichterstattung und die Abstimmungsrichtlinien der einzelnen Anbieter das Ergebnis. Texas verklagte Blackrock, Vanguard und State Street wegen des Vorwurfs, sie hätten über abgestimmte Klimaziele die Kohleförderung gedrosselt und dadurch die Strompreise erhöht. Die Unternehmen bestreiten die Vorwürfe.

Vanguard schloss am 25. Februar 2026 einen Vergleich und verpflichtete sich zur Zahlung von 29,5 Millionen Dollar, ohne ein Fehlverhalten einzugestehen. Für fünf Jahre gelten zusätzliche Beschränkungen für das Engagement US-domizilierter Vanguard-Fonds bei amerikanischen Unternehmen. Vanguard darf die betroffenen Portfoliounternehmen unter anderem nicht zu bestimmten Maßnahmen zur Senkung ihrer CO₂-Emissionen drängen und muss sich aus bestimmten Klimaallianzen zurückziehen. Ausländische Fonds und Anlagen außerhalb des amerikanischen Aktienmarktes sind davon nicht erfasst. Blackrock und State Street sind weiterhin Beklagte. Für Krämer erklärt der politische Druck einen Teil der Zahlen. „Der Einfluss der republikanisch geprägten Gesetzgebung der letzten Jahre hat sich bereits deutlich im Stimmrechtsverhalten der US-Anbieter gezeigt“, sagt er.

Umgebaut wird zugleich die Maschinerie, über die Anträge überhaupt auf die Tagesordnung kommen. Ein Präsidialerlass vom Dezember 2025 nahm ISS und Glass Lewis ins Visier, jene zwei Firmen, deren Abstimmungsempfehlungen viele Fonds berücksichtigen. Seit dem 14. August 2026 beantwortet die zuständige SEC-Abteilung zudem keine Anträge mehr, mit denen Unternehmen vorab klären lassen wollen, ob sie einen Aktionärsantrag ausschließen dürfen. Die Unternehmen müssen einen geplanten Ausschluss weiterhin bei der Behörde anzeigen. Parallel sank die Zahl der Governance- und Nachhaltigkeitsanträge bei US-Unternehmen im Proxy-Jahr 2026 auf 331. Das waren nach der noch vorläufigen Morningstar-Auswertung 49 Prozent weniger als 2024.

“ „Vor allem professionelle Anleger interessieren sich zunehmend dafür, wie konsequent ein Anbieter seine Eigentümerrechte nutzt und welche Transparenz er über sein Abstimmungsverhalten bietet." Jacqueline Mercedes Meier Vertrieb Xtrackers

In Dortmund wird gewechselt

Bleibt die Frage, was das für deutsche Depots heißt. Die Häuser, deren Stimmverhalten gerade kippt, sind hier keine Randerscheinung: iShares von Blackrock ist mit knapp 40 Prozent Marktanteil der größte ETF-Anbieter Europas. Und bei den Kernbausteinen liegen die harten Kriterien dicht beieinander. „Bei großen Standardindizes wie dem MSCI World oder S&P 500 haben sich Kosten, Liquidität und Tracking-Differenz vieler ETFs teilweise stark angeglichen“, sagt Meier. „In solchen Fällen können qualitative Faktoren stärker in den Vordergrund rücken.“ Ob das Abstimmungsverhalten bei der Auswahl eine Rolle spielt, beantworten deutsche Banken sehr unterschiedlich.

Die Berliner Sparkasse gehört zu denen, die hinsehen. „Das Abstimmungsverhalten eines Anbieters auf Hauptversammlungen wird flankierend betrachtet. Wir tracken dieses systematisch und erhalten mindestens einmal jährlich darüber einen Bericht“, sagt Jens Himburg, Bereichsleiter Private Banking auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Gewechselt hat das Haus deswegen noch nie; zuerst zählen Handelbarkeit, Fondsvolumen und Preis.

Gewechselt hat die Sparkasse Dortmund, jedoch aus einem anderen Grund. Bei einzelnen ETFs ging es im vergangenen Jahr von iShares zu Amundi, also von einem amerikanischen zu einem französischen Anbieter. Ausschlaggebend seien neben Kosten und Wertentwicklung „auch der europäische Souveränitätsgedanke und die stärkere Berücksichtigung europäischer Anbieter“ gewesen, teilt das Haus mit. Das Stimmverhalten habe keine Rolle gespielt, danach gefragt habe auch kein Kunde.

Bei anderen wird die Auswahl durch den Verbund geprägt. Die Frankfurter Sparkasse arbeitet in der Beratung mit der Deka als Premiumpartner. Im beratungsfreien Wertpapiergeschäft können Kunden dagegen auch ETFs anderer Anbieter kaufen. Die Sparkasse zu Lübeck wickelt ihr Wertpapiergeschäft nach eigenen Angaben ausschließlich über die Deka ab. Die Kreissparkasse Köln wollte sich auf eine Anfrage zum Thema nicht äußern.

Europa verleiht seine Stimme

Souveränitätsgedanke – das ist ein großes Wort. Es passt trotzdem, denn hinter der Frage, wer in Europa die Stimmrechte verwaltet, steckt längst mehr als Nachhaltigkeit. Der Ökonom Dirk Schoenmaker schätzt für die Denkfabrik Bruegel, dass US-Anbieter 2026 auf 46,8 Prozent des von den 20 größten Vermögensverwaltern in Europa betreuten Vermögens kommen könnten; 2021 waren es 40,3 Prozent. Der 2026er-Wert ist eine Schätzung und berücksichtigt eine Übernahme des britischen Vermögensverwalters Schroders durch den US-Anbieter Nuveen. „Auch unabhängig vom Nachhaltigkeitsthema halte ich es im großen Maßstab für ein Risiko, wenn wir als Europäer unsere Stimmrechtsverwaltung in die USA abgeben“, sagt Krämer, der Finanzberater aus Berlin.

Ein Freibrief für alles Europäische ist das nicht. Stünden zwei vergleichbare ETFs zur Wahl, ein amerikanischer und ein europäischer, wäre seine Entscheidung klar – mit einer Einschränkung. „In dem Fall würde ich den europäischen Anbieter wählen – wobei nicht alle europäischen Anbieter ihre Stimmrechte positiv nutzen und es auch positive, meist kleinere, US-Anbieter gibt“, sagt Krämer.

Wer wechseln will, hat inzwischen Auswahl. Amundi war Ende Juli 2026 mit 475,43 Milliarden Dollar die Nummer zwei im europäischen ETF-Markt, Xtrackers folgte mit 390,44 Milliarden Dollar auf Platz drei. Union Investment stieg im Dezember 2025 über die Tochter Quoniam in aktive ETFs ein. Allianz Global Investors kündigte im April 2026 den Einstieg an und stellte im Juni die ersten fünf Produkte vor. Oddo BHF startete über die Plattform Hanetf, DJE Kapital ist mit Research-Strategien im Xtrackers-Mantel vertreten. Amundi stimmte 2025 auf 10.851 Hauptversammlungen bei 7.852 Unternehmen ab und unterstützte 86 Prozent der klimabezogenen Aktionärsanträge.

Nur taugt das Argument nicht überall. Bei manchen Vermögensverwaltern kommt es bislang gar nicht vor. „Das Thema hat aber durchaus seine Berechtigung, wir halten die Entwicklung in der Beobachtung“, sagt Boris Fahle, Geschäftsführer der Consilium Vermögensmanagement in Dortmund. Sein Haus setzt auf aktives Management, gefragt hat bislang noch kein Kunde.

Auch Meier von Xtrackers bremst: Stewardship werde Kosten und Performance „vermutlich nicht ersetzen“, für professionelle Anleger aber zunehmend ein zusätzliches Qualitätsmerkmal werden. Und Krämer misstraut selbst den Musterschülern. „Daher werde auch ich bei 99 oder 100 Prozent Zustimmungsquote eher wieder skeptisch“, sagt er.

In den USA können Anleger bei ersten großen Anbietern inzwischen selbst bestimmen, nach welcher Richtlinie für ihre Fondsanteile abgestimmt wird. Vanguards Programm umfasst 32 Indexfonds mit rund 3,6 Billionen Dollar, bei Blackrock waren Ende 2025 rund 885 Milliarden Dollar für Voting Choice zugelassen. In Europa öffnete State Street das Angebot für ausgewählte irische SPDR-ETFs. Nach Angaben des Unternehmens waren im ersten Quartal 2025 mehr als 146.000 neue Anleger für das Pilotprogramm registriert. State Street bewirbt Voting Choice inzwischen auch in Deutschland für berechtigte irische Ucits-ETFs. Ob ein Privatanleger es tatsächlich nutzen kann, hängt jedoch von seinem Broker oder seiner Depotbank ab.

Vier Fragen vorm Kauf

Bis dahin bleibt das Nachrechnen. Hält der Fonds die Aktien wirklich selbst, oder läuft er über einen Swap? Was steht in der Wertpapierleih-Policy über Rückrufe vor dem Stichtag? Wie oft stimmt der Anbieter ab, wie oft gegen das Management, wie viele Gespräche führt er mit Unternehmen?

Und die vierte Frage ist besonders wichtig: Wie genau muss der Anbieter das offenlegen? Paragraf 134b Aktiengesetz verlangt nicht nur eine Mitwirkungspolitik und einen jährlichen Mitwirkungsbericht. Vermögensverwalter müssen grundsätzlich auch ihr Abstimmungsverhalten veröffentlichen; ausgenommen sind lediglich unbedeutende Stimmen. Eine eindeutige Zuordnung jeder Stimmabgabe zu einem bestimmten ETF oder einer einzelnen Anteilsklasse schreibt das Gesetz jedoch nicht ausdrücklich vor. Wer wissen will, wie genau sein ETF abgestimmt hat, findet deshalb nicht zwangsläufig eine eindeutige Antwort.

Die EU-Kommission überprüft derzeit die Aktionärsrechterichtlinie. Dabei geht es unter anderem um die Transparenz institutioneller Anleger, Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater. Die öffentliche Konsultation endete im Mai 2026, ein Gesetzesvorschlag ist für das vierte Quartal angekündigt. Ob die Kommission darin eine fondsgenaue Offenlegung des Abstimmungsverhaltens von ETFs verlangt, ist bislang offen.

Krämer hält die Datenlage auf Anbieterebene schon heute für besser als ihren Ruf. „Durch Auswertungen wie Voting Matters sind die Daten bereits leicht zugänglich“, sagt er. „Was fehlt, ist die Sensibilisierung von Anlegern wie auch Intermediären.“

Für einzelne Fonds ist diese Transparenz bislang weder flächendeckend noch leicht auffindbar. Was Anleger dort bräuchten, ist klar: die Stimmabgabe ihres ETF, sichtbar auf der Produktseite. Wer als europäischer Anbieter mit seinem Stimmverhalten werben will, sollte darauf nicht warten. Sonst bleibt Proxy Voting ein Qualitätsmerkmal für die, die selbst nachzählen.