Milliardenkäufe, neue Köpfe, ungewöhnliche Produkte: Goldman Sachs AM baut seine ETF-Plattform konsequent aus. Ob daraus eine echte Marke wird, ist die offene Frage.

Der ETF-Markt ist längst kein langweiliges Gebührenrennen mehr. Hinter den großen Häusern stecken sehr unterschiedliche Strategien, Wetten und Machtspiele. In der Reihe „Inside ETFs“ zeigen wir, wie die größten Asset Manager der Welt ihre ETF-Maschinen bauen – und womit sie Anleger künftig überzeugen wollen. Diesmal: Goldman Sachs Asset Management.





Es ist der 1. Dezember 2025, als Goldman Sachs eine Meldung verschickt, die in der Branche kurz zur Notiz genommen wird und dann schnell in der täglichen Nachrichtenflut versinkt. 2 Milliarden US-Dollar bezahlt die Bank für Innovator Capital Management – einen Spezialisten für Buffer-ETFs aus Wheaton, Illinois. Eine Provinzstadt, Mittlerer Westen, kein Wolkenkratzer weit und breit. Wer weiß, dass ausgerechnet dort vor zwanzig Jahren einer der frühesten Auslöser der ETF-Revolution zündete, versteht jedoch sofort: Goldman Sachs kauft sich nicht nur ein Unternehmen. Goldman kauft sich eine Geschichte.

Der globale ETF-Markt verwaltet heute über 20 Billionen Dollar – in etwa so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der Europäischen Union. Goldman Sachs, mit 3,6 Billionen Dollar Assets under Management fünftgrößter aktiver Vermögensverwalter der Welt, hat in diesem Markt lange eine eher passive Rolle gespielt.

Seit Mitte 2024 treibt Bryon Lake den Umbau voran. Als Co-Head of Third Party Wealth und Chief Transformation Officer in der Client Solutions Group ist er für die Modernisierung von Systemen, Produkten und Vertrieb verantwortlich – eine Rolle, die eigens für ihn geschaffen wurde. Lake war 2005 Mitarbeiter Nummer zwölf bei Powershares, einem ETF-Startup in – ja, Wheaton, Illinois –, als die gesamte Branche noch keine 100 Milliarden Dollar verwaltete. Das neue Mantra gibt er kurz und knapp vor: „Wenn wir keine konkreten Probleme lösen, sind wir nicht relevant.“

Im klassischen Institutionengeschäft trägt die Marke Goldman den Vertrieb. Im wachsenden ETF-Selbstentscheidermarkt entscheidet der Anleger per Klick, auf Basis von Kosten und Rendite, ohne dass je ein Banker angerufen hat. Für diesen Kanal braucht man keine Exzellenz im Beziehungsmanagement – sondern Produkte, die auch ohne Erklärer funktionieren.

Die Zahlen geben dem Umbaudruck recht. In den USA machen aktive ETFs erst etwa 10 Prozent des Gesamtbestands aus, ziehen aber bereits 38 Prozent der Neugelder an, wie Goldman intern auswertet. Weltweit verwalteten aktive ETFs Ende 2025 fast 1,8 Billionen Dollar, bei einer organischen Wachstumsrate von 53 Prozent, so Morningstar. Europa folgt, wie bei jeder Finanzinnovation, mit Verzögerung. Erst Skepsis, dann Standard. Der Moment, in dem man eine funktionierende Plattform positioniert haben muss, ist jetzt – nicht in fünf Jahren.

Das Fundament dafür ist vorhanden. Das Quantitative-Investment-Strategies-Team – kurz QIS – arbeitet bei Goldman Sachs AM seit über 35 Jahren mit systematischen Modellen, verarbeitet über eine Billion Datenpunkte aus mehr als 100 Quellen, gestützt durch KI und maschinelles Lernen. Mehr als 90 Investoren werden von über 100 Ingenieuren unterstützt. Kaum ein Wettbewerber kann Daten, Rechenleistung und Quant-Expertise in diesem Maßstab kombinieren. Für Goldman ist der ETF-Wrapper das Vehikel, um diese Maschinenleistung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

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Der Einkaufszettel

Zurück nach Wheaton. Innovator Capital Management, gegründet 2018, hat sich auf sogenannte Defined-Outcome-ETFs spezialisiert – im Anglizismus der Branche auch „Boomer Candy“ genannt, weil sie vor allem Menschen kurz vor oder im Ruhestand ansprechen. Das Prinzip: Optionskontrakte bauen einen Schutzpuffer gegen Kursverluste ein, begrenzen im Gegenzug aber auch die möglichen Gewinne. Lieber ein moderater, einigermaßen sicherer Gewinn als die volle Achterbahnfahrt der Börse. US-Fonds mit Schutz auf den S&P 500 verzeichneten 2025 Mittelzuflüsse von mehr als 10 Milliarden Dollar; insgesamt liegen in dieser Kategorie mehr als 66 Milliarden Dollar, schreibt das „Wall Street Journal“.

Goldman kauft mit Innovator nicht nur 31 Milliarden Dollar verwaltetes Vermögen in 171 Strategien. Das Unternehmen kommt mit Gründer Bruce Bond, Präsident John Southard und insgesamt 60 Mitarbeitern samt einer Infrastruktur für optionsbasierte Produkte, die Goldman in dieser Form bislang nicht besitzt. Die Transaktion, die vor wenigen Tagen abgeschlossen wurde, bringt beide Häuser kombiniert auf 240 ETF-Strategien mit rund 90 Milliarden Dollar Gesamtvermögen. Das reicht für einen Platz unter den zehn größten aktiven ETF-Anbietern weltweit.

38 Prozent der Neugelder in US-ETFs fließen bereits in aktive Strategien – obwohl sie nur 10 Prozent des Bestands ausmachen.

Parallel dazu wird die Plattform personell aufgerüstet. Im April 2026 verpflichtete Goldman Brett Olson als Leiter internationale ETFs. Olson leitete zuvor als Managing Director bei Blackrock das iShares-Anleihe-ETF-Geschäft in der EMEA-Region – er wechselt zu einem direkten Konkurrenten, mit dem Auftrag, die Ucits-Strategien aus Europa nach Asien und Lateinamerika zu exportieren. Sein Wechsel ist kein Zufall: Fixed-Income-ETFs gelten im Markt als eines der nächsten großen Wachstumsfelder, weil der fragmentierte Anleihenmarkt aktives Management strukturell begünstigt.

Produkte als Versprechen

Akquisitionen schaffen Kapazität, aber keine Kundenbindung. Entscheidend ist, ob Goldman Produkte entwickelt, die ein echtes Problem lösen. Zwei Neuerscheinungen verdienen nähere Betrachtung – und eine kritische.

Der Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (ISIN: IE000GNOSM10), lanciert im Januar 2026 und zunächst an der Deutschen Börse gelistet, verspricht Private-Equity-ähnliche Renditen über ein vollständig liquides Vehikel. Der zugrundeliegende Index greift auf den MSCI Private Capital Universe zurück. Diese Datenbank erfasste zum 30. Juni Private-Equity-Vermögen von 7,7 Billionen Dollar – verteilt auf mehr als 9.700 Fonds und etwa 174.000 einzelne Unternehmen. Die Gesamtkosten des ETFs liegt bei 0,50 Prozent.

Das klingt eleganter als es ist. Der Fonds investiert ausdrücklich nicht in Private Equity, auch wenn der Name dies erstmal nahelegt. Der Index repliziert die regionalen, sektoralen und stilbezogenen Merkmale dieser Privatunternehmen, nutzt dafür aber börsennotierte Titel. Ob das in einem Abschwung trägt – wenn Private Equity und Public Markets traditionell korrelieren – bleibt eine offene Frage. Die Nachfrage nach liquiden Alternativen ist gleichwohl real. Goldman besetzt das Feld früh.

Plausibler erscheint das Argument beim Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active ETF (ISIN: IE000EC86C06). Schwellenländer-Emittenten berichten oft weniger transparent; hier ist aktives Management kein Marketingversprechen, sondern handwerkliche Notwendigkeit. Das Team prüft die tatsächliche Mittelverwendung – ob das Geld tatsächlich grüne oder soziale Projekte finanziert.

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Auch in Deutschland verdichtet sich die Offensive weiter. Zum 1. Juli 2026 übernimmt Max Bock die Leitung des Third-Party-Wealth-Vertriebs für Deutschland und Österreich – eine Rückkehr: Von 2010 bis 2017 war Bock bereits einmal bei Goldman Sachs AM tätig, zuletzt als Leiter für Schlüsselkunden. Zuletzt kam er von Schroders. Er kennt das Unternehmen – und die Kunden.

Parallel setzt Goldman zusätzlich auf direkte Vertriebspartnerschaften. Mit dem Berliner Fintech Unitplus ist das Produkt „Multiplus“ entstanden – ein aktiv verwaltetes Multi-Asset-Portfolio auf Basis aktiver Goldman-ETFs, investiert zu 70 Prozent in Aktien, zu 30 Prozent in Anleihen, mit einem bewusst erhöhten Europa-Anteil von 50 Prozent. Über Unitplus erreicht Goldman Endkunden direkt. Auf Xetra ist das Handelsvolumen im Schnitt 13 Milliarden Euro monatlich; Sichtbarkeit dort ist für professionelle Investoren Pflicht. Laut Morningstar-Daten für die ersten zwei Monate 2026 überholten iShares und Goldman Sachs J.P. Morgan bei den Nettozuflüssen in aktive ETFs in Europa. J.P. Morgan ist Marktführer in Sachen aktive ETFs und gilt mit seinem 1,2-Milliarden-Flaggschiff JEPI (ISIN: IE0003UVYC20) als Goldstandard der Kategorie – was diesen Datenpunkt erwähnenswert macht.

Das Marken-Paradox

Und doch: All diese Produkte, all diese Daten, all diese Ingenieure lösen das Problem nicht, das Transformations-Chef Lake am meisten beschäftigt. Um es zu erklären, greift er zum Automobilvergleich. „Jeder kennt nicht nur BMW, sondern auch den X5, die 7er-Serie, die 5er-Serie.“ Dann eine kurze Pause. „Wir haben das fünftgrößte aktive Vermögensverwaltungsgeschäft der Welt. Aber nicht jeder kennt unsere Produkte.“

Goldman Sachs als Marke steht für Prestige und institutionelle Gravitas – kurz: für alles, was ein Vermögensverwalter braucht. Nur eben nicht für konkrete Produkte. Bei Rolex weiß man, was eine Daytona ist und was eine Submariner kostet. Bei Goldman? Unklar. In einem ETF-Markt, der zunehmend von Endkunden, digitalen Plattformen und Sparplananbietern gestaltet wird, ist das ein strukturelles Risiko.

Goldman Sachs Asset Management wirbt derzeit mit dem Claim: „Not just active. Relentless.“ Es klingt nach Aufbruch – und ist auch so gemeint. Neue Leute wurden eingestellt, Marketingbudgets erhöht. Für europäische Berater bedeutet das: Goldman wird lauter werden.

Damit die Transformation jedoch mehr wird als ein teures Umbauprojekt, muss Goldman eines schaffen, das kein Datensatz der Welt ersetzen kann: Bekanntheit auf Produktebene. Solange selbst professionelle Investoren diese nicht auf Anhieb benennen können, verpufft die Stärke der Infrastruktur.

Die Richtung stimmt. Die Akquisitionen sind gemacht, die Köpfe sind da. Jetzt kommt der unspektakulärste Teil der Transformation – und oft der entscheidende: konsequentes Marketing und Vertrieb, Monat für Monat.