Der ETF-Markt in Europa wächst und wächst: Nach Nettozuflüssen von 161 Milliarden Euro in den ersten drei Quartalen 2024 überschritt das in ETFs verwaltete Vermögen erstmals die 2-Billionen-US-Dollar-Marke. Das zeigt der aktuelle Ausblick von Fidelity.

Für 2025 zeichnen sich am ETF-Markt dabei mehrere wichtige Trends ab.

US-Aktien bleiben Zugpferd

Der Löwenanteil der ETF-Zuflüsse dürfte auch 2025 in US-Aktien fließen. Wie Claus Hecher, ETF-Experte von BNP Paribas AM, berichtet, flossen allein bis November 2024 bereits 75,9 Milliarden Euro in US-Aktien-ETFs. Globale Aktien-ETFs kamen mit 58 Milliarden Euro auf Platz zwei.

Die Dominanz der USA hat dabei handfeste wirtschaftliche Gründe, wie Hecher im Interview ausführt. Die US-Wirtschaft sei in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt um 0,9 Prozentpunkte stärker gewachsen als die der EU. Dieser Vorsprung spiegele sich in der Kursentwicklung der Aktien wider. Hinzu komme die Branchenstruktur: „Die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Google oder Meta sind in den USA zu Hause. Im Dax haben wir mit SAP gerade mal ein wirklich großes Softwareunternehmen“, so Hecher.

KI-Rally vor Fortsetzung

Der KI-Boom dürfte auch 2025 die ETF-Landschaft prägen. Das prognostiziert Jason Xavier, Head of EMEA & Asia ETF Capital Markets bei Franklin Templeton. Laut dem Experten zeigt der „KI-Bulle“ des Jahres 2024 deutliche Anzeichen dafür, dass er seine Rallye fortsetzen wird.

Vor allem globale Mega-Cap-Tech-Unternehmen könnten davon profitieren. Xavier sieht nicht nur die direkten Player der KI-Lieferkette im Vorteil. Auch multinationale Konzerne, die interne Lösungen entwickeln oder externe Tools effektiv einsetzen, dürften von Produktivitätssteigerungen profitieren.

Aktive ETFs auf dem Vormarsch

Ein weiterer wichtiger Trend für 2025: der Markt für aktive ETFs. Zahlen von Fidelity belegen, dass der europäische Markt für aktive ETFs im vergangenen Jahr von 26 Milliarden Euro auf 42 Milliarden Euro angewachsen ist. „Das beschleunigte Wachstum des aktiven ETF-Marktes ist eine große Chance“, schreibt Alastair Ballie Strong, Global Head of Systematic Investing bei Fidelity.

Aktive ETFs verbinden dabei die Chance auf Überrenditen mit den typischen ETF-Vorteilen wie hoher Liquidität, Transparenz und Kosteneffizienz. Die Kosten liegen dabei deutlich unter denen klassischer aktiver Fonds: „Ein aktiver ETF kostet oft nur 20, 30 oder 40 Basispunkte – im Gegensatz zu manchem klassischen Publikumsfonds mit 2 Prozent Gebühren“, erklärt Claus Hecher.

Herausforderungen für China-ETFs

Während die USA weiter im Fokus der ETF-Anleger stehen, sieht die Lage für China-Investments deutlich schwieriger aus. Wie Jason Xavier analysiert, führt insbesondere die neue US-Handelspolitik zu Herausforderungen. Große Markenhersteller hätten sich aus der Region zurückgezogen und lenkten weiterhin einen beträchtlichen Teil des Produktionsangebots von China nach Indien um.

Auch Jan Viebig von Oddo BHF ist für 2025 skeptisch gegenüber China-Investments: „Die chinesische Volkswirtschaft leidet unter einer Immobilienkrise, einer Überschuldung der lokalen Regierungen und übermäßigen Eingriffen der kommunistischen Regierung.“ Seine negative Haltung zu China wolle er erst überdenken, wenn sich nachhaltige politische Reformen und eine Erholung des schwächelnden Konsums abzeichnen.

Indien als aufstrebender ETF-Markt

Während China schwächelt, sehen Experten großes Potenzial in Indien. Kevin Carter, Gründer und CIO von EMQQ Global, prognostiziert, „dass Indien zur führenden Digitalwirtschaft der Schwellenländer aufsteigen könnte“. Die Initiative Digital India und eine wachsende Mittelschicht von rund 400 Millionen Menschen bis 2025 treiben dabei die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen. „Plattformen wie Reliance Jio und Flipkart konkurrieren mit ausländischen Giganten wie Amazon und Walmart um diese neuen Verbraucher. Das kurbelt das Wachstum weiter an“, erklärt Carter.

Auch Xavier bleibt für Indien positiv gestimmt. Das Land profitiere von einer unterstützenden Regierungspolitik mit Fokus auf Infrastrukturentwicklung und Freihandelsabkommen. „Das indische Narrativ verlagert sich von ,Ist Indien das neue China?' zu ,Indien ist das neue Indien!'“, erklärt Xavier.

Wandel bei ESG-ETFs

Bei nachhaltigen ETFs zeigt sich dagegen ein Wandel. Wie Claus Hecher berichtet, ist der Anteil nachhaltiger ETF-Zuflüsse rückläufig: „In den Jahren 2021 und 2022 floss noch die Hälfte der Neugelder in nachhaltige ETFs, 2023 waren es nur noch 17 Prozent.“

Ein Grund dafür sei die komplexe Regulierung. Hinzu komme die Performance-Entwicklung: Die ersten nachhaltigen Aktien-ETFs hätten sehr strenge Profile mit vielen Ausschlüssen gehabt. „Oft wurden 75 Prozent der Aktien aus dem Standard-Index aussortiert, weil sie die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllten“, so Hecher. Nach einer Phase der Outperformance 2021 und 2022 hätten diese strengen Ansätze dann wichtige Rallys verpasst.

Die Branche reagiert darauf mit pragmatischeren Ansätzen. Die neuen nachhaltigen Indizes haben weniger strikte Ausschlusskriterien. „Statt 75 Prozent der Aktien auszuschließen, bleiben nun 75 bis 80 Prozent der Aktien im Index“, erklärt Hecher. Das führe zu einem deutlich niedrigeren Tracking Error gegenüber dem Standardindex.

Anleihen-ETFs: Zwischen Aufwind und Herausforderungen

Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, rechnet für 2025 mit einer höheren Volatilität am Anleihenmarkt: „Die Bondmärkte sind sehr wachsam und werden die Vorhaben der US-Regierung kritisch beäugen. Während die Anleihenrenditen zuletzt eher seitwärts tendierten, dürfte es im nächsten Jahr mehr Schwankungen geben.“

Franklin-Templeton-Experte Xavier sieht dagegen auch Chancen. Vor allem Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating aus den USA und der EU dürften aus seiner Sicht zu den Gewinnern beim verwalteten Vermögen gehören. Die Gründe: Die Inflation ist rückläufig, die meisten Zentralbanken senken die Zinssätze und die Unternehmensgewinne entwickeln sich positiv. Diese Kombination könnte laut Xavier dazu beitragen, dass die US-Wirtschaft eine „weiche Landung“ erreicht. In der Vergangenheit habe sich ein solches Szenario sowohl für Aktien- als auch für Anleihemärkte als positiv erwiesen.

Kleine und mittelgroße Unternehmen im Fokus

Ein weiterer Trend für 2025: Small- und Mid-Caps rücken wieder stärker in den Fokus. „Die Anleger haben sich in den vergangenen Jahren stark auf einige wenige Titel konzentriert“, analysiert Viebig. Er erwarte, dass sich die Bewertungslücke zwischen den Favoriten der vergangenen Jahre und den Small- und Mid-Caps im kommenden Jahr wieder verringern werde.

Auch Tilmann Galler sieht eine mögliche Wachablösung an den Aktienmärkten. Die Mega-Caps könnten seiner Einschätzung nach gegenüber Large- und Small- beziehungsweise Mid-Caps ihre Marktführerschaft verlieren. „Die Technologiewerte müssen den bereits sehr hohen Erwartungen gerecht werden. Die Mega-Caps werden bereits mit einer erheblichen Prämie gegenüber anderen Werten gehandelt“, erklärt der Experte.

Diversifikation bleibt Pflicht

Bei aller Euphorie für einzelne Segmente raten die Experten weiterhin zu breiter Streuung. „Die Volatilität an den Finanzmärkten wird im Zuge geopolitischer Risiken im Jahr 2025 zunehmen. Eine internationale Diversifikation ist unerlässlich“, betont Viebig.

Gold-ETFs als Stabilitätsanker

Apropos Diversifikation: Eric Strand, Gründer und Portfoliomanager von AuAg Funds, rechnet für 2025 mit steigenden Goldpreisen. „Wir glauben, dass wir in den kommenden Jahren einen Inflationsboom erleben werden“, prognostiziert der Experte. Es werde mehr US-Zölle und globale Handelskriege geben. Dieser Inflationsboom werde den künftigen Anstieg des Goldpreises auf über 3.000 US-Dollar unterstützen. „Unser Preisziel für Gold liegt für das kommende Jahr bei 3.000 bis 3.300 US-Dollar pro Feinunze“, so Strand.

Passiv-Trend hält an

Eine klare Tendenz zeichnet sich laut Ali Masarwah, Gesellschafter-Geschäftsführer der Fondsplattform Envestor, für den deutschen ETF-Markt ab: Die große Passivierungswelle bei Wertpapier-Portfolios wird sich auch 2025 fortsetzen. „Es läuft auf eine Fortsetzung des bestehenden Trends hinaus – ,more of the same', also“, erklärt der Experte.

Konkret bedeutet das: Anleger setzen weiterhin vor allem auf ETFs, die große, marktbreite Indizes wie den MSCI World, FTSE All World, S&P 500 oder MSCI Emerging Markets abbilden. Masarwah beurteilt die grundsätzliche Entwicklung positiv: „Es ist gut, dass immer mehr Investoren das Wertpapiersparen und die Aktienanlage entdecken.“

Allerdings sieht er auch Schattenseiten dieser Entwicklung. „Die extreme Verengung auf MSCI World, FTSE All World und S&P 500 ist schade, weil die Welt der Anleihen da draußen sehr spannend ist und Nebenwerte vollkommen vernachlässigt werden“, kritisiert der Experte. Anleger gingen damit unverändert eine große Wette auf die Magnificent 7 ein.

Erste Anzeichen für ein Umdenken gibt es aber bereits: „Das vierte Quartal 2024 zeigt, dass Anleger immer mehr auch Aktien aus der zweiten und dritten Reihe berücksichtigen und auch verstärkt in Europa investieren“, beobachtet Masarwah. Da diese Märkte in den großen Indizes nicht oder nur gering repräsentiert sind, plädiert er für „etwas mehr Diversifikation.“

USA weiter im Fokus – aktive ETFs werden wichtiger

Der ETF-Markt bleibt auch 2025 dynamisch. US-Aktien dürften weiter im Fokus stehen, während aktive ETFs zunehmend an Bedeutung gewinnen. Bei der regionalen Allokation rückt Indien verstärkt in den Fokus, während China-Investments kritisch gesehen werden. ESG-ETFs werden pragmatischer, Small- und Mid-Caps könnten eine Renaissance erleben. Angesichts steigender Volatilität bleibt breite Diversifikation das A und O –auch Gold-ETFs können dabei als Stabilitätsanker dienen.

Entscheidend für den Erfolg wird sein, die verschiedenen Trends nicht isoliert zu betrachten, sondern in eine ausgewogene Anlagestrategie einzubetten. Wie Claus Hecher betont: „Der erste Schritt ist immer, sein persönliches Risikoprofil zu definieren und daraus die Gewichtung zwischen verschiedenen Anlageklassen abzuleiten.“