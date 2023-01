ETF-Jahr 2023 Das sind die Gewinner

Für Anleger wird 2023 ein Jahr der defensiven Ausrichtung, der Ertragsoptimierung und der taktischen Suche nach einem schwächeren US-Dollar, um im richtigen Moment in Schwellenländer zu investieren.

Folgende ETFs dürften 2023 en vogue sein:

Smart-Beta-ETFs: Wir glauben, dass börsengehandelte Multi-Faktor-Smart-Beta-Fonds (ETFs) – insbesondere mit Qualitäts- und Ertragsstrategien – in diesem Jahr an Bedeutung gewinnen. ETFs und Indexfonds haben von der lockeren Geldpolitik der vergangenen Jahre profitiert. Vor allem nach Marktkapitalisierung gewichtete Fonds mit Übergewichtung in Wachstumswerten waren eine gute Buy-and-Hold-Strategie. Das neue Zinsumfeld verlangt jedoch einen taktischeren Ansatz. Es ist nicht auszuschließen, dass ETF-Anleger alternativen Gewichtungsstrategien wie Multi-Faktor-Smart-Beta-ETFs den Vorzug geben, da sie neben der Marktkapitalisierung auch die Fundamentaldaten von Aktien berücksichtigen.

Anleihen- und Dividenden-ETFs: Angesichts der nach wie vor hohen Teuerungsrate achten Verbraucher genau auf Erträge. Internationale und regionale Dividenden-ETFs – insbesondere solche, die auch auf Qualität und Wert achten – dürften in diesem Jahr hohe Mittelzuflüsse verzeichnen. Zudem spielen festverzinsliche Wertpapiere in Portfolios eine wichtige Rolle, schließlich ist alle Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank Federal Reserve gerichtet, die möglicherweise eine Zinswende einleitet. Darüber hinaus bietet die Anlageklasse aus unserer Sicht attraktive Renditen – bei einem geringeren Risiko als in den vergangenen Jahren. Dabei ist die Duration entscheidend. Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating sind unserer Meinung nach ein ernstzunehmender Konkurrent bei festverzinslichen Anlagen. Wollen Anleger diese Fundamentaldaten mit Investitionen in Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung kombinieren, sind auch Euro-Green-Bonds in 2023 interessant.

Aktien-ETFs auf einzelne Schwellenländer: 2023 könnte für Schwellenländer ein Erholungsjahr werden. Aktien aus Emerging Markets sind derzeit günstig bewertet und bieten weiterhin Potenzial, da die Aussichten auf eine nachlassende Inflation auf eine Abschwächung des US-Dollars im Zuge eines Kurswechsels der Fed hindeuten. Jedoch haben nicht alle Schwellenländer das gleiche Aufwärtspotenzial. Länder, die als US-freundlich gelten und von innovationsführenden Sektoren wie Technologie und Gesundheit profitieren, können den Weg ebnen. Dies und das Engagement in Märkten, die China Marktanteile in der Produktion abnehmen, erscheinen attraktiv. Wir bevorzugen Südkorea, Taiwan und Indien gegenüber einer breiten Allokation in Schwellenländern.

Über den Autor: Jason Xavier ist Leiter EMEA ETF Kapitalmärkte bei der Anlagegesellschaft Franklin Templeton.