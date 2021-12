ETF-Umfrage: Investoren erwarten Aktiengewinne und Inflation

Über zwei Drittel der Befragten rechnen überdies für das kommende Jahr mit erhöhter Inflation, nur ein Drittel glaubt an fallende Preise (Deflation). Bei der Frage, welche Zentralbank als erstes darauf reagieren und den Leitzins anheben wird, erklären knapp 60 Prozent, dass die amerikanische Notenbank, Fed, diesen Schritt vor der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank von England gehen wird.Und die Investoren verhalten sich entsprechend: So entfallen auf Aktien-ETFs rund 64 Prozent der insgesamt 41 Milliarden Euro, die in den vergangenen zwölf Monaten europaweit neu in ETFs angelegt wurden. Dabei haben ETFs auf einzelne Schwellenländer 2,2 Milliarden Euro eingesammelt, während ETFs auf einzelne entwickelte Märkte 1,8 Milliarden Euro zuflossen. In den vergangenen sechs Monaten haben Anleger zudem 1,1 Milliarden Euro in ETFs auf inflationsgebundene Anleihen investiert.