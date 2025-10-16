Deutsche Anleger halten ETFs im Wert von 500 Milliarden Euro – ein Zuwachs von mehr als 60 Prozent in zwei Jahren. Neue BVI-Daten zeigen, welche Segmente besonders profitieren.

Das in Deutschland gehaltene ETF-Vermögen ist binnen zwei Jahren von 309 auf rund 500 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Plus von 62 Prozent. Etwa die Hälfte des Zuwachses geht auf Nettozuflüsse zurück, die andere auf Marktgewinne. Grundlage der Berechnungen ist eine gemeinsame Auswertung von BVI und Clearstream, die erstmals detailliert zeigt, welche ETF-Bestände deutsche Anleger tatsächlich halten.

ETFs prägen das Neugeschäft

Von Mitte 2023 bis Mitte 2025 flossen rund 113,8 Milliarden Euro an neuen Geldern in ETFs – und damit fast 90 Prozent des gesamten Mittelaufkommens in Publikumsfonds. Der Löwenanteil entfiel auf Aktien-ETFs, während klassische Fonds zusammen lediglich 14,8 Milliarden Euro einsammelten. Besonders deutlich waren die Abflüsse bei Aktien-, Misch- und Immobilienfonds.

Zum 30. Juni 2025 entfallen 82 Prozent des in Deutschland gehaltenen ETF-Vermögens auf Aktien, 14 Prozent auf Renten, 3 Prozent auf Geldmarktprodukte und 1 Prozent auf sonstige Strategien.

Vor allem der Geldmarkt erlebt eine Renaissance: Das Volumen entsprechender ETFs ist seit 2023 von 3 auf 18 Milliarden Euro gewachsen, getrieben vom gestiegenen Zinsniveau.

So verteilen sich die ETFs in Deutschland | Bildquelle: BVI / Clearstream

Deutschland wird zum europäischen Schwergewicht

Laut BVI entfällt mindestens ein Viertel des in der Eurozone aufgelegten ETF-Vermögens auf Deutschland. Damit ist der deutsche Markt größter Absatzmarkt für ETFs in Europa – und wächst weiter dynamisch. Auch die Produktlandschaft erweitert sich: Auf Xetra sind mittlerweile über 2.500 ETFs und ETPs handelbar, darunter mehr als 300 aktive ETFs.

Für Vermögensverwalter und institutionelle Investoren sind ETFs längst mehr als ein Randphänomen. Sie stellen inzwischen rund ein Viertel des Publikumsfondsvermögens dar. ETF-Bausteine werden zunehmend zur Pflicht – von Core-Strategien bis zu Renten- oder Geldmarkt-Produkten. Parallel gewinnen aktive ETFs und semi-passive Lösungen an Bedeutung.

Hintergrund

Die Auswertung basiert auf einer neuen Datenkooperation von BVI und Clearstream, die seit 2025 die Bestände deutscher Anleger systematisch erfasst. Ergänzend fließen Daten von Bundesbank und EZB ein. Die Ergebnisse sollen künftig regelmäßig veröffentlicht werden und ermöglichen erstmals einen konsistenten Blick auf Größe, Struktur und Dynamik des deutschen ETF-Markts.