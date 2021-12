Ende Juli verwaltete die ETF-Branche 862 Milliarden Dollar in Indexfonds. Das sind 57 Milliarden Dollar mehr als im April 2008, dem bisherigen Rekordmonat, ermittelte das Research-Team von Barclays Global Investors (Marke: „Ishares“) um Deborah Fuhr. Das Geld steckt in insgesamt 1.768 Fonds, die insgesamt 3.129 mal an 42 Börsen notiert sind. Den Markt teilen sich derzeit 94 ETF-Anbieter. >>>Grafik vergrößern