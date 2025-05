In der aktuellen Marktlage, geprägt durch hohe Volatilität nach den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump, suchen Anleger verstärkt nach Möglichkeiten, ihr Portfolio zu stabilisieren. Der VIX-Index, ein wichtiger Indikator für die Marktvolatilität, stieg jüngst auf über 50 Punkte – den höchsten Stand seit der Covid-19-Pandemie.

Für Anleger ist es in diesem Umfeld besonders wichtig, Investmentlösungen zu finden, die das Risiko reduzieren, aber dennoch am Markt investiert zu bleiben, um für den nächsten Aufschwung positioniert zu sein. ETFs mit geringer Volatilität bieten hier eine sinnvolle Option.

Morningstar hat vier solcher ETFs mit hervorragenden Bewertungen identifiziert, die unterschiedliche geografische Regionen abdecken. Wir stellen diese ETFs auf den folgenden Seiten vor.

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Europa

Aktienfonds All Cap Europa Auflegung: 17.04.2020

17.04.2020 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00BKVL7D31

IE00BKVL7D31 Performance YTD: 3,80%

3,80% Performance 1 Jahr: 9,17%

9,17% Performance 3 Jahre: 16,32%

16,32% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,55

0,55 Sum. lfd. Kosten: 0,31%

0,31% Tracking Error 1 Jahr: 3,31

3,31 Volatilität 1 Jahr: 8,88%

8,88% Volumen in Mio. EUR: 42

Kurzbeschreibung: Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite, die die Rendite des MSCI Europe Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index widerspiegelt. Der Index soll die Wertentwicklungsmerkmale einer Untergruppe von Aktienwerten im MSCI Europe Index (Parent-Index) widerspiegeln, die ein Minimalvolatilitätsprofil aufweisen, bestimmten Risikodiversifizierungseinschränkungen sowie Einschränkungen bei der Exposition gegenüber Kohlenstoffemissionen unterliegen, und die den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) des Indexanbieters entsprechen.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Aktienfonds All Cap Emerging Markets Auflegung: 30.11.2012

30.11.2012 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B8KGV557

IE00B8KGV557 Performance YTD: -8,09%

-8,09% Performance 1 Jahr: 2,88%

2,88% Performance 3 Jahre: 2,81%

2,81% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,50

0,50 Sum. lfd. Kosten: 0,47%

0,47% Tracking Error 1 Jahr: 5,02

5,02 Volatilität 1 Jahr: 7,46%

7,46% Volumen in Mio. EUR: 254

Kurzbeschreibung: Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index an, der aus ausgewählten Unternehmen von Schwellenländern besteht, die insgesamt niedrigere Volatilitätsmerkmale als die breiteren aufstrebenden Aktienmärkte haben. Der Fonds investiert in Aktienwerten, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Um eine dem Referenzindex ähnliche Rendite zu erzielen, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds Large Cap USA

Aktienfonds Large Cap USA Auflegung: 30.11.2012

30.11.2012 Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland

Blackrock Asset Management Ireland ISIN: IE00B6SPMN59

IE00B6SPMN59 Performance YTD: -9,00%

-9,00% Performance 1 Jahr: 5,63%

5,63% Performance 3 Jahre: 14,64%

14,64% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,65

0,65 Sum. lfd. Kosten: 0,21%

0,21% Tracking Error 1 Jahr: 5,97

5,97 Volatilität 1 Jahr: 12,02%

12,02% Volumen in Mio. EUR: 1435

Kurzbeschreibung: Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung eine Rendite an, welche die Rendite des S&P 500 Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der S&P 500 Minimum Volatility Index strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im S&P 500 Index mit den niedrigsten absoluten Renditeschwankungen an.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Aktienfonds All Cap Welt

Aktienfonds All Cap Welt Auflegung: 30.11.2012

30.11.2012 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B8FHGS14

IE00B8FHGS14 Performance YTD: -2,36%

-2,36% Performance 1 Jahr: 8,92%

8,92% Performance 3 Jahre: 14,61%

14,61% Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,92

0,92 Sum. lfd. Kosten: 0,33%

0,33% Tracking Error 1 Jahr: 7,54

7,54 Volatilität 1 Jahr: 10,77%

10,77% Volumen in Mio. EUR: 3581

Kurzbeschreibung: Anlageziel ist eine Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des MSCI World Minimum Volatility Index widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktien, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im MSCI World Index (Parent-Index) mit der niedrigsten absoluten Renditevolatilität an, vorbehaltlich einer Risikostreuung. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Industrieländern weltweit.