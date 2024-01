Knapp 20 Prozent hat der MSCI-Weltaktienindex im vergangenen Kalenderjahr in Euro gerechnet zugelegt – angeführt vom als „glorreiche Sieben“ gefeierten Technologie-Septett Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Fast 90 Prozent Plus sind es seit Anfang 2017, also seit Beginn der ersten von DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf abgeschlossenen ETF-Wette. Damit steigt der Wert des zur Hälfte aus dem iShares MSCI World bestehenden Depots seines Wett-Kontrahenten Christian Kirchner per Ende 2023 auf 70.408,71 Euro (siehe Tabelle auf der nächsten Seite). Wachtendorfs eigenes Depot, bestückt mit den aktiv gemanagten Bausteinen Carmignac Patrimoine und Nordea Stable Return, kommt dagegen gerade einmal auf 52.180, 90 Euro.

Alles aus und vorbei also, drei Jahre vor dem Zieleinlauf? Wer das so sieht, sei an den Ausgang des berühmten, 1960 gedrehten Hollywood-Western „Die glorreichen Sieben“ erinnert, dem das Erfolgsgespann der vergangenen Börsenjahre seinen Namen verdankt: Vier der revolverschwingenden Titelhelden sind am Ende tot, und auch die Überlebenden fühlen sich nicht als Sieger. Im Gegenteil. „Wir haben verloren. Wir verlieren immer“, raunt Yul Brynner Co-Star Steve McQueen zu, ehe beide die Pferde herumreißen und ihren letzten verbliebenen, von Horst Buchholz verkörperten Kompagnon am Schauplatz des blutigen Geschehens zurücklassen.

Was im klassischen Western der Tod durch eine Kugel ist, nennt sich an der Börse Pleite oder Bankrott. Alphabet, Apple oder Microsoft ein Fall für den Konkursverwalter? Ein derartiges Schreckensszenario an die Wand zu malen, entbehrt wohl jeglicher Grundlage. Nichtsdestotrotz könnte den „glorreichen Sieben“ angesichts der mittlerweile erreichten Bewertungen ein ähnliches Schicksal bevorstehen wie den Anfang der 1970er Jahre in den USA als Wachstums-Stars vergötterten „Nifty Fifty“. Kaum jemand konnte sich damals vorstellen, dass es für die „schicken Fünfzig“ – unter anderem Coca-Cola, General Electric, IBM, McDonalds und Texas Instruments – an der Börse nicht weiter überdurchschnittlich nach oben geht. Tatsächlich brachen jedoch 1973 im Zuge der Ölkrise viele der zuvor heiß gesuchten Titel um mehr als 50 Prozent ein und brauchten anschließend viel länger als andere, um wieder in die Spur zu kommen.

Was das Abwärtspotenzial angeht, so haben Fans der „glorreichen Sieben“ in der jüngeren Vergangenheit durchaus schon ihre Erfahrungen sammeln dürfen. Zwischen August 2021 und Oktober 2022 etwa brach der Kurs der Facebook-Mutter Meta von 384 US-Dollar auf 88 Dollar ein. Danach ging es jedoch ebenso rasch wieder bergauf. Eine Garantie, dass sich ein solches Szenario nach dem nächsten Einbruch wiederholt, gibt es jedoch nicht. Und was ist, wenn eine fundamental durchaus nachvollziehbare Schwäche der langjährigen Zugpferde auf weitere prominente und von Millionen Anlegern gehaltene Aktien im MSCI World überspringt? Droht dem Index dann eine ähnliche Hängepartie wie zwischen 2000 und 2014, als er um gerade einmal 20 Prozent zulegen konnte? Kumuliert über 15 Jahre wohlgemerkt, nicht pro Jahr wie 2023.

So berechtigt derartige Gedankenspiele auch sein mögen – noch sind sie nichts weiter als das: Gedankenspiele. Bislang ist von Wachtendorfs Markterwartungen, die ihn Ende 2016 zum Abschluss seiner ersten Wette animierten, lediglich eine eingetreten. Nämlich die, dass ein ETF auf einen europäischen Rentenindex wie den Barclays Capital Euro Aggregate Bond Anfang 2017 ein denkbar schlechtes Investment gewesen wäre. Abzulesen ist das am gleichnamigen ETF von iShares in Kirchners Depot, der nach dem Anleihen-Crash von 2022 trotz einer zaghaften Erholung im Folgejahr noch immer mit mehr als 5 Prozent im Minus liegt.

In den beiden anderen, bis Ende 2027 laufenden und mit echtem Geld unterfütterten Sparplan-Wetten liegen momentan ebenfalls die ETF-Depots vorn – was überwiegend auf die markante Schwäche vieler Nebenwerte in den aktiv gemanagten Bausteinen zurückgeht. Doch auch dort ist das Rennen keineswegs entschieden. Blickt er zudem auf die Bewertungen, fühlt sich Wachtendorf mit seinen Small-Cap- und Value-Fonds um ein Vielfaches besser für die Zukunft aufgestellt als mit einem ETF auf den MSCI World.

Nachfolgend die aktuellen Depotbestände aller drei ETF-Wetten:

ETF-Wette 1 (Detail-Infos siehe hier)

ETF-Depot Christian Kirchner

(Einmalanlage) Vorteil Kirchner (Vorsprung: 18.227,81 Euro beziehungsweise 36,4 Prozentpunkte)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 01/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent) iShares MSCI World IE00B0M62Q58 25.000,00 46.787,48 87,1 iShares Euro Aggregate Bond IE00B3DKXQ41 25.000,00 23.621,23 -5,5 Summe/Wertzuwachs 50.000,00 70.408,71 40,8

Mischfonds-Depot Egon Wachtendorf

(Einmalanlage)

Fondsname ISIN Kaufbetrag 01/17 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent) Carmignac Patrimoine FR0010135103 25.000,00 25.341,34 1,4 Nordea Stable Return LU0255639139 25.000,00 26.839,56 7,4 Summe 50.000,00 52.180,90 4,4

ETF-Wette 2 (Detail-Infos siehe hier)

ETF-Depot Henning Schmidt

(Sparplan) Vorteil Schmidt (Vorsprung: 752,99 Euro beziehungsweise 5,2 Prozentpunkte)

Globalfonds-Depot Egon Wachtendorf

(Sparplan)

Regionalfonds-Depot Sven Stoll

(Sparplan)

ETF-Wette 3 (Detail-Infos siehe hier)

ETF-Depot Henning Schmidt

(Sparplan) Vorteil Schmidt (Vorsprung: 2.205,79 Euro beziehungsweise 15,3 Prozentpunkte)

Fondsname ISIN Kaufsumme seit 01/18 (in Euro) Aktueller Stand (in Euro) Zuwachs (in Prozent) Dimensional World Equity Fund EUR IE00B53RD369 14.400,00 18.784,51 30,4 Summe 14.400,00 18.784,51 30,4

Spezialitätenfonds-Depot Egon Wachtendorf

(Sparplan)

Quelle: FWW und real geführte Sparplan-Depots der Wett-Teilnehmer, Stichtag 29. Dezember 2023.