Europäische Fonds und ETFs sammelten laut Morningstar im ersten Quartal 184 Milliarden Euro ein. Doch der März erzählt eine andere Geschichte – und zeigt, wer die Verlierer sind.

Morningstar-Überblick Q1 2026 Europas ETF-Markt: Wer im ersten Quartal gewann – und wer verlor

Nach einem starken Jahresstart verzeichneten die europäischen Fondsmärkte im März spürbare Mittelabflüsse.

184,2 Milliarden Euro in drei Monaten – der europäische Fonds- und ETF-Markt startete stark ins Jahr 2026. Das zeigt der aktuelle Morningstar-Überblick. Hinter der Zahl steckt allerdings ein zweigeteiltes Quartal.

Der eskalierende Nahost-Konflikt trieb Anleger im März in die Defensive – nicht in den Ausstieg, aber ins Abwarten. Statt umzuschichten, parkten viele ihr Kapital in Cash. Das Ergebnis: Abflüsse von 18,7 Milliarden Euro allein in diesem Monat. Das Gesamtvermögen in europäischen Fonds und ETFs sank von einem Februarhoch von knapp 14,9 Billionen Euro auf 14,0 Billionen Euro zum Quartalsende – und lag damit unter den 14,4 Billionen Euro vom Jahresende 2025.

Passiv hält 65 Prozent der Zuflüsse

Die strukturelle Verschiebung hin zu passiven Strategien setzte sich im ersten Quartal weiter fort. Von den 184,2 Milliarden Euro flossen laut Morningstar 120 Milliarden in passive Fonds – rund 65 Prozent der Gesamtzuflüsse. Besonders auffällig: Allein 108 Milliarden Euro davon gingen in passive Aktienstrategien, fast ausschließlich in ETFs. Aktive offene Aktienfonds verloren hingegen 12,7 Milliarden Euro.

Anders sieht es im Anleihenbereich aus. Dort blieben aktiv verwaltete Fonds klar bevorzugt. Sie sammelten 49,1 Milliarden Euro ein. Anleger vertrauen hier offenbar lieber auf aktives Management, um die anhaltende Unsicherheit zu navigieren. Globale flexible Anleihenfonds zogen 8,8 Milliarden Euro an, nach 60 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2025.

Weg von den USA, hin zu Schwellenländern

Gefragt waren im ersten Quartal vor allem globale und europäische Aktienstrategien. Globale Large-Cap-Blend- und europäische Aktien-ETFs sammelten zusammen 46,4 Milliarden Euro ein. Schwellenländer-Aktien-ETFs verzeichneten Zuflüsse von 20,1 Milliarden Euro – fast doppelt so viel wie im Vorquartal. Im März kühlte die Stimmung hier allerdings spürbar ab, als Sorgen über steigende Ölpreise und Lieferkettenunterbrechungen durch den Nahost-Konflikt aufkamen.

Auf der Verliererseite stehen wachstumsorientierte Large-Cap-Strategien – global, amerikanisch und europäisch. Sie verloren zusammen 23,3 Milliarden Euro. Diese Kategorien sind oft technologielastig, und Technologie-ETFs standen im ersten Quartal besonders unter Druck.

KI-Begeisterung kühlt sich ab

Erstmals seit mehr als einem Jahr verzeichneten sie laut Morningstar Mittelabflüsse – minus 5,3 Milliarden Euro. Besonders betroffen: Software- und Dienstleistungsunternehmen. Hardwarewerte wie Halbleiterhersteller hielten sich vergleichsweise besser, konnten den negativen Trend aber nicht aufhalten. Besonders interessant: Auch Künstliche Intelligenz und Big Data drehten von leichten Zuflüssen im Schlussquartal 2025 ins Minus – trotz anhaltender medialer Aufmerksamkeit für das Thema.

Ebenfalls weiter unter Druck: Themen-ETFs insgesamt. Sie verloren 4,1 Milliarden Euro – weniger als die 9,1 Milliarden im Vorquartal, aber seit Mitte 2023 summieren sich die Abflüsse aus diesem Segment laut Morningstar auf 114 Milliarden Euro. Eine Ausnahme bildeten Sicherheits- und Verteidigungs-ETFs, die 2,7 Milliarden Euro anzogen. Der Wisdomtree Europe Defense ETF (ISIN: IE0002Y8CX98) allein verzeichnete Zuflüsse von 1,1 Milliarden Euro.

Blackrock holt sich das Löwenstück

Auf Anbieterebene dominierte Blackrock mit Abstand. Die Gesellschaft sammelte 34 Milliarden Euro ein – den Großteil über die iShares-ETF-Plattform. Auf den Plätzen zwei bis vier folgten Amundi mit 16,3 Milliarden Euro, UBS mit 14,3 Milliarden Euro und Vanguard mit 13,1 Milliarden Euro.

Das verbindende Element der Top-Vier: ein starkes passives Angebot. Auf der anderen Seite führte Morgan Stanley mit Abflüssen von 3,2 Milliarden Euro die Verlierertabelle an – Morningstar zufolge ein Problem, das ausschließlich aktiv verwaltete Aktienfonds betraf.