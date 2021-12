ETFGI-Statistik Das sind die wichtigsten ETF-Gesellschaften Europas

Die gegenwärtig starken Absatzzahlen von Indexprodukten sieht ETFGI-Leiterin Deborah Fuhr den gegenwärtigen Marktumbildungen geschuldet: Privatanleger griffen durch den Trend zur digitalen Vermögensberatung in letzter Zeit immer häufiger zu Indexprodukten. Institutionelle Anleger ersetzten Future-Wetten vermehrt durch ETF-Investments – und Finanzberater nutzten bevorzugt Indexfolger, um ihre Multi-Asset-Portfolios zu bestücken.Die am häufigsten gewählten Indizes, auf die in Europa erhältliche ETFs laufen, sind der MSCI World, in dessen Produkte 23,2 Prozent des Vermögens angelegt sind. An zweiter Stelle steht der Euro Stoxx mit 22,1 Prozent Anteil, gefolgt von Dow Jones Industrial Average mit 12,4 Prozent und dem FTSE 100 mit 9,6 Prozent Anteil.