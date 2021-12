ETFlab legt Pfandbrief-ETF auf

Pfandbriefe sind Anleihen, die die ausgebende Bank durch ebenfalls herausgegebene Hypothekenkredite besichert. Diese Kredite müssen wiederum mit Immobilien besichert sein. In Sachen Risiko und Rendite rangieren Pfandbriefe zwischen normalen Bankanleihen und Bundesanleihen.Der neue ETF kostet eine jährliche Verwaltungsvergütung von 0,09 Prozent. So günstig ist bisher nur der Pfandbrief-ETF von Konkurrent iShares (WKN: 263526). Alle anderen in Deutschland gehandelten ETFs sind teurer.