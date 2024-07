Podcast „Expedition Investment" ETFs, Aktien, Anleihen: Thomas Kehl und Ferat Öztürk geben die besten Tipps

In der zweiten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2" geht es um das Thema „MSCI, what? Diese großen Indizes solltest du kennen". Die Moderatoren Birte und Martin beantworten mit Hilfe von Thomas Kehl („Finanzfluss") und Ferat Öztürk (Xtrackers by DWS) die wichtigsten Fragen.

Die Reise in die weite Welt der Finanzen geht weiter! In der zweiten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2" wird wertvolles und nützliches Basiswissen vermittelt, das Privatanlegern eine große Hilfe ist. Mit einer Mischung aus Storytelling, Reportage und Interview werfen die beiden Moderatoren Birte Penshorn und Martin Vornweg-Brückner einen Blick auf die großen und berühmtesten Indizes der Welt. Neben MSCI World oder S&P500 wird geklärt, warum es eigentlich tausende verschiedene Indizes in der Welt der Aktien und Anleihen gibt und wie man sich als Anfänger strategisch mit seinem Portfolio aufstellen sollte. Gemeinsam mit den Experten Thomas Kehl und Ferat Öztürk werden dabei unter anderem folgende Fragen geklärt:

Wie gut muss ich als Anleger*in die unterschiedlichen Indizes kennen? Was spricht für den einen/für den anderen? Hilfe, zu viele Indizes! Wie behalte ich den Überblick? TER, Volatilität, Sharpe Ratio, Tracking Error: Welche weiteren Begriffe sollte ich kennen?

Auf der Suche nach Antworten, bekommen Birte und Martin in dieser Folge kompetente Unterstützung von:

Thomas Kehl: Sein Herzensthema ist die Welt der Finanzen. Seit er 2016 mit Arno Krieger das Unternehmen „Finanzfluss" gegründet hat, steht er regelmäßig vor der Kamera oder am Mikrofon. Auf YouTube und im Podcast erklärt er Einsteigern und Fortgeschrittenen die Welt der Finanzen, kommentiert die neuesten Trends am Markt oder interviewt Experten. Hier begeistert er mittlerweile über 3 Millionen Menschen im Monat für die Themen Finanzen & Geldanlage. Der gelernte Bankkaufmann studierte Finanzen und BWL an der Frankfurt School of Finance and Management und der ESCP Europe in Paris und London und arbeitete mehrere Jahre als Investmentbanker.

Ferat Öztürk: Arbeitet bei Xtrackers by DWS in Frankfurt in der Position als Head of Passive Sales Digital Distribution EMEA. Er leitet den Vertrieb von Xtrackers-ETFs über digitale Kanäle in ganz Europa und ist auf dem Gebiet einer der führenden Experten in Deutschland.

Hier geht es zur zweiten Folge von „Expedition Investment – Staffel 2":

Die zweite Staffel von „Expedition Investment" wird gesponsert von Xtrackers by DWS und MorgenFund.