DAS INVESTMENT: Frau Baron, die Anleger befinden sich derzeit in einer volatilen Marktphase. Warum glauben Sie, dass ETFs weiterhin eine gute Möglichkeit sein können, um am Markt zu partizipieren?

Caroline Baron: Es handelt sich um sehr kosteneffiziente, flexible und transparente Instrumente. Immer mehr ETFs werden zudem aktiv gemanagt; auf diese Weise lässt sich Volatilität gewinnbringend nutzen. Auch die Anleger selber wissen, dass sich ihnen in volatilen Marktphasen beträchtliche Chancen bieten. Daher war 2023 ein Rekordjahr für Kapitalzuflüsse in ETFs. Und das wird so weitergehen. Wir sehen weiterhin einen Aufwärtstrend bei der Umsetzung von Anlagestrategien mit ETFs.

Aktive Anleihe-ETFs sind derzeit das große Thema. Die Zinsen scheinen in den USA und in der Eurozone ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Warum könnten Renten-ETFs auch in Zukunft interessant sein

Baron: Marktteilnehmer haben in 2023 sowohl verstärkt in gemanagte Anleihe-ETFs als auch in gemanagte Aktien-ETFs investiert: In den USA gingen 25 Prozent der Kapitalzuflüsse in aktiv gemanagte ETFs. In Europa zeigt sich ein etwas anderes Bild. Hier finden derzeit 5 bis 6 Prozent der ETF-Zuflüsse den Weg in aktiv gemanagte ETFs. Anleihe-ETFs, die 20 bis 30 Prozent des gesamten ETF-Marktes ausmachen, sind ein großes Thema, weil sie durch die Geldpolitik in den USA und Europa im Aufwind sind. Die Zuflüsse in 2023 haben sich daher gegenüber 2022 nahezu verdoppelt. Auch 2024 wird ein interessantes Jahr für Fixed-Income-ETFs. Vor allem aktive Ansätze werden gefragt sein. Anleger wollen über die jeweilige Benchmark hinauskommen und die gesuchte Überrendite erzielen.

Franklin Templeton gehört zu den zehn größten Anbietern von aktiven ETFs in Europa. In der Vergangenheit haben wir uns auf Fixed-Income-ETFs spezialisiert, uns ist hier der Aufbau einer starken Marke gelungen. So haben wir zum Beispiel ein Vehikel für die kurzfristige Cash-Allokation entwickelt, das den Anlegern hilft, ihre Cash-Positionen besser zu verwalten und ihre Barmittel schnell umzuschichten, um die sich bietenden Chancen zu nutzen.

Welche weiteren Trends beobachten Sie derzeit im ETF-Geschäft?

Baron: Hier sind grüne Anleihen als wichtiges Thema zu nennen, sie ziehen die wachsende Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Das Jahr 2023 hat das Interesse des Marktes geweckt, auch wenn die traditionell lange Duration der Anlageklasse im vergangenen Jahr eine Herausforderung darstellte. Weil diese Anleihen in der Breite neu auf den Markt kommen, kann ein aktiver Ansatz besonders Sinn machen. Vor allem, weil Investoren verstärkt auf die Qualität der begebenen Anleihen achten. Wir haben einen guten und umfassenden Überblick über die verschiedenen Unternehmen und sind in der Lage, die relevanten Anleihen auszuwählen, die unserer Meinung nach eine starke „grüne Glaubwürdigkeit“ aufweisen. Angesichts des anhaltenden Interesses an Nachhaltigkeit ist es unsere Pflicht als Produktanbieter, zusätzliche Strategien in diesem Bereich anzubieten, zum Beispiel unter anderem mehrere auf bestimmte Regionen abzielende Paris Aligned Ucits ETF an, einen Lösungsansatz, mit dem Anleger im Sinne des Pariser Abkommens die Dekarbonisierung der Wirtschaft unterstützen können. Anleger, die ihr Portfolio nachhaltiger ausrichten wollen, greifen zu unseren kosteneffizienten Produkten.

Franklin Templeton als ETF-Anbieter: Was hebt Sie von anderen Anbietern ab?

Baron: Alle unsere ETFs zeigen bestimmte einzigartige Merkmale. Beispielsweise unsere ETFs auf einzelne Schwellenländer. Wir haben Länder-ETFs auf Indien, China, Brasilien, Taiwan und Südkorea aufgelegt, die aus Kostensicht mit 0,09 bis 0,19 Prozent weit unter dem Durchschnitt der ETFs anderer Anbieter liegen. Interessant finden unsere Kunden aktuell auch einen ETF, mit denen sie auf die Entwicklung von Asien setzen können, ohne China oder Japan dabeihaben zu müssen. Viele Anleger beobachten China aktuell nur von der Seitenlinie und setzen stattdessen auf Indien: 2023 haben wir großes Interesse am Subkontinent wahrgenommen. Für Indien sprechen unter anderem die Demografie und die wirtschaftsfreundliche Politik.

Worauf sollte man beim Kauf eines ETFs achten? Welche Fallstricke sehen Sie bei ETF-Anlagen?

Baron: Investoren sollten sich immer vorab mit dem Markt und den sich darin bewegenden Unternehmen beschäftigen, bevor sie investieren. Man muss wissen, was man kauft. Es gilt, vorsichtig zu bleiben und auch eine gewisse Standfestigkeit mitzubringen. Anleger sollten außerdem einen langfristigen Anlagehorizont in den Blick fassen, um Konjunkturzyklen bestmöglich nutzen zu können.

Der europäische ETF-Markt gilt als umkämpft. Wie will Franklin Templeton ETF-Kunden von seinem Produktportfolio überzeugen?

Baron: Franklin Templeton ist seit mehr als 75 Jahren in der Tiefe an den Märkten unterwegs. Wir kennen uns gut aus mit den jeweiligen Spezifika in den einzelnen Volkswirtschaften und haben uns frühzeitig als Stockpicker einen Namen gemacht. Unsere ETF-Sparte profitiert von unserem umfassenden lokalen Know-how, das uns von anderen Mitbewerbern abhebt. Insgesamt verwaltet Franklin Templeton rund um die Welt über 1.600 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen, unsere 1.400 Anlageexperten verwalten Portfolios für Kunden in über 150 Ländern. Ich kenne keinen anderen Asset Manager, der so global arbeitet wie wir.

Dank unserer Größe können wir auch im ETF-Bereich eine Vielzahl von Strategien anbieten, die von aktiven über faktorbasierten bis hin zu passiven Ansätzen reichen und das gesamte Spektrum an Anlagemöglichkeiten abdecken. Wir haben Lösungen entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse von privaten und institutionellen Kunden eingehen. Und wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Unterstützungsleistungen, die auf einer globalen Vertriebsplattform, technologiebasierten Tools und umfassenden Mehrwertdiensten aufbauen.

Das bieten andere auch.

Baron: Wir hören von Investoren, dass sie auch bei Anbietern von Kapitalanlagelösungen breit diversifiziert sein wollen. Sie wollen nicht alle ihre ETFs aus der Hand eines einzigen Anbieters beziehen, sondern setzen auf das spezielle Know-how von zwei oder drei Anbietern, die qualitativ hochwertige, gezielte Produkte im Portfolio haben, bei denen andere nicht mithalten können. Wir hören von unseren Kunden, dass sie einen ausgeprägten Wunsch nach Added Value, Innovation und Service haben.