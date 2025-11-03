An einem sonnigen Spätsommertag in Frankfurt sitzt Markus Weis in einem Konferenzraum des One Towers in Frankfurt und erklärt die Welt der Exchange Traded Funds. Nicht mit komplizierten Charts oder endlosen Zahlenkolonnen, sondern mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit: „Wir haben den ersten ETF der USA aufgelegt. 600 Milliarden US-Dollar stecken heute darin.“ Eine Pause. „Aber nicht jeder weiß das – in Deutschland haben wir in Sachen Bekanntheit noch Potenzial.“

Das ist das Paradox von State Street: International ein Gigant mit fünf Billionen Dollar verwaltetem Vermögen, in Deutschland hingegen nicht sehr bekannt. Weis, seit drei Jahren dabei, soll das ändern. Nicht mit Getöse, sondern mit ETFs für alle, zu Preisen, bei denen selbst die Konkurrenz nervös wird.

Die Effizienz-Maschine

Drei Basispunkte für einen S&P 500 ETF – das ist die Überzeugung von State Street Investment Management, die Skaleneffekte weiterzugeben. „Das geht nur, weil wir eine Plattform haben, die unglaublich effizient ist“, erklärt Weis.

Was nach Konzernsprech klingt, ist in Wahrheit eine spannende Transformation: State Street Investment Management (ehemals Global Advisors) hat vor wenigen Monaten ein Rebranding hinter sich. Neuer Name, ein Logo in Ultramarin-Blau: Die Umbenennung ist Teil einer Vereinheitlichung innerhalb der State Street Corporation. Das Unternehmen will intern und extern einheitlicher auftreten und die Verzahnung zwischen Asset Management und den Verwahrungsdienstleistungen verstärken. Und nutzt seine Position als einer der weltgrößten Depotbanken, um die Kosten im Asset Management zu drücken.

DAS INVESTMENT: Bleibt bei einem ETF mit drei Basispunkten TER überhaupt noch was hängen?

Markus Weis: Bei einer Gesamtkostenquote von drei Basispunkten ist die Marge gering. Aber dank unserer Effizienz arbeiten wir dennoch profitabel.

DAS INVESTMENT: Das sollte bei einem 600-Milliarden-ETF auch der Fall sein.

Weis: Machen Sie sich keine Sorgen – bei der Größenordnung verdienen wir auch bei drei Basispunkten. Aber zur Wahrheit gehört auch: Viel tiefer kann es nicht mehr gehen.

Es ist die Kunst der Skalierung: Bei 600 Milliarden Dollar in einem einzigen ETF reichen minimale Margen. Aber Weis denkt weiter. Während andere ETF-Anbieter versuchen, ihre eigenen Produkte zu pushen, baut State Street eine Art Maschinenraum für die gesamte Branche.

„ETFs as a Service" nennt Weis das Konzept, bei dem State Street für andere Anbieter die komplette Infrastruktur bereitstellt. „Wenn ein Asset Manager oder eine Bank sagt, wir wollen ETFs, aber kennen uns damit eigentlich nicht aus, dann sind wir ein zuverlässiger Partner.“ Die italienische Bank Fideuram macht es vor: Fünf Milliarden Euro werden verwaltet, ohne selbst die komplexe ETF-Maschinerie aufbauen zu müssen.

Es ist ein Geschäftsmodell, das in Deutschland gerade erst ankommt. „Wir haben gerade neue Teams aufgestellt, die wirklich dezidiert an diesem Thema arbeiten, gibt Weis zu. „In Deutschland und in Europa – denn das ist ein Win-Win-Modell" Während Xtrackers mit Scalable und DJE bereits Deals gemacht hat, arbeitet State Street noch im Hintergrund. „Wir sind vielleicht aktuell auch ein bisschen wählerisch bei den Partnerschaften“, räumt Weis ein.

Der Retail-Nachzügler

Was Weis besonders umtreibt, ist der Wandel der Zielgruppen. Seine Analyse ist schonungslos:

DAS INVESTMENT: Welche Marktanteile prognostizieren Sie realistisch in fünf Jahren im DACH-Raum?

Weis: Das ist natürlich schwierig. Wir sind groß und wir haben Skaleneffekte, die wir an Kunden weitergeben können, aber auch der Wettbewerb ist intensiv. Wir wollen wachsen und durch innovative Produkte weitere Marktanteile gewinnen.

DAS INVESTMENT: Wo liegt das größte Wachstum?

Weis: Bei den digitalen Vertriebskanälen und bei Privatanlegern. Als ich vor drei Jahren begonnen habe, gab es noch vergleichsweise wenig von uns. Klar, unsere ETFs wurden an Börsen gehandelt und es gab kleine Bestände bei dem ein oder anderen Online-Broker, aber ansonsten waren wir eher unterrepräsentiert.

State Street hat seinen Flow-Share aber seitdem mehr als verdoppelt, wie Weis betont.

Die Aktive-ETF-Skepsis

Während alle Welt über aktive ETFs spricht, bleibt Weis diesbezüglich zurückhaltend. „Es gibt von S&P die Spiva-Studie“, führt er aus, „auf zehn Jahre gibt es nur eine Handvoll der aktiven Manager, die den S&P 500 outperformen.“ Seine Schlussfolgerung: „Es ist eine große Wette, ein aktives Produkt zu nutzen.“

Für die aktiven Manager selbst sieht er das Geschäft mit aktiven ETFs kritisch: „Am Ende des Tages ist das für die meisten Aktiven gar nicht so spannend, weil sie einen Großteil der Marge verlieren. Es gibt Produkte, mit denen sie heute deutlich mehr verdienen. Sie müssten mit ETFs erst einmal von heute 0,8% TER auf klassische Fonds auf 0,2% TER auf ETF runtergehen.“

Der Preiskampf

Stattdessen setzt State Street lieber auf smartere passive Konzepte. Der jüngste Wurf: Quality Aristocrats basierend auf Free Cashflow. „Das ist die einzige Kennzahl, die sich nicht so schnell verwässern lässt wie andere buchhalterische Kennzahlen“, erklärt Weis.

Nach nur neun Monaten liegt das Produkt für US Aktien bei über 500 Millionen Dollar.

Dagegen liegt der globale Quality Aristocrats ETF nur bei 33 Millionen. „Man sollte das nicht unterschätzen – wir haben bislang im deutschen Markt noch gar nicht begonnen, das Produkt wirklich intensiv zu vermarkten“, erklärt Weis die auffällige Diskrepanz.

Die Zukunft sieht Weis differenziert.

DAS INVESTMENT: Vanguard macht ETFs bei Trade Republic kostenlos. Wie verdient die Branche da noch Geld? Oder geht es nur noch um Marktanteile, auf Biegen und Brechen?

Weis: Es ist nicht meine Aufgabe, Entscheidungen von Wettbewerbern zu kommentieren. Grundsätzlich ist es wichtig, zu sehen, dass die Branche nach wie vor enorm wächst.

DAS INVESTMENT: Glauben Sie, dass deswegen die Zukunft nur noch primär in aktiven ETFs liegt?

Weis: Ich glaube, dass man die ganzen Core-Building-Blocks sehr, sehr günstig bekommen wird. Vielleicht fallen da die Preise noch ein bisschen. Aber Core ist günstig und dann gibt es eben Satellites, wo die Marge anders ist."

Diese Zweiklassen-Gesellschaft – Core-ETFs mit Minimalmargen, Satelliten-Produkte als Ertragsbringer – hat State Street verinnerlicht. „Manche halten sich nur im Satellite-Segment auf", sagt Weis. „Wir können beides.“

Es ist ein Geschäftsmodell, das die ursprüngliche DNA der ETFs nicht vergessen hat. Denn was heute als Revolution der Geldanlage gefeiert wird, war einst ganz anders gedacht: „Der erste ETF, den wir 1993 aufgelegt haben, war ein Trading-Instrument“, erinnert Weis. Erst in den letzten zehn Jahren hätten Privatanleger daraus ein Buy-and-Hold-Vehikel gemacht.

Die Zahlen zeigen, dass beide Welten koexistieren: Der größte State-Street-ETF in den USA wird täglich mit einem höheren Volumen gehandelt als die Apple-Aktie. An manchen Tagen fließen 5 Milliarden Dollar rein, an anderen 5 Milliarden raus. „Bei einem Vehikel dieser Größe sind solche Volumina etwas ganz Normales“,

Das unsichtbare Imperium

Am Ende des Gesprächs schließt sich der Kreis. State Street bleibt die Infrastruktur im Hintergrund, der Enabler für andere. „One State Street" heißt das intern – Custody, Trading, Asset Management als Einheit. Es ist die Symbiose eines Geschäfts, in dem jeder Basispunkt zählt und die Infrastruktur über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. So wird State Street womöglich nie die lauteste Stimme im deutschen ETF-Markt sein – aber vielleicht die mit dem profitabelsten Maschinenraum.