Auf und Ab beim ETF-Marktpreis Wenn die Börse ruht, schläft der ETF nicht

Einkaufsstraße in Seoul: Ein beispielsweise auf Südkorea ausgerichteter ETF kann uneingeschränkt auf Handelspolitik, geopolitische Entwicklungen, Wirtschaftsdaten oder Bewegungen an den globalen Märkten reagieren.

Der August hat Anlegern erneut vor Augen geführt, wie schnell sich die Aussichten für einen Auslandsmarkt ändern können, während die dortige Börse geschlossen ist: Zu den geopolitischen Ereignissen, die die beiden großen asiatischen Aktienmärkte beeinflussten, gehörten neue Unsicherheiten über die US-chinesischen Zölle sowie die überraschende Verkürzung der gemeinsamen Militärübungen von USA und Südkorea.

Dina Ting, Head of Global Index

Portfolio Management

bei Franklin Templeton

Welchen Wert hat also ein börsengehandelter Fonds (ETF), der Zugang zu Märkten in anderen Teilen der Welt bietet – vor allem dann, wenn diese Märkte nicht gleichzeitig auf Nachrichten reagieren können? Wie wird der tatsächliche Wert eines globalen ETFs ermittelt, wenn der entsprechende Auslandsmarkt geschlossen ist?

Ein globaler ETF kann auch dann noch an seiner Börse gehandelt werden, wenn die Märkte für die zugrunde liegenden Wertpapiere bereits geschlossen sind. Ein auf Südkorea oder China ausgerichteter ETF kann beispielsweise weiterhin auf Handelspolitik, geopolitische Entwicklungen, Wirtschaftsdaten oder Bewegungen an den globalen Märkten reagieren. Dies erklärt ein Phänomen, das Anlegern mitunter rätselhaft erscheint: die Abweichung des Marktpreises eines Fonds von seinem ausgewiesenen Nettoinventarwert (NIW) – und die Rolle des Fair Value Pricing.

Zwei verschiedene Preise, zwei verschiedene Zeiten

Ein ETF verfügt im Wesentlichen über zwei Wertmaßstäbe. Der Marktpreis entspricht dem Preis, den Anleger an einer Börse für die Anteile zu zahlen bereit sind. Er ändert sich während des Handelstages fortlaufend. Der Nettoinventarwert (NIW) hingegen entspricht dem berechneten Wert der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere.

Nehmen wir an, koreanische Aktien beenden den Handelstag mit einem Plus von 3 Prozent. Einige Stunden später führen neue Nachrichten zu einem starken Einbruch der weltweiten Aktienkurse. Der koreanische Markt ist geschlossen und kann nicht reagieren. Der ETF hingegen wird weiterhin gehandelt. Market Maker und andere Anleger können die neuen Informationen unmittelbar in den ETF-Preis einbeziehen.

Der Marktpreis des ETFs kann dadurch sinken, obwohl der auf den koreanischen Schlusskursen basierende NIW den vorherigen Anstieg von 3 Prozent weiterhin widerspiegelt. Es kann also der Eindruck entstehen, der ETF werde mit einem erheblichen „Abschlag“ gegenüber seinem NIW gehandelt. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass der ETF falsch bewertet ist. Vielmehr stellt der ETF eine Kursbildung in Echtzeit bereit.

Bewertung zum beizulegenden Zeitwert

Viele globale Fonds begegnen dieser zeitlichen Diskrepanz mit einer Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value Pricing, FV-Pricing). Anstatt lediglich die Schlusskurse des lokalen Marktes zu verwenden, schätzt eine FV-Methodik, wie die Wertpapiere gehandelt worden wären, wenn ihr Heimatmarkt geöffnet geblieben wäre.

Der Begriff „Fair Value“ sollte allerdings nicht mit einem eindeutig richtigen Wert verwechselt werden. Der lokale Schlusskurs ist ein beobachtbarer Marktpreis, der FV dagegen eine modellbasierte Schätzung. Da es keinen einheitlichen Branchenstandard gibt und unterschiedliche Methoden unterschiedliche Eingangsdaten verwenden, können die Ergebnisse variieren.

Für autorisierte Marktteilnehmer (APs)1 und Market Maker2 kann das problematisch sein, wenn proprietäre FV-Modelle nicht vollständig transparent oder unabhängig replizierbar sind. Müssen sie zusätzliche Unsicherheiten bei der Bewertung einkalkulieren, können sich diese letztlich in höheren Handelskosten niederschlagen.

Eine aktuellere Schätzung bedeutet nicht automatisch einen transparenteren Preis

Fair Value kann zudem die Beurteilung der tatsächlichen Indexnachbildung erschweren. Verwendet der Index lokale Schlusskurse, während der NIW des ETFs modellbasierte Fair-Value-Anpassungen enthält, kann ein Teil der Tracking-Differenz allein auf unterschiedliche Bewertungsmethoden zurückzuführen sein – und nicht auf Entscheidungen des Portfoliomanagements.

Die genaue Nachbildung eines Index ist ohnehin kein rein automatisierter Prozess. Portfoliomanager müssen Umschichtungen, Unternehmensereignisse, Zahlungsströme und den Handel über verschiedene Märkte hinweg steuern. Ein einheitlicher Bewertungsansatz kann Anlegern dabei einen besseren Einblick in die Effektivität dieser Arbeit geben.

Wir sind daher der Ansicht, dass globale ETFs nicht zwangsläufig täglich systematisch zum beizulegenden Marktwert bewertet werden müssen. Unser Index-Ansatz legt besonderen Wert auf Transparenz und Konsistenz – sowohl bei der Bewertung eines ETFs als auch bei der Frage, wie effektiv das Portfoliomanagement das von Anlegern erwartete Indexengagement bereitstellt.

Hinzu kommt ein praktisches Problem bei Märkten wie Indien und Südkorea: Die für bestimmte ETF-Transaktionen benötigten Wertpapiere können nicht immer direkt zwischen Fonds und autorisiertem Teilnehmer ausgetauscht werden. Stattdessen stellt der AP Bargeld zur Verfügung und die Wertpapiere werden nach Öffnung des lokalen Marktes gehandelt.

Wenn ein Modell also schätzt, dass sich koreanische Aktien nach Börsenschluss in Seoul deutlich bewegt haben, bedeutet das nicht, dass diese Wertpapiere tatsächlich zu diesem Kurs gekauft oder verkauft werden können. Bei Öffnung des Marktes erfolgt die Ausführung zu den dann verfügbaren Preisen. Die damit verbundenen Kosten trägt der autorisierte Teilnehmer.

Der Fair Value kann somit eine Schätzung darüber liefern, wie stark sich Preise seit Börsenschluss verändert haben könnten. Er stellt jedoch keinen Kurs dar, zu dem die zugrunde liegenden Wertpapiere tatsächlich gehandelt werden können, solange der Markt geschlossen ist.

Dies ist ein weiterer Grund, weshalb wir den Fair Value eher als Instrument denn als automatisches, tägliches Overlay betrachten. Er kann insbesondere dann eine wichtige Rolle spielen, wenn keine beobachtbaren Marktpreise verfügbar oder diese eindeutig unzuverlässig sind – etwa während Handelsaussetzungen oder erheblicher Marktstörungen. Unter normalen Marktbedingungen bieten beobachtbare Preise dagegen eine verlässliche Grundlage für die Bewertung, während der ETF-Marktpreis weiterhin neue Informationen einbeziehen kann.

Für Anleger, die globale ETFs vergleichen möchten, ist es daher wichtig, den Bewertungsprozess zu verstehen: Ist die NIW-Methodik transparent und reproduzierbar? Können APs und Market Maker die Bewertung eines Fonds nachvollziehen? Und wird der Fair Value nur dann eingesetzt, wenn keine verlässlichen beobachtbaren Preise vorliegen, oder systematisch als zusätzliche Modellierungsebene?

Da die globalen Märkte nicht in einer einzigen Zeitzone agieren, verarbeitet ein Markt häufig gerade die neuesten wirtschaftlichen, politischen oder geopolitischen Entwicklungen, während ein anderer noch „schläft“. Unserer Ansicht nach sollte es daher nicht das Ziel sein, dass alle Bewertungskennzahlen zu jedem Zeitpunkt identisch erscheinen. Entscheidend ist vielmehr ein disziplinierter und vorhersehbarer Bewertungsprozess – und die Fähigkeit eines ETFs, die Preisbildung auch dann weiterzuführen, wenn der Handel am jeweiligen Markt bereits eingestellt wurde.

1 Ein Authorized Participant (AP) ist ein großes Finanzinstitut oder ein Market Maker, das bzw. der über eine besondere rechtliche Vereinbarung mit einem ETF-Emittenten verfügt, um Anteile eines börsengehandelten Fonds direkt zu erstellen und zurückzunehmen.

2 Im ETF-Handel ist ein Market Maker ein spezialisiertes Handelsunternehmen, das fortlaufend sowohl Kauf- (Geldkurs) als auch Verkaufspreise (Briefkurs) stellt, um sicherzustellen, dass Anteile am Sekundärmarkt jederzeit einfach und schnell gekauft oder verkauft werden können.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Diese Unterlage soll ausschließlich allgemeinem Interesse dienen und ist nicht als persönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder zur Übernahme einer Anlagestrategie zu verstehen. Sie stellt auch keine Rechts- oder Steuerberatung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Aussagen und Analysen geben die aktuelle Einschätzung zum Erscheinungsdatum (oder in einigen Fällen zu einem bestimmten Datum) wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die vorliegenden Informationen stellen keine vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt dar.