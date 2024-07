ETF der Woche Spezial Die besten und schlechtesten Aktien-ETFs im zweiten Quartal 2024

Angetrieben von starken Kurszuwächsen bei Unternehmen aus der Halbleiterindustrie, setzten die US-Technologiewerte ihre Rally im zweiten Quartal fort. Gibt es angesichts der enormen Wertzuwächse überhaupt noch Bereiche, die da mithalten können? Und bei welchen Themen ging es stattdessen abwärts? Wir werfen einen Blick auf die ETFs mit der besten und schlechtesten Performance im zweiten Quartal.

© Christin Jahns mit Canva-KI

US-Technologiewerte konnten ihren Run auch im zweiten Quartal fortsetzen. Der populäre Nasdaq 100 Index schnupperte sogar an der Marke von 20.000 Punkten, konnte diese aber noch nicht nachhaltig überwinden.

Die atemberaubende Performance der US-Technologie-ETFs wurde allerdings noch von Türkei-ETFs übertroffen, die im zweiten Quartal ebenfalls kräftig an Wert zulegten.

Die besten ETF s im 2. Quartal 2024

Unter den Verlierern findet sich neben Mexiko auch so einiges, was zur Bekämpfung des Klimawandels benötigt wird, von Seltenen Erden bis hin zu sauberer Energie.

Die schlechtesten ETFs im 2. Quartal 2024

Auf den folgenden Seiten werfen wir einen genaueren Blick auf die ETFs mit der besten und schlechtesten Performance im zweiten Quartal. Klick dich durch!

Gewinner 1: Amundi MSCI Turkey Ucits ETF (Acc)

Türkische Aktien waren die Gewinner im zweiten Quartal 2024. Obwohl die türkische Lira inzwischen auf einem Rekordtief notiert, konnten Türkei ETFs, wie der Amundi MSCI Turkey ETFim zweiten Quartal um mehr als 22 Prozent an Wert zulegen. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs des thesaurierenden ETF sogar rund 44 Prozent. Türkische Aktien haben sich gut entwickelt, obwohl die Zentralbank in diesem Jahr die Zinsen erneut stark angehoben hat, um die Inflation zu senken. Dabei wurde der Leitzins mittlerweile auf 50 Prozent angehoben, während die Inflation weiter steigt und längst bei über 74 Prozent liegt. Trotz der hohen Zinsen können Anleger die Inflation mit den Zinserträgen nicht ausgleichen. In Hochinflationsländern versuchen sich Anleger daher neben Investitionen in Gold und Hartwährungen auch mit Aktieninvestments vor der dramatischen Geldentwertung zu schützen. Aufgrund der Hyperinflation werden Aktien im lokalen Aktienmarkt gekauft, was deren Kurse steigen lässt und wovon wiederum Türkei-ETFs profitieren. Der im März 2019 in Luxemburg aufgelegte Amundi MSCI Turkey ETF bildet die Wertentwicklung des MSCI Turkey Index synthetisch über einen Swap nach. Der Index selbst umfasst gerade einmal 17 Titel. Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt 0,45 Prozent per annum und das Fondsvolumen liegt bei rund 145 Millionen Euro.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Türkei

Aktienfonds All Cap Türkei Auflegung: 14.03.2019

14.03.2019 ISIN: LU1900067601

LU1900067601 Maximal Drawdown seit Auflage: 50,27%

50,27% Performance YTD: 40,89%

40,89% Performance 1 Jahr: 63,43%

63,43% Performance 3 Jahre: 148,42%

148,42% Performance 5 Jahre: 80,74%

80,74% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,43

0,43 Volatilität 5 Jahre: 35,30%

Gewinner 2: Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened Ucits ETF (Acc)

Technologieunternehmen wie Nvidia, Broadcom und Micron Technologies setzten ihren positiven Trend aus dem ersten Quartal weiter fort und blieben auf den Kauflisten der Investoren ganz oben. Vor allem Nvidia, mit 31 Prozent Gewichtung im zugrundeliegenden Index des Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF sehr prominent vertreten, trieb die Performance an. Nach einem Aktiensplit überholte Nvidia kurzfristig sogar Microsoft und Apple und stieg zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf. Der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF bildet den MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Index physisch vollständig nach. Der von MSCI konzipierte Index bietet Zugang zu 75 großen und mittelgroßen Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern weltweit, die in der Halbleiterindustrie tätig sind. Die enthaltenen Titel werden darüber hinaus noch nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Im zweiten Quartal betrug der Wertzuwachs 19 Prozent, seit Jahresbeginn konnte der ETF um mehr als 62 Prozent an Wert zulegen. Das Fondsvolumen des am 28. März 2007 aufgelegten thesaurierenden ETF beträgt gut 400 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,35 Prozent pro Jahr. Der Wertzuwachs in den vergangenen fünf Jahren betrug nahezu 300 Prozent, das entspricht mehr als 31 Prozent pro Jahr.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 21.02.2019

21.02.2019 ISIN: LU1900066033

LU1900066033 Maximal Drawdown seit Auflage: 39,40%

39,40% Performance YTD: 62,65%

62,65% Performance 1 Jahr: 84,15%

84,15% Performance 3 Jahre: 103,40%

103,40% Performance 5 Jahre: 283,33%

283,33% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,05

1,05 Volatilität 5 Jahre: 27,82%

Gewinner 3: HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF

Vom Halbleiterboom beflügelt hat auch der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) kräftig an Wert zugelegt, seit Jahresbeginn um gut 70 Prozent. Aufgrund der hohen Gewichtung der TSMC-Aktie von mehr als 33 Prozent im MSCI Taiwan Capped Index, verwundert es nicht, dass der HSBC MSCI Taiwan Capped ETFseinen Wert ebenfalls stark steigern konnte. Im zweiten Quartal legte der Taiwan-ETF knapp 15 Prozent an Wert zu, seit Jahresbeginn summiert sich der Wertzuwachs auf 28 Prozent. Der dem Taiwan-ETF zugrundeliegende Index besteht aus den größten börsennotierten Unternehmen in Taiwan, wie vom Indexanbieter MSCI definiert. Der Zusatz „Capped“ weist darauf hin, dass die maximale Gewichtung eines Unternehmens in dem Index auf 35 Prozent limitiert ist: Die Begrenzung wird von der TSMC-Aktie derzeit nahezu ausgeschöpft. Der ausschüttende HSBC MSCI Taiwan Capped ETF wurde am 28. März 2011 in Irland aufgelegt und bildet den 89 Titel enthaltenen Index über physische Investitionen in die Aktien vollständig nach. Das Fondsvolumen des ETF beträgt rund 140 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,50 Prozent pro Jahr.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Taiwan

Aktienfonds All Cap Taiwan Auflegung: 30.03.2011

30.03.2011 ISIN: IE00B3S1J086

IE00B3S1J086 Maximal Drawdown seit Auflage: 41,51%

41,51% Performance YTD: 27,36%

27,36% Performance 1 Jahr: 36,54%

36,54% Performance 3 Jahre: 33,26%

33,26% Performance 5 Jahre: 149,43%

149,43% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,92

0,92 Volatilität 5 Jahre: 23,45%

Verlierer 1 : Vaneck Rare Earth and Strategic Metals Ucits ETF

Der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals Ucits ETF bildet den MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index nach und bietet darüber Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmen weltweit, die in der Seltene Erden- und Strategiemetall-Branche tätig sind. Ohne strategische Metalle, zu denen auch die Seltenen Erden gehören, sind viele moderne Technologien wie Elektroautos, Windkraftanlagen, Satelliten und Mikrochips nicht denkbar. Die Rohstoffe spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Der Bedarf und die Nachfrage sind hoch und könnten in der Zukunft weiter steigen. Doch die ausgewählten Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit Seltenen Erden oder Strategischen Metallen erwirtschaften oder an Minenprojekten arbeiten müssen, um überhaupt im Index berücksichtigt zu werden, gehören in diesem Jahr nicht zu den Lieblingen der Anleger. Mit einem Kursrückgang um 16 Prozent im zweiten Quartal und nahezu 30 Prozent Kursrückgang seit Jahresbeginn kennt der ETF zuletzt nur eine Richtung, und zwar gen Süden. Der thesaurierende Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF wurde im September 2021 in Irland aufgelegt und bildet den 25 Titel umfassenden Index vollständig physisch nach. Regional ist der ETF über die Regionen Nordamerika, Asien, Pazifik, Lateinamerika und Europa gut diversifiziert, wobei der größte Anteil mit 25 Prozent Gewichtung auf China entfällt. Das Fondsvolumen des ETF liegt bei 75 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) bei 0,59 Prozent per annum. Man darf gespannt sein, ob der ETF noch die Kurve kriegt und das Anlegerinteresse zurückgewinnen kann.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt Auflegung: 24.09.2021

24.09.2021 ISIN: IE0002PG6CA6

IE0002PG6CA6 Maximal Drawdown seit Auflage: 64,55%

64,55% Performance YTD: -28,63%

-28,63% Performance 1 Jahr: -47,79%

-47,79% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Volatilität 5 Jahre: -

Verlierer 2: iShares MSCI Mexico Capped Ucits ETF

Mit einem Investment in den iShares MSCI Mexico Capped Ucits ETF konnten Anleger in den vergangenen fünf Jahren einen Wertzuwachs von über 50 Prozent erzielen, was einer jährlichen Rendite von 8,5 Prozent entspricht. So weit, so gut, in den vergangenen Monaten lief es jedoch weniger gut an der mexikanischen Börse und der Mexiko-ETF büßte im zweiten Quartal 2024 rund 14 Prozent an Wert ein. Nachdem Claudia Sheinbaum von der Mitte-Links-Partei Morena, zur ersten Präsidentin des zentralamerikanischen Landes gewählt wurde, gingen die Marktteilnehmer an der Börse von Mexiko-Stadt in Deckung. Die Anleger sind in Sorge um die weitere wirtschaftliche und politische Ausrichtung des Landes, auch im Vorfeld der anstehenden US-Wahlen im Herbst. Starke Rücksetzer könnten jedoch auch wieder neue Einstiegschancen für Investitionen in den Aktienmarkt des aufstrebenden Landes bieten, dessen Bewertungen mit einem durchschnittlichen KGV von 13 im internationalen Vergleich derzeit als günstig einzustufen sind. Der iShares MSCI Mexico Capped ETFbildet die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index physisch durch Investitionen in die einzelnen Titel vollständig nach. Der thesaurierende Mexiko-ETF wurde bereits im August 2010 in Irland aufgelegt. Das Fondsvolumen des ETF beträgt rund 80 Millionen Euro und die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,65 Prozent.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds All Cap Lateinamerika

Aktienfonds All Cap Lateinamerika Auflegung: 25.08.2010

25.08.2010 ISIN: IE00B5WHFQ43

IE00B5WHFQ43 Maximal Drawdown seit Auflage: 60,83%

60,83% Performance YTD: -13,36%

-13,36% Performance 1 Jahr: -5,80%

-5,80% Performance 3 Jahre: 37,16%

37,16% Performance 5 Jahre: 47,56%

47,56% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,45

0,45 Volatilität 5 Jahre: 26,56%

Verlierer 3: Global X Solar Ucits ETF

Der erst im Februar 2022 in Irland aufgelegte Global X Solar ETF hat seit dem Start einen Wertverlust in Höhe von rund 45 Prozent zu verzeichnen. Und auch im zweiten Quartal 2024 lief es nicht besser für den auf die Solarindustrie ausgerichteten Aktien-ETF. Mit den Kursen des aus 50 Aktien bestehenden Solactive Solar Index ging es kontinuierlich abwärts, sodass sich das Quartalsergebnis des ETF auf ein Minus von 16 Prozent beläuft. Die Solarindustrie, inzwischen im Wesentlichen in China beheimatet, leidet unter der Überproduktion und einem drastischen Preisverfall bei den Komponenten zur Gewinnung von Solarstrom. Das Anlageuniversum des Global X Solar ETF umfasst Hersteller und Dienstleister von Solarstromanlagen, solarbetriebenen Ladesystemen, Zulieferer von Rohstoffen und Komponenten für Solarproduzenten und Unternehmen, die den aus Solarenergie gewonnenen Strom verkaufen. Darüber hinaus werden auch Serviceanbieter berücksichtigt, die sich um die Finanzierung, Installation und Wartung von Solaranlagen kümmern. Regional dominieren chinesische Unternehmen mit mehr als 50 Prozent Gewichtung im Index. 38 Prozent der im Index berücksichtigten Titel stammen aus den USA, die anderen Unternehmen kommen aus dem Rest der Welt. Das Anlegerinteresse hält sich bisher sehr in Grenzen, denn lediglich 3 Millionen Euro sind in dem thesaurierenden ETF investiert, was aufgrund der Performanceentwicklung nicht wirklich überrascht. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,50 Prozent und der ETF bildet die Wertentwicklung des Index über vollständige physische Investitionen in die Aktien ab. Sollte sich die Kursentwicklung der Unternehmen in der Solarindustrie nicht bald aufhellen, könnte für diesen ETF schon bald das Licht ausgehen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024