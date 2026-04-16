Wie sich mit speziellen ETFs Verluste begrenzen und Chancen nutzen lassen, erklären die Experten von BlackRock.

Defensive ETF-Konstruktionen gewinnen in turbulenten Märkten an Bedeutung: „Puffer-ETFs“ sollen Verluste begrenzen und gleichzeitig an Kursgewinnen partizipieren.

Buffer ETFs können eine innovative Möglichkeit bieten, in Aktienmärkte zu investieren, indem sie Chancen auf Rendite mit einem gewissen Schutz vor Verlusten kombinieren. Gerade in volatilen Zeiten gewinnen sie an Bedeutung, da sie Anlegern helfen können, Risiken besser zu steuern und investiert zu bleiben.

Was sind Buffer ETFs?

Buffer ETFs (auch „Puffer-ETFs“) sind börsengehandelte Fonds, die darauf ausgelegt sind, Verluste zu begrenzen und gleichzeitig an Kursgewinnen teilzuhaben.

Sie kombinieren zwei zentrale Elemente: einen Schutz vor Marktrückgängen (Buffer) und eine Begrenzung der Gewinnchancen (Cap) in Aufwärtsphasen.

Damit bieten Buffer ETFs eine strukturierte Möglichkeit, in Aktienmärkte zu investieren – mit reduziertem Risiko.

Wie funktionieren Buffer ETFs?

Buffer ETFs orientieren sich meist an bekannten Indizes wie dem S&P 500 und arbeiten mit festgelegten Zeiträumen, den sogenannten Outcome-Perioden, in denen die definierte Schutz- und Ertragsstruktur gilt.

Innerhalb dieser Perioden entfaltet sich folgendes Wirkungsprofil:

Verluste werden bis zu einer bestimmten Grenze abgefedert

Gewinne sind bis zu einem festgelegten Cap möglich

Wichtig für Anleger: Der volle Schutz greift in der Regel nur bei durchgehender Investition über die gesamte Periode.

Warum sind Buffer ETFs aktuell gefragt?

In einem Umfeld mit steigender Marktvolatilität und wirtschaftlicher Unsicherheit suchen viele Anleger nach Lösungen, die Sicherheit und Rendite kombinieren. Buffer ETFs können Anleger dabei unterstützen, investiert zu bleiben, Verluste zu begrenzen und planbarere Anlageergebnisse zu erzielen.

Vorteile von Buffer ETFs

1. Verlustbegrenzung

Buffer-ETFs bieten je nach gewählter Strategie eine unterschiedlich ausgeprägte Verlustbegrenzung (Downside Protection). Dabei kann der Schutz von einer vollständigen Absicherung bis hin zu einer teilweisen Abfederung von Kursverlusten reichen. In der höchsten Ausprägung (Max Buffer) sind Verluste bis zu 100 Prozent abgesichert. Bei einer moderateren Ausgestaltung (Moderate Buffer) werden Rückgänge typischerweise im Bereich von etwa 0 bis -10 Prozent abgefedert. In der Variante mit tieferem Puffer (Deep Buffer) liegt die Verlustbegrenzung üblicherweise bei etwa -5 bis -20 Prozent.

2. Teilnahme an Kursgewinnen

Anleger können bis zur definierten Obergrenze (Cap) von steigenden Märkten profitieren.

3. Transparenz und Flexibilität

Börsentäglich handelbar

Klare Struktur von Buffer und Cap

Tägliche Einblicke in die Entwicklung

Kombination aus aktivem Management und ETF-Vorteilen

Die iShares Buffer ETFs werden aktiv von einem Fondsmanager gesteuert, bleiben aber kosteneffizient und einfach handelbar.

Für wen können Buffer ETFs interessant sein?

Buffer-ETFs können insbesondere für sicherheitsorientierte Anleger interessant sein, die Wert auf eine begrenzte Verlustpartizipation legen. Sie eignen sich zudem für Anleger, die sich bereits im Ruhestand befinden oder kurz davor stehen und ihr Kapital stärker absichern möchten. Auch für Investoren, die bislang höhere Barbestände gehalten haben und schrittweise wieder in den Markt einsteigen wollen, können sie eine Option darstellen. Darüber hinaus können Buffer-ETFs für Anleger attraktiv sein, die die Schwankungsintensität ihres Gesamtportfolios gezielt reduzieren möchten.

Risiken von Buffer ETFs

Buffer ETFs haben wie alle Kapitalmarktanlagen bestimmte Risiken:

Verluste über den Buffer hinaus sind möglich

Gewinne sind durch den Cap begrenzt

Timing spielt eine wichtige Rolle

Kapitalverluste sind grundsätzlich möglich

Fazit: Mehr Planbarkeit in volatilen Märkten

Buffer ETFs können eine sinnvolle Lösung sein, wenn man an Aktienmarktrenditen teilhaben und gleichzeitig das Risiko seiner Anlage begrenzen möchte. Buffer ETFs ermöglichen es, auch in unsicheren Marktphasen investiert zu bleiben, da sie einen ausgewogenen Ansatz zwischen Wachstum und Schutz bieten können.