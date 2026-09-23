Core-ETFs bieten eine einfache, kostengünstige und breit diversifizierte Basis, um dein Portfolio langfristig aufzubauen.

Einfacher Einstieg in ETFs mit BlackRock Core-ETFs verstehen: Das Fundament für dein Portfolio

Die Börse des Schwellenlandes Chile bleibt im MSCI World außen vor: Der Index umfasst ausschließlich Unternehmen aus 23 definierten Industriestaaten (Developed Markets).

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Worauf du bei der Auswahl eines ETFs achten solltest

Investieren kann angesichts der vielen Märkte und Auswahlmöglichkeiten schnell komplex wirken. Core-ETFs können einen einfachen Einstieg bieten. Sie ermöglichen breite Diversifikation, niedrige Kosten und eine langfristige Grundlage, mit der du dein Portfolio Schritt für Schritt aufbauen kannst.

Was sind Core-ETFs?

Core-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die breite Marktindizes nachbilden und mit einer einzigen Anlage – häufig zu niedrigen Kosten – eine diversifizierte Streuung über viele Unternehmen, Branchen und Regionen bieten.

Da Core-ETFs breit diversifiziert sind, können sie dazu beitragen, den Einfluss einzelner Unternehmen oder Märkte auf dein Portfolio zu verringern. Anstatt einzelne Aktien auszuwählen oder den Markt zu timen, nutzen viele Anleger Core-ETFs, um den „Markt zu kaufen“ und langfristig investiert zu bleiben.

Zu den gängigen Indizes, die von Core-ETFs abgebildet werden, zählen der MSCI World oder der S&P 500.

Mehr über Core-ETFs und das Investieren erfahren

Warum viele Anleger Core-ETFs als Basis nutzen

Core-ETFs werden häufig als Ausgangspunkt eines Portfolios verwendet, da sie Folgendes bieten:

Einfachen Zugang zu breiten Märkten

Integrierte Diversifikation über Unternehmen und Regionen

Niedrige laufende Kosten

Einen langfristigen Buy‑and‑Hold‑Ansatz

Dies kann sie für Anleger geeignet machen, die einen klaren und strukturierten Weg zum Investieren suchen.

Typische Indizes für Core-ETFs

Core-ETFs bilden in der Regel bekannte Indizes ab, die große Teile der Weltwirtschaft repräsentieren, zum Beispiel:

S&P 500: 500 der größten Unternehmen in den USA

MSCI World Index: einige der größten und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Märkten

MSCI Emerging Markets Index: Unternehmen aus Schwellenländern

STOXX Europe 600: Unternehmen aus europäischen Ländern

Zusammen können diese Indizes eine breite regionale und sektorale Streuung ermöglichen. Kurz gesagt: Core-ETFs bilden Indizes ab, die breite Segmente der globalen Märkte repräsentieren.

Core als Startpunkt – individuell erweiterbar

Ein Core-ETF kann das Fundament deiner Anlagestrategie bilden, muss aber nicht deine einzige Anlage sein.

Im Laufe der Zeit ergänzen viele Anleger ihre Core‑Position(en) beispielsweise durch:

Themen‑ETFs (zum Beispiel Technologie‑ oder Innovationsthemen)

Sektor‑ETFs (beispielsweise Gesundheitswesen)

Regionale ETFs (mit Fokus auf bestimmte Märkte)

So kann sich dein Portfolio mit deinen Zielen und Präferenzen weiterentwickeln.

Flexibel für unterschiedliche Anlageziele

Core-ETFs können eine Reihe langfristiger Ziele unterstützen, darunter:

Vermögensaufbau über die Zeit

Sparen für zukünftige Lebensziele

Altersvorsorge

Sie bieten Anlegern einen strukturierten und zugänglichen Weg, um an globalen Märkten zu partizipieren.

Das solltest du wissen

Erfolgreiches Investieren beginnt häufig mit einem einfachen, langfristigen Ansatz. Core-ETFs können Anlegern helfen, Zugang zu globalen Märkten zu erhalten, ihre Anlagen zu diversifizieren und sich auf einen stetigen Portfolioaufbau über die Zeit zu konzentrieren.