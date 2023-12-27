Platz 15: Klein und dynamisch: Comeback-Chance für Europas Börsenzwerge
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Europäische Nebenwerte | © Sven Stoll mit Canva
Europäische Nebenwerte: Nach der zuletzt schwachen Entwicklung der Small Caps haben die günstig bewerteten Titel nun die Chance zur Aufholjagd. Bildquelle: Sven Stoll mit Canva

Small Caps haben sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als Blue Chips. Deshalb sind die kleineren Unternehmen jetzt günstiger bewertet und bieten viel Nachholpotenzial. Mit einem ETF auf europäische Nebenwerte investieren Anleger in besonders günstige Aktien, die von einem Aufschwung profitieren können. 

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