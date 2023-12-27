Jahresrückblick: Die 15 beliebtesten ETF-Porträts des Jahres

Best of 2023 Diese 15 ETFs der Woche waren 2023 bei euch am beliebtesten

In unserer wöchentlichen Serie „ETF der Woche“ stellen wir laufend vielversprechende Produkte vor. In der folgenden Bildergalerie lassen wir noch einmal das Jahr Revue passieren und zeigen diejenigen Porträts, die unsere Leserinnen und Leser am meisten interessiert haben. Hier sind die 15 meistgelesenen ETFs der Woche des Jahres 2023.