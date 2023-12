Teilen

Best of 2023 Diese 15 ETFs der Woche waren 2023 bei euch am beliebtesten

In unserer wöchentlichen Serie „ETF der Woche“ stellen wir laufend vielversprechende Produkte vor. In der folgenden Bildergalerie lassen wir noch einmal das Jahr Revue passieren und zeigen diejenigen Porträts, die unsere Leserinnen und Leser am meisten interessiert haben. Hier sind die 15 meistgelesenen ETFs der Woche des Jahres 2023.

Previous 1 / 16 Next

Platz 15: Klein und dynamisch: Comeback-Chance für Europas Börsenzwerge

Europäische Nebenwerte: Nach der zuletzt schwachen Entwicklung der Small Caps haben die günstig bewerteten Titel nun die Chance zur Aufholjagd. 1/16 Vorherige Nächste

© Sven Stoll mit Canva

Small Caps haben sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als Blue Chips. Deshalb sind die kleineren Unternehmen jetzt günstiger bewertet und bieten viel Nachholpotenzial. Mit einem ETF auf europäische Nebenwerte investieren Anleger in besonders günstige Aktien, die von einem Aufschwung profitieren können. Neugierig geworden? Dann abonniere unseren Newsletter „Clever anlegen“!

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Hier entlang!

Previous 1 / 16 Next