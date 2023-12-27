Small Caps haben sich zuletzt deutlich schlechter entwickelt als Blue Chips. Deshalb sind die kleineren Unternehmen jetzt günstiger bewertet und bieten viel Nachholpotenzial. Mit einem ETF auf europäische Nebenwerte investieren Anleger in besonders günstige Aktien, die von einem Aufschwung profitieren können.
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