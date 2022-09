Megatrend Digitalisierung Mit ETFs in die Bildung und Unterhaltung von morgen investieren

Megatrends sind weltweite strukturelle Veränderungen, aus denen sich bahnbrechende Neuerungen und damit spannende Anlagechancen ergeben können. Anleger konzentrieren sich häufig auf historische oder relativ kurzfristig ausgerichtete Analysen wie Bewertungen, Volatilität, Zinsen und Wechselkurse. Megatrends sind jedoch langfristige Entwicklungen, die einen grundlegenden Wandel anstoßen und Bestehendes verdrängen. Diese mächtigen, transformativen Kräfte können ganze Branchen, Teile der Gesellschaft und die Weltwirtschaft von Grund auf verändern.

Megatrends wirken sich nicht nur auf das nächste Quartal aus, sondern prägen das nächste Vierteljahrhundert. Sie betreffen einzelne Unternehmen, beeinflussen aber auch die Entwicklung ganzer Industriezweige. Und sie verändern nicht nur das Leben Einzelner, sondern die Welt als Ganzes.

High Five – fünf Megatrends

Bei BlackRock haben wir fünf globale, sektorübergreifende Megatrends identifiziert, hinter denen eine Vielzahl interessanter Anlagechancen stehen:

Technologischer Durchbruch: Neue Technologien sind der Ausgangspunkt für viele Quantensprünge – nicht nur im Tech-Sektor.

Demografischer und sozialer Wandel: Eine längere Lebenserwartung und unser moderner Lebensstil verändern die Medizin und unsere Konsumgewohnheiten grundlegend.

Rasante Urbanisierung: Immer mehr Menschen zieht es in die Städte. Das erfordert neue Geschäftsmodelle und eine Infrastruktur, die damit Schritt hält.

Klimawandel und Ressourcenknappheit: Unsere Welt muss sauberer und grüner werden –

Energiesektor und Umweltschutz reagieren darauf. Globale Wachstumsmärkte: In Asien und den Schwellenländern steigt die Zahl der kaufkräftigen Konsumenten.

Von Mega zum Thema

Von Megatrends lässt sich in unterschiedlicher Weise über Themenfonds profitieren. Sie machen aus einem Megatrend einen konkreten Investmentansatz. Für viele Anleger sind die flexiblen, transparenten und kostengünstigen ETFs inzwischen auch bei Themeninvestments die erste Wahl. Doch was macht einen Themenfonds aus? Bei BlackRock müssen einige Kriterien für einen Themenfonds erfüllt sein: Das Investmentthema ist eng mit einem oder mehreren Megatrends verbunden. Es handelt sich nicht um eine Modeerscheinung, sondern das Thema muss langfristig bedeutsam sein. Aus dem Zusammenspiel von Regulierung, Gesellschaft und Wirtschaft ergibt sich zukünftiges Potenzial. Und: das Thema muss sich über die globalen Aktienmärkte abbilden lassen.

Digitalisierung – ein Megatrend „zum Anfassen“

Die Corona-Pandemie dürfte Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend und langfristig prägen – ebenso wie frühere Krisen. Viele bestehende Trends wurden durch die Pandemie beschleunigt. Am eindrucksvollsten lässt sich daran festmachen, wie rasant die Digitalisierung in Zeiten von Lockdown, Homeoffice und Distanzunterricht in unser Leben Einzug gehalten hat. Die Digitalisierungsschritte sind nicht mehr wegzudenken und machen unser Leben immer virtueller. Wir kommunizieren, arbeiten, shoppen, vergnügen uns und lernen digital.

Unterhaltung im Stream

In den letzten Jahren hat sich die Unterhaltungsindustrie dank neuer Technologien und Präferenzen der Verbraucher weiterentwickelt. Inzwischen verbringen Erwachsene täglich ein Drittel ihrer Zeit mit dem Konsum von Online-Inhalten[1]. Die Zahl der Menschen, die Unterhaltungsangebote im Internet nutzen, ist rasant gestiegen – ‚always on‘ macht es möglich. Seit 2017 hat sich Konsum digitaler Unterhaltungsangebote mehr als verdoppelt. Das höchste Wachstum entfiel auf das Corona-Jahr 2020, aber selbst 2021 betrug das Wachstum 20 Prozent[2].

Vom Zuschauer zum Mitspieler

Seit einiger Zeit schon hat die Videospielbranche die Filmbranche bei Umsatz und im Wachstumstempo überholt. Voraussichtlich Ende 2023 wird es weltweit über 3 Milliarden Gamer geben.[3] Ein Ende des Booms ist noch nicht in Sicht: das Metaversum dürfte die Spielerfahrung noch intensiver machen und zu einem Durchbruch des Cloud-Gaming führen. Nicht zu vergessen die vielfältigen Vermarktungsmöglichkeiten, die sich in der ‚augmented‘ und ‚virtual reality‘ des Metaversums ergeben. Bereits heute werden mit In-Game-Käufen Milliardenumsätze erwirtschaftet.

Metaversum

Aber auch jenseits von Gaming gilt das Metaversum als Kristallisationskern der nächsten technologischen Innovationswelle, die maßgeblich die Form bestimmen wird, wie wir in Zukunft virtuell miteinander kommunizieren werden. Mit dem ‚metaverse‘ geht eine neue Generation digitaler Endgeräte einher, die das immersive Erlebnis ermöglichen. Daneben dürfte sich das Metaversum auch zu einem zentralen Marktplatz für virtuelle Immobilien, non-fungible tokens (NFT)s und Kryptowährungen entwickeln.

Bildung per Swipe

Die technologische Entwicklung und die veränderten digitalen Nutzungsgewohnheiten machen nicht vor der Bildung halt. Die Gamifizierung von Bildungsangeboten und die vermehrte Nachfrage nach Onlinekursen sind die zentralen Wachstumsfaktoren für digitale Bildungsangebote. Selbstbestimmtes Lernen zum individuell gewünschten Zeitpunkt und im eigenen Lerntempo macht Bildung deutlich flexibler und attraktiver. Die Digitalisierung der Bildung steckt noch in den Kinderschuhen. Prognosen zufolge dürfte der Online-Bildungsmarkt in den kommenden Jahren um 14 Prozent jährlich wachsen.[4]

Digital Entertainment & Education – über Themen-ETF investierbar

Die Nachfrage nach digitalen Erlebnissen und die Art und Weise, wie wir spielen und lernen, hat sich grundlegend verändert. Viele Unternehmen unterstützen diesen Trend und treiben ihn durch Lösungen voran, die sich am modernen Lebensstil der Konsumenten und ihren veränderten Gewohnheiten in den Bereichen Unterhaltung und Bildung orientieren. Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Content-Plattformen, Hersteller elektronischer Geräte sowie im Bereich Online-Bildung und Gaming profitieren von diesem Trend und erwirtschaften häufig mehr als die Hälfte ihrer Erträge mit diesen Geschäftsfeldern. Neue ETFs in diesem Bereich bilden die Transformationsdynamik in Bildung und Unterhaltung in ihrer Bandbreite und diversifiziert ab.

„Unsere thematischen Indizes, die als Basis für viele BlackRock ETFs dienen, bieten Anlegern in der Regel eine größere Diversifikation als Sektor-Indizes. Das liegt daran, dass keine einzelnen Aktien eine Gewichtung von 10 Prozent überschreiten dürfen“, erläutert Christoph Schon, Senior Principal, Applied Research beim Indexanbieter Qontigo, der die STOXX-Indizes entwickelt. ETFs spielen als günstige, transparente und einfache Bausteine eine zentrale Rolle, um als Anleger über einen thematischen Ansatz von diesem langfristigen Digitalisierungstrend in Bildung und Unterhaltung zu profitieren.

