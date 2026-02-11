Mit dem wachsenden ETF-Universum verändert sich auch die Art, wie Anleger investieren: Statt ETFs nur als Zugang zu Märkten zu nutzen, rücken zunehmend Produkte in den Fokus, die gezielt auf bestimmte Ergebnisse wie Ertrag, Stabilität oder Risikokontrolle ausgerichtet sind. Dina Ting, Head of Global Index Portfolio Management, erläutert, wie sich verschiedene indexbasierte ETF-Strategien einsetzen lassen, um Portfolios zu gestalten, die auf bestimmte Ziele ausgerichtet sind und nicht nur auf Marktgeräusche reagieren.

Dina Ting

Der Beginn eines neuen Jahres schärft oft die Prioritäten der Anleger. Nach mehreren Jahren ungleichmäßigen Wachstums, sich verändernden Zinserwartungen und einer starken Streuung der Ertragschancen über die Märkte hinweg beginnt das Jahr 2026 mit einer vertrauten Frage, die nun wieder dringlicher denn je ist: Was sollen unsere Portfolios jetzt für uns leisten?

Diese Frage wird derzeit vielfach gestellt. Allein im Jahr 2025 verzeichneten börsengehandelte Fonds (ETFs) weltweit Nettozuflüsse in Höhe von rund 2,24 Billionen US-Dollar und stellten damit nicht nur einen Rekord bei den Zuflüssen, sondern auch bei den Handelsvolumina und den Neuzugängen auf (Quelle: Bloomberg, Stand: 26.01.2026).

Dieses Wachstum unterstreicht, wie fest sich ETFs als wichtiges Instrument für Portfolioveränderungen etabliert haben – angetrieben durch sich wandelnde Marktbedingungen und eine wachsende Nachfrage nach präziseren Anlageergebnissen. Da sich die Vermögenswerte zunehmend in ETFs konzentrieren, ist es nicht mehr entscheidend, ob Anleger ETFs nutzen, sondern wie sie diese nutzen.

Gezielte Strategie statt reiner Marktindex

ETFs, die seit langem für ihre Liquidität, Transparenz und einfache Umsetzung geschätzt werden, werden zunehmend zielgerichteter eingesetzt, da sich der Schwerpunkt beim Aufbau von Portfolios vom Zugang zum Anlageziel verlagert. Neben dem anhaltenden Interesse an aktiv verwalteten ETFs hat auch das thematische Investieren an Bedeutung gewonnen. Damit einhergehend sehen wir auch eine erneute Wertschätzung für systematische, regelbasierte Aktienstrategien, die oft nicht nur darauf ausgelegt sind, Märkte nachzubilden, sondern auch die Anlageergebnisse zu beeinflussen.

Aus unserer Sicht hilft es, thematische Investments gezielt auf bestimmte Ziele oder Faktoren auszurichten. So lassen sich unerwünschte Korrelationen im Portfolio reduzieren – und die Anlageziele der Investoren werden klarer, strukturierter und konsequenter umgesetzt.

Neue Ansätze in der Indexkonstruktion haben regelbasierte Strategien deutlich weiterentwickelt. Anleger können damit heute weit mehr als nur den Markt abbilden – sie steuern ihre Portfolios gezielt auf bestimmte Erträge, Risiken oder Stilfaktoren hin aus. Unabhängig davon, ob das Ziel eine geringere Volatilität, höhere risikobereinigte Renditen, höhere Erträge oder ein gezieltes Faktor- und Sektorexposure ist, können Multifaktor-ETFs als bewusste Portfolioinstrumente für die Kern-Asset-Allokation gut geeignet sein.

Entscheidend ist, dass solche Ansätze ein hohes Maß an Disziplin und Transparenz bieten – etwas, das bei frei getroffenen Einzelentscheidungen oft schwer zu erreichen ist, besonders in Zeiten größerer Marktdiversifikation.

Schub für Smart-Beta: Anleger bevorzugen systematisches Portfoliodesign

Diese Verschiebung zeigt sich besonders deutlich bei Smart-Beta-Aktien-ETFs. Im vierten Quartal 2025 beliefen sich die weltweiten Nettozuflüsse für solche in den USA notierten Fonds auf etwas mehr als 69 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 41 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht (Quelle: Bloomberg, Stand: 26.01.2026). Diese Steigerung war der größte Quartalsanstieg, der im Laufe des Jahres verzeichnet wurde, und der Höhepunkt einer Reihe von zunehmend stärkeren Zuwächsen zu Beginn des Jahres 2025.

Anleger zeigten vor allem eine starke Nachfrage nach globalen Dividenden-ETFs, angeführt von ausländischen Large-Cap-Value-Strategien – was die Präferenz für Erträge, attraktive Bewertungen und Diversifizierung außerhalb der Vereinigten Staaten widerspiegelt (Quelle: Morningstar). Wir sind der Ansicht, dass diese Entwicklung das wachsende Interesse der Anleger an regelbasierten Aktienstrategien unterstreicht, die Portfolios eher auf bestimmte Faktoren als auf ein breites Marktengagement ausrichten.

Wir beobachten auch, dass sich Anleger verstärkt darauf konzentrieren, anhaltende Herausforderungen im Portfolio – wie Konzentrationsrisiken und Drawdown-Sensitivität – durch systematisches Design statt durch reaktive Positionierung anzugehen.

Regelbasierte thematische ETFs bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, ihre strategische Ausrichtung umzusetzen. Ein Beispiel sind nachhaltigkeitsorientierte Strategien: Frühe Generationen kohlenstoffarmer Fonds setzten meist auf starre Ausschlusskriterien und reduzierten die Gewichtung der größten Emittenten anhand historischer Daten. Moderne Ansätze gehen deutlich weiter: Anleger nutzen zunehmend systematische Rahmenwerke, die nicht nur den aktuellen CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens berücksichtigen, sondern auch dessen Bereitschaft zur Transformation, die Anfälligkeit für Klimarisiken und die Fähigkeit, sich anzupassen.

Dividenden- und Mid-Cap-Strategien: Gezielte Portfoliosteuerung in volatilen Märkten

Eine ähnliche Überlegung steckt auch hinter der Beliebtheit einkommensorientierter Aktienstrategien. In einem Umfeld mit hoher Volatilität und unsicherem Wachstum ist Resilienz heute ein klar definiertes Ziel im Portfolio und nicht mehr nur ein erwartetes Ergebnis. Dividendenorientierte ETFs werden daher nicht mehr nur wegen ihrer Rendite eingesetzt, sondern zunehmend, um gezielt das Rendite-Risiko-Verhältnis zu steuern. Sie bieten stabile Cashflows, solide Bilanzen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Kursrückgängen am Markt.

Im Jahr 2025 hing der Erfolg bei Mid-Cap-Aktien mit dem Momentum-Faktor zusammen, was diversifizierten Multifaktor-Strategien wegen abnehmender Qualität und niedriger Volatilität zu schaffen machte. Gegen Ende 2025 und zu Beginn 2026 weitete sich die Marktbreite wieder aus, sodass nicht länger nur Mega-Cap-Wachstumswerte beteiligt waren. Ein solches Umfeld hat sich in der Vergangenheit als vorteilhaft für die Fundamentaldaten von Mid Caps und für ein breit gestreutes Faktor-Exposure erwiesen.

Fazit: Mit Multifaktor-ETFs zu mehr Diversifikation und klaren Anlagezielen

Unserer Einschätzung nach ist das Konzentrationsrisiko in vielen Aktienportfolios weiterhin hoch, was die Rolle von Mid-Cap-Multifaktor-Strategien als Mittel zur Diversifizierung des Aktienengagements verstärkt. Multifaktor-Ansätze sind nach wie vor auf Konsistenz über Konjunkturzyklen hinweg ausgelegt und gleichen Momentum mit Qualität, Bewertung und risikobewussten Merkmalen aus, anstatt sich auf einen einzigen Faktor zu verlassen, der in jedem Marktumfeld führend ist.

Das ETF-Universum wächst weiter – in den USA gibt es inzwischen mehr als 4.000 Produkte. Die eigentliche Herausforderung besteht daher weniger darin, Zugang zum Markt zu bekommen, sondern darin, die Anlagen gezielt auf bestimmte Ziele auszurichten. Oft geht es nicht darum, ein neues Produkt zu finden, sondern ein Portfolio mit klarer Zielsetzung aufzubauen und konsequent am Kurs festzuhalten. Aus unserer Sicht bieten indexbasierte Strategien hierfür häufig eine ideale Lösung: Sie verbinden Transparenz mit klaren Regeln, um die angestrebten Ergebnisse systematisch zu erreichen.

